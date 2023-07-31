المجموعة تنضم إلى الدفعة المؤلفة من 15 مؤسسة والتي وقعت على التعهد مع انطلاق "الحوار الوطني الحادي عشر للطموح المناخي" الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة

التعهد يعزز التزام المجموعة بمكافحة تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية

المجموعة ستدعم النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً والتي تحدد هدف خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول 2030

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، على "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة.

وكجزء من التزامها المستمر بتحقيق أهداف الحياد المناخي، باتت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني بين الدفعة السابعة المؤلفة من 15 مؤسسة من دولة الإمارات العربية المتحدة والتي وقّعت على التعهد وتلتزم بتنفيذ أهداف خفض الانبعاثات الكربونية واتباع سبل أكثر استدامة في إدارة عملياتها، وفق جدول زمني يتناسب مع المسار الوطني للحياد المناخي 2050 الذي أعلنت عنه الدولة. وتم توقيع التعهد بحضور معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتزامن مع انطلاق "الحوار الوطني الحادي عشر للطموح المناخي" الذي تنظمه الوزارة تحت شعار "مسرعات التحول إلى الحياد الكربوني في قطاع النقل" بالتعاون مع شركة "الإمارات لتعليم القيادة".

وتتزامن هذه المبادرة مع عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تستعد إمارة دبي لاستضافة اجتماعات مؤتمر الأطراف (COP28) خلال العام الجاري.

وتلتزم المؤسسات الموقعة على التعهد بقياس انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن أعمالها والابلاغ عنها بشفافية تامة، ووضع خطط علمية طموحة لتقليل بصمتها الكربونية، ومشاركة هذه الخطط مع الجهات الحكومية المختصة للمساهمة في تحقيق الهدف الوطني للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. كما تلتزم المؤسسات بإدارة التخفيف من تداعيات التغير المناخي والتكيف معها ضمن القيم والمبادئ الأساسية لأعمالها ونماذج تشغيلها، واعتماد نهج شامل لإشراك الشباب والنساء والفئات الأكثر تأثراً من المجتمع في تطوير خططها للسعي لتحقيق الحياد المناخي.

وبهذه المناسبة قال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يشرفنا أن ننضم إلى تعهد الشركات المسؤولة مناخياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونشكر وزارة التغير المناخي والبيئة على إتاحة الفرصة أمامنا لدعم هذه المبادرة. وبصفتنا مجموعة مصرفية محلية رائدة، تعتبر الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من ثقافتنا وعملياتنا واستراتيجيتنا، كما أنها تدعم جميع عمليات صنع القرار الاستراتيجي في المجموعة. ولا شك أن هذه الخطوة تعزز التزامنا بدعم جهود إزالة الكربون في الدولة وتتماشى بشكل وثيق مع إطار عمل الاستدامة الخاص بالمجموعة".

وأضاف: "فيما تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر COP28 هذا العام، نتطلع إلى اتباع نهج مبتكر للتعاون مع المزيد من شركات القطاع الخاص والهيئات الحكومية لدعم جهودنا الرامية لمكافحة تغير المناخ".

وفي إطار التزامه المستمر بتعزيز التنوع والمساواة بين الجنسين، وقّع بنك الإمارات دبي الوطني في شهر يونيو 2023 أيضاً على تعهد بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. وباعتبارها عضواً في هذا التعهد، ستتعاون المجموعة بشكل وثيق مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة، خاصة الهدف الخامس الذي يستهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 20 مليون عميلاً. وكما في 30 يونيو 2023 بلغ مجموع أصوله 811 مليار درهم (يعادل تقريباً 221 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 854 فرعاً إضافة إلى 4,173 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يسهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم "عام الاستدامة" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان السبّاق في دعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

لمزيد من المعلومات عن بنك الإمارات دبي الوطني، يرجى التواصل مع:

إبراهيم سويدان

رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

البريد الإلكتروني: ibrahims@emiratesnbd.com

أكشاتا داتار

أصداء بي سي دبليو

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: Akshata.Datar@bcw-global.com