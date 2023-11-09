بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 397 مبايعة بقيمة 1.78 مليار درهم، منها 111 مبايعة للأراضي بقيمة 1.21 مليار درهم و286 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 571.64 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 123.66 مليون درهم في منطقة معيصم الثانية تليها مبايعة بقيمة 45.6 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 43.35 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة معيصم الثانية المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 388.49 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 517.07 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 2 بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 31.91 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 21.5 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة وأخيراً مبايعة بقيمة 11.3 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 80.17 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 43.62 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 18.16 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 206.44 مليون درهم منها 25 رهونات أراضي بقيمة 74.39 مليون درهم و93 رهونات فلل وشقق بقيمة 132.05 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند الحمر بقيمة 23.3 مليون درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 19 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 30 هبة بقيمة 183.38 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الحبية الأولى بقيمة 100 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 22.62 مليون درهم.

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