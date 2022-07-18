أداء متميز يعزز ريادة دبي كوجهة عالمية للأعمال ومركز للشركات العالمية

- بوعميم: نسب النمو الملحوظة تعكس الجهود المتميزة التي تعتمدها غرفة تجارة دبي في سبيل دعم مجتمع الأعمال ودفع عجلة التنمية

- بوعميم: نتوقع انضمام 40,000 شركة جديدة خلال العام الحالي إلى عضوية الغرفة وهو رقم قياسي جديد

- الأداء القياسي ترجمة لتشكيل غرف دبي وإعادة الهيكلة وانعكاساتها على جهود استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

- 80% نسبة النمو في عدد الشركات الجديدة المنضوية في عضوية غرفة تجارة دبي في النصف الأول من العام الجاري

- 2,326 عدد دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع التي أصدرتها الغرفة والتي استقبلتها الدولة للبضائع والسلع بقيمة 1.18 مليار درهم

- 59% نسبة التوطين الحالية في غرف دبي وإجمالي عدد أعضاء الغرفة يتخطى 308 ألف شركة

دبي : بأداء قياسي متميز جاء ترجمة لتشكيل غرف دبي وإعادة الهيكلة على جهود استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، عن أداء قياسي خلال النصف الأول من العام 2022 فاق كل التوقعات وتمثل بانضمام أكثر من 21,000 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة بنمو بلغ 80% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2021.

وارتفع بذلك إجمالي عدد أعضاء الغرفة إلى أكثر من 308 ألف شركة، مما يرسخ مكانتها كإحدى أكبر غرف التجارة في المنطقة والعالم، ودورها الريادي في تحفيز بيئة الأعمال وترسيخ شراكة القطاعين العام والخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما يتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لغرف دبي 2022-2024.

وتشير معدلات النمو في عضوية الغرفة إلى النمو المستدام الذي تشهده عمليات الغرفة وانعكاسها الإيجابي على المشهد الاقتصادي لإمارة دبي، وعلى قدرة مجتمع الأعمال المحلي ودوره الفاعل في قيادة مرحلة التعافي الاقتصادي فيها، بالإضافة إلى تاثير إعادة هيكلة غرفة دبي على النشاط الاقتصادي بالإمارة.

وبلغ عدد دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع (وهو وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للبضائع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أي رسوم أو ضرائب) التي أصدرتها الغرفة والتي استقبلتها الدولة 326,2 دفتر إدخال لبضائع وسلع بقيمة 1.18 مليار درهم. وحققت الغرفة زيادة بعدد المعاملات الإلكترونية بنسبة 10% خلال الفترة نفسها ليصل عدد المعاملات الإلكترونية المنجزة إلى 000,378 معاملة بما يعزز دور الغرفة في دعم التحول الرقمي والذكي في بيئة الأعمال.

وأكد سعادة حمد مبارك بوعميم ، مدير عام غرف دبي أن الإحصاءات الأخيرة تعكس التأثير الإيجابي الفعال للمبادرات والأنشطة التي تقوم بها غرفة تجارة دبي لدعم قطاع الأعمال ودفع عملية النمو وتعزيز تنافسية إمارة دبي بما يتوافق مع استراتيجية غرف دبي 2022-2024.

وأضاف بوعميم قائلاً: "لقد برز دورنا خلال الفترة الماضية وخصوصاً الدور الرئيسي الذي لعبناه في إكسبو 2022 دبي كشريك تكامل الأعمال الرسمي، حيث نجحنا بإيجاد منصة عالمية أسست لشراكات استراتيجية شجعت على انضمام العديد من رواد الأعمال إلى أسواق دبي وعززت من مؤشرات الأداء. وقد حققنا كذلك نمواً في نسبة التوطين خلال العام الجاري والتي وصلت إلى 59% مع نهاية يونيو 2022".

ولفت سعادته قائلاً: "نجاحات غرفة تجارة دبي تبشر بمستقبل مشرق وتعزز من عزمنا على مواصلة العمل على تحقيق أهداف جديدة. ونتوقع وصول عدد أعضائنا الجدد خلال العام الحالي إلى 40,000 شركة، وارتفاع العدد الإجمالي لعضويتنا إلى 330,000 شركة مع نهاية العام الحالي."

وأشار بوعميم إلى أن غرف دبي والغرف الثلاث المنضوية تحت مظلتها تركز خلال الفترة المقبلة على اطلاق العديد من المبادرات الرئيسية التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية واستقطاب الشركات العالمية وترسيخ مكانة دبي مركزاً تجارياً عالمياً.

#بياناتحكومية

- انتهى -

للمحررين:

بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تستمر غرفة تجارة دبي التي تأسست في عام 1965، وتعتبر إحدى الغرف الثلاث، بممارسة مهامها لتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، من خلال خلق بيئة محفزة للأعمال في دبي، ودعم نمو الأعمال والترويج للإمارة كمركز أعمال عالمي.

يرجى زيارة موقعنا الالكتروني www.dubaichamber.com

تابعوا غرفة تجارة دبي على الروابط الالكترونية التالية:

www.facebook.com/dubaichamber www.twitter.com/dubaichamber http://www.linkedin.com/company/dubai-chamber-of-commerce-&-industry/ www.youtube.com/DubaiChamberTV www.instagram.com/dubaichamber للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ: ربى عبدالحليم مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي – غرفة تجارة دبي هاتف: 2028450-4-971 + بريد الكتروني: ruba.halim@dubaichamber.com