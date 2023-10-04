نظمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في مقرها الرئيس مؤخرًا، ورشة عمل حول مختبر الابتكار لسيناريوهات الإسكان في المستقبل، بحضور 45 مشاركًا من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وعدد من الموظفين، وممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود المؤسسة لرسم سيناريوهات لاستدامة الإسكان للأجيال القادمة، وتحديد أهم التحديات والفرص التي تواجه قطاع الإسكان في المستقبل، ووضع خطة عمل لمستقبل الإسكان في دبي 2050 بالتعاون مع شركاء المؤسسة الإستراتيجيين.

وتناولت الورشة عددًا من المحاور المهمة، تضمنت دراسة ومناقشة المتغيرات والتقنيات المؤثرة في تشكيل مستقبل الإسكان، وعصف ذهني متبادل بين المشاركين، وإنشاء مجموعة من سيناريوهات المستقبل، إضافة إلى عرض المخرجات ومناقشتها مع الحضور.

وفي ختام الورشة، أعربت نوره سعيد المطوع، رئيس قسم الإستراتيجية والأداء في إدارة الإستراتيجية والتطوير بالمؤسسة، عن شكرها للجهات المشاركة التي أسهمت في إثراء ورشة العمل بخبراتها وتجاربها في مجال الابتكار.

وأكدت المطوع على حرص المؤسسة على أن يكون الابتكار والإبداع أسلوب حياة لدى جميع موظفيها، ومنهجًا للعمل الحكومي، تماشيًا مع رؤية القيادة الحكيمة بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة حاضنة للإبداع والابتكار من خلال ما توفره من بيئة عمل جاذبة للكفاءات المبدعة.

وعقدت ورشة العمل بعنوان (مجال الاستشراف وتشكيل مستقبل الإسكان) على مدار يوم واحد، وشارك فيها الخبير والمتحدث الدولي في مجال الابتكار واستشراف المستقبل سامر الشدياق، بصفة محاضر رئيسي وقائد للمختبر.

ودعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إلى زيارة موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.mbrhe.gov.ae لمعرفة المزيد عن خدماتها وجهودها المستمرة لتطوير قطاع الإسكان في دبي.

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حول مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان هي مؤسّسة حكومية تهدف إلى تقديم حلول سكنية تلبي احتياجات المتعاملين من مواطني إمارة دبي، وتقدم مجموعة من الخدمات بما فيها الخدمات الإسكانية، والمالية، والتكميلية للقطاع الهندسي، والاستعلامية، والخدمات الذكية وخدمات الموظفين، وتلتزم المؤسّسة بتعزيز خدماتها الذكية وتوفير تجربة مستخدم سلسة من خلال التركيز على الابتكار والتّميز.

وتسعى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إلى توفير الحياة الكريمة والاستقرار للمواطنين من خلال تقديم الخدمات الإسكانية الاستباقية والمستدامة ووضع السياسات المرنة وعقد الشراكات الإستراتيجية والحرص على الاستغلال الأمثل للموارد.