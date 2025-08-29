دبي، الإمارات العربية المتحدة: أشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى أنه بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صارت دبي مدينة لا تتوقف عن النمو والازدهار، وأصبحت بنيتها التحتية فائقة الجاهزية للمستقبل نموذجاً عالمياً يحتذى في الكفاءة والموثوقية والجودة والاستدامة.

ولفت معالي الطاير إلى أن تنافسية دبي بوصفها إحدى أسرع مدن العالم نمواً قد أسهمت في ارتفاع عدد الطلبات التي تلقتها الهيئة خلال النصف الأول من العام 2025 لتوصيل الكهرباء للمشاريع التجارية من خلال خدمة الناموس بنسبة 20.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024.

وأضاف معالي سعيد الطاير: "تسهم خدمات الهيئة وبرامجها الرقمية المبتكرة في دعم مرونة وجاهزية البنية التحتية القوية للإمارة لمواكبة الازدهار السكاني والعمراني والاقتصادي في دبي. وتحرص الهيئة على توفير أكثر الأنظمة والبرامج تطوراً لتمكين الاستشاريين والمقاولين المعتمدين، وتسهيل أعمالهم بما يضمن تسريع إنجاز المشاريع وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه. وقد صل عدد طلبات توصيل الكهرباء للمشاريع إلى 4,809 طلبات خلال النصف الأول من العام الجاري. وقد بلغ عدد الاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى الهيئة 2,198 استشارياً ومقاولاً حتى 30 يونيو 2025."

من جهته، أشار المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن خدمة "الناموس" تتيح للاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى الهيئة توصيل الكهرباء للمشاريع التي تصل أحمالها إلى 150 كيلووات في خطوتين وخلال 5 أيام فقط.

-انتهى-

#بياناتحكومية