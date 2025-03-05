بن غليطه: حققت دبي نتائج استثنائية في القطاع العقاري، مع تسجيل نمو قياسي في الاستثمارات وإطلاق مشاريع نوعية تعكس ثقة المستثمرين والشركات في سوق الإمارة

المعرض منصة لعرض أحدث التقنيات والحلول الذكية انطلاقًا من التزام دبي ببناء المدن المستدامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن احتضان إمارة دبي فعاليات الدورة الحادية والعشرين من معرض (IPS) 2025، خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2025، في وقت باتت دبي تعتبر ومنذ عقودٍ طويلة القلب النابض للاستثمار العقاري في المنطقة والعالم.

ومع كل دورة من معرض (IPS) 2025، تتجدد هذه المكانة وتزداد قوة، حيث يلتقي العالم للاستكشاف والابتكار في مجال العقارات، مما يعزز من ريادة دبي كمركز عالمي يعيد تعريف معايير العيش والاستثمار، حيث تتميز دبي بتنوعٍ هائل في مشاريعها العقارية، بدءاً من ناطحات السحاب الشاهقة وصولاً إلى المجتمعات السكنية المستدامة، ما يجعل من معرض (IPS) المنصة المثالية لعرض هذا التنوع وابتكارات القطاع، ويضعه في موقع المحرك الرئيسي للنمو والتطور في سوق العقارات العالمية.

ويجمع المعرض المطورين العقاريين، والمشترين والمستثمرين، والبنوك، والوسطاء العقاريين، تحت سقف واحد للترويج للمشاريع العقارية وفرص الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى بناء علاقات عمل جديدة وتوسيع الشبكات المهنية، ما يسهم في إبرام صفقات عقارية وشراكات محتملة. فضلًا عن تبادل المعارف والخبرات والاطلاع على أحدث الاتجاهات والتقنيات المبتكرة في مجال البناء والتصميم والتطوير العقاري، مثل تكنولوجيا البناء الذكي والتصميم المستدام.

يشهد المعرض إقبالًا متزايدًا للمشاركة من قبل الجهات العقارية حول العالم، كما يستهدف في نسخته القادمة استقطاب أكثر من 16,000 زائر. ويوفر فرصة فريدة للعارضين من جميع أنحاء العالم ودول مجلس التعاون الخليجي، لعرض مشروعاتهم، والتواصل مع قادة الصناعة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية عقد الشراكات على نطاق عالمي.

وتضم قائمة العارضين مشاركين إلى جانب دولة الإمارات من الولايات المتحدة الأمريكية، إندونيسيا، المكسيك، بولندا، اليونان، الصين، البحرين، المملكة العربية السعودية، وعُمان. مما يعزز فرص التعاون الدولي ويفتح آفاقًا جديدة أمام المشاركين.

وتشمل أجندة فعاليات الدورة الحادية والعشرين من المعرض التي ستتواصل على مدار ثلاثة أيام إلى جانب المعرض العقاري، العديد من الأنشطة والتي يتم تنظيمها سنويًا إلى جانب استحداث فعاليات جديدة، مع التركيز على محاور خمسة رئيسة وهي عقارات آي بي إس IPS Real Estate، ومدن آي بي إس المستقبلية IPS Future Cities، و آي بي إس ستارتب وبروبتيك (IPS Startups & PropTech ، وIPS Design آي بي إس للتصميم، وخدمات آي بي إس IPS Services.

وقال سعادة المهندس مروان بن غليطه، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "إن استضافة الدورة الحادية والعشرين من معرض (IPS 2025) تؤكد التزام دبي المستمر بتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار العقاري، حيث يوفر المعرض منصة استراتيجية تجمع الخبراء والمستثمرين والشركات لاستكشاف فرص التعاون واستعراض أحدث المشاريع والتقنيات التي تعيد صياغة معايير القطاع. وتبرز هذه الفعالية الدولية قدرة الإمارة على استقطاب الفعاليات الكبرى التي تعزز من زخم السوق وتفتح آفاقاً جديدة للتطوير والنمو.”

وأضاف: "لقد حققت دبي خلال عام 2024 نتائج استثنائية في القطاع العقاري، مع تسجيل نمو قياسي في المبيعات وإطلاق مشاريع نوعية تعكس ثقة المستثمرين العالميين والشركات الكبرى في سوق الإمارة. هذا الأداء المتميز ليس إلا ثمرة لرؤية القيادة الحكيمة التي جعلت من القطاع العقاري محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية، ورسخت مكانة دبي كوجهة رائدة تواكب طموحات المستثمرين والشركات من مختلف أنحاء العالم."

يعكس معرض IPS طموحات إمارة دبي نحو مستقبل أكثر إشراقاً، والتي أصبحت بفضل رؤية قيادتها الثاقبة مركزاً عالمياً للعقارات، حيث تلتزم دبي ببناء مدن مستدامة، ومعرض IPS هو منصة لعرض أحدث التقنيات والحلول الذكية في مجال البناء والتشييد، حيث أن الاستدامة هي مفتاح المستقبل.

يشهد قطاع العقارات في دبي نمواً متسارعاً، ويعزز المعرض هذا النمو من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وحيث يقدم للمستثمرين بيئة استثمارية جاذبة، تتميز بالشفافية والقوانين المرنة والحوافز التنافسية.

محاور المعرض

تستعرض "عقارات آي بي إس" أحدث الاتجاهات في جميع مجالات القطاع العقاري. وتسعى مدن "آي بي إس" المستقبلية إلى إعادة تشكيل المدن الحضرية المستدامة، فيما تستكشف "آي بي إس ستارتب وبروبتيك"الابتكارات والتطورات التقنية في العقارات. وتطلق "آي بي إس للتصميم" العنان للإبداع في الجماليات المعمارية، كما تهدف خدمات "آي بي إس "إلى رفع مستوى إدارة الممتلكات ومعايير الضيافة.

أهمية ومكانة المعرض

يأتي معرض آي بي إس ليوفر منصة عالمية لعرض أحدث المشاريع العقارية والاتجاهات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي، ويعتبر المعرض حدثاً لا يفوته أي مستثمر أو مهتم بالقطاع العقاري، حيث يجمع تحت سقفه كبار المطورين العقاريين والخبراء والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، وذلك انطلاقاً من مميزات المعرض وما يوفره للمشاركين. حيث يقدم المعرض مجموعة واسعة من المشاريع العقارية التي تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، بدءاً من المشاريع السكنية الفاخرة ووصولاً إلى المشاريع التجارية والصناعية.

وينطلق معرض IPS 2025 بتوجه جديد نحو المدن الذكية والمستدامة، حيث سيتم التركيز على استعراض أحدث التقنيات والحلول الذكية، ويولي المعرض اهتماماً كبيراً بالمشاريع العقارية المستدامة، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة وتراعي الجوانب البيئية، فيما يوفر أيضاَ فرصاً استثمارية واعدة للمستثمرين المحليين والأجانب، حيث يمكنهم الاطلاع على أحدث المشاريع والتعرف على الحوافز التي تقدمها الحكومة لدعم الاستثمار العقاري، كما يعتبر المعرض منصة مثالية لتكوين شبكات عمل واسعة، والتعرف على أبرز الشخصيات في القطاع العقاري.

الأنشطة والفعاليات

يشهد المعرض تنظيم سلسلة من ورش العمل والندوات التي يقدمها خبراء في القطاع العقاري، تناقش أحدث التطورات في السوق، وتقديم نصائح للمستثمرين، بالإضافة إلى العروض التقديمية التي سيقدم من خلالها المطورون العقاريون أحدث مشاريعهم، وتقديم تفاصيل عن الميزات والخدمات التي تقدمها هذه المشاريع.

مسابقة الشركات الناشئة

يحتل الجيل القادم من المبتكرين في مجال العقارات مركز الصدارة في معرض IPS، حيث يعرضون أفكارهم ومشاريعهم الرائدة. إلى جانب طرح رؤاهم على قادة الصناعة والمستثمرين، سعياً للحصول على التقدير والدعم لإنجاز مشاريعهم.

كما يتم تسليط الضوء على مبادرات القيادة النسائية وفرص الاستثمار، وتسهيل التواصل وتبادل الرؤى بين سيدات الأعمال في مجال العقارات.

أجنحة الدول

توفر أجنحة الدول فرصة أمام المشاركين لاكتشاف فرص الاستثمار الفريدة والعروض العقارية من مناطق مختلفة حول العالم. إلى جانت الاطلاع والتعرف على الثقافات المختلفة وأساليب الهندسة المعمارية وأنماط العيش في تلك الدول.

منطقة المستثمرين

يستقطب معرض IPS كبار المسؤولين وقادة القطاع والمستثمرين من مختلف دول العالم، للتواصل ضمن بيئة عمل B2B، لبحث واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، وإمكانية عقد الشراكات.

سجّل القطاع العقاري في إمارة دبي خلال عام 2024، أداءً استثنائياً يعكس مكانة دبي وجهة استثمارية عالمية، إذ تم إنجاز 2.78 مليون معاملة عقارية في هذا العام، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخها من حيث التعاملات العقاريّة الإجماليّة (بما يشمل التصرفات العقاريّة والمعاملات الإيجاريّة)، محققاً زيادة بنسبة 17% مقارنة بالعام 2023، في حين بلغ عدد التصرفات العقارية 226 ألف تصرف بقيمة إجمالية بلغت 761 مليار درهم، بنمو نسبته 36% من حيث العدد و20% من حيث القيمة مقارنة بالفترة ذاتها.

وبالتزامن مع ازدهار سوق العقارات في دبي، والذي يتميز بالمعاملات القياسية والنمو المتسارع، يكتسب معرض IPS أهمية كبيرة ويشكل حلقة وصل بين محترفي الصناعة والمستثمرين وأصحاب المصلحة للاستفادة من الزخم واستكشاف أحدث الاتجاهات والفرص التي تشكل مستقبل العقارات.

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