التوقيع يأتي بعد التعهد بزراعة 1.200 شجرة حول منشأة كوكاكولا في المملكة العربية السعودية في المجمعة

الرياض، المملكة العربية السعودية - وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة تعبئة كوكاكولا السعودية مذكرة تفاهم يتم بموجبها الإلتزام بحماية البيئة والغطاء النباتي الطبيعي، دعماً لرؤية المملكة 2030 للأهداف المستدامة.

وحضر حفل التوقيع ممثلون رفيعو المستوى من الوزارة والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) وشركة تعبئة كوكاكولا السعودية. ووقع مذكرة التفاهم كل من غازي بن سيف العتيبي مدير عام وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمهندس محمد بن عبدالله بهطاب نائب المدير العام في شركة تعبئة كوكاكولا السعودية.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في أعقاب التعهد الأخير بين الوزارة وشركة تعبئة كوكاكولا السعودية والذي سيشهد مساهمة الطرفان في زراعة 1.200 شجرة حول مصنع الكوكاكولا في محافظة المجمعة بمنطقة سدير.

تم تطوير هذا المشروع لتحسين سبل العيش في البلاد، ويتماشى مع الهدف الرئيسي لمبادرة "السعودية الخضراء" لسمو ولي العهد الأمير السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود لزراعة 10 مليارات شجرة، بالتوازي أيضا مع هدف مشروع "الرياض الخضراء" لزراعة 7.5 مليون شجرة.

وقال غازي بن سيف العتيبي، مدير عام وزارة البيئة والمياه والزراعة: “تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى وضع إطار لتعزيز التعاون والتكامل بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة كوكاكولا لتعبئة المشروبات الغازية في المملكة العربية السعودية. وتدعم التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي من قبل كلا الطرفين، وستساهم بفاعلية في تحقيق الأهداف البيئية لرؤية المملكة 2030. وتأتي أهمية الحفاظ على البيئة ودعم الحياة البرية في أنها ستقلل من التلوث وترفع جودة الهواء وتوجد المزيد من المساحات الخضراء في مدن المملكة العربية السعودية ".

وقال محمد بن عبد الله بهطاب، نائب المدير العام لشركة تعبئة كوكاكولا في المملكة العربية السعودية: "يشرفنا العمل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة على مبادرات لحماية البيئة والحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي والحياة البرية في المملكة العربية السعودية. وكنظام تهدف كوكاكولا إلى إيجاد مستقبل أكثر استدامة لكوكبنا، من خلال إحداث فرق في المجتمعات التي نخدمها. إن المساهمة في أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال إعادة التشجير وكذلك المبادرات المستدامة لري المياه واستهلاكها ستكون نقاط رئيسية بالنسبة لنا في المملكة".

وقامت شركة تعبئة كوكاكولا في المملكة العربية السعودية أيضا بمبادرة لتحسين الري المائي في مصنعها، واعتمدت ممارسات الحفظ لتقليل إهدار المياه وتحسين الكفاءة.

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