• البنك الصناعي والتجاري الصيني يصبح بهذا الإدراج أكبر مُصدري السندات الخضراء في ناسداك دبي, بإجمالي قيمة تراكمية تصل إلى 6.93 مليار دولار

•إدراج جديد يتضمن أربعة إصدارات من فروع البنك الصناعي والتجاري الصيني في دبي (مركز دبي المالي العالمي) وهونغ كونغ وسنغافورة ولوكسمبورغ

•ناسداك دبي تواصل ريادتها الإقليمية في مجال حلول التمويل المبتكرة والمستدامة، حيث بلغت إصدارات السندات الخضراء فيها إلى 18.55مليار دولار

دبي: أعلنت ناسداك دبي عن إدراج سندات خضراء بقيمة إجمالية 2.03 مليار دولار من قبل البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود (ICBC). ويشمل هذا الإدراج الجديد أربعة إصدارات من فروع البنك في دبي (مركز دبي المالي العالمي) وهونغ كونغ وسنغافورة ولوكسمبورغ.

ويساهم إدراج السندات الخضراء الصادرة عن البنك الصناعي والتجاري الصيني في تعزيز مكانته كأكبر مُصدر للسندات الخضراء في ناسداك دبي بإجمالي قيمة تراكمية تصل إلى 6.93 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، يجعل هذا الإدراج من البنك الصناعي والتجاري الصيني جهة الإصدار الصينية الرائدة في ناسداك دبي، بمساهمة إجمالية تبلغ 7.43 مليار دولار.

وبهذه المناسبة، قرع جرس افتتاح جلسة التداول سعادة لي شيوي هانغ، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي بالتعاون مع لو وي، المدير العام لفرع البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود (مركز دبي المالي العالمي) وفريق إدارة ناسداك دبي وسوق دبي المالي، احتفالاً بالإدراج في البورصة.

أشار لو وي، المدير العام لفرع البنك الصناعي والتجاري الصيني في دبي (مركز دبي المالي العالمي): "إن إدراج سندات الحزام والطريق الخضراء متعددة العملات الصادرة عن فرع دبي (مركز دبي المالي العالمي) وهونغ كونغ وسنغافورة ولوكسمبورغ في ناسداك دبي يظهر التزام البنك الصناعي والتجاري الصيني القوي بدعم التنمية المستدامة. على الصعيد العالمي. قدم البنك الصناعي والتجاري الصيني مساهمة كبيرة في مجالات مثل القروض الخضراء لمبادرة الحزام والطريق، وادراج السندات الخضراء وإصدارها والاستثمار بها. ومن خلال إدراج إجمالي بقيمة 6.93 مليار دولار أمريكي من السندات الخضراء للبنك الصناعي والتجاري الصيني في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه يوضح الرؤية الاستراتيجية للبنك الصناعي والتجاري الصيني لبناء نظام لتطوير التمويل المالي الأخضر."

وصرّح حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، بقوله: "يسرنا الترحيب بإدراج الإصدارات الأربعة للسندات الخضراء من البنك الصناعي والتجاري الصيني في ناسداك دبي، والتي تؤكد على مكانتنا كسوق رائدة للمُصدِرين الدوليين، كما تسلط الضوء على قوة أسواق رأس المال في دبي. ويشير هذا الإصدار أيضًا إلى الطلب المتزايد على أدوات التمويل المستدام في المنطقة. وفي هذا الإطار، نؤكد على التزام ناسداك دبي بقيادة نموّ الأسواق المالية في دولة الإمارات وقيادة مبادرات التمويل المسؤول في المنطقة من خلال مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية. كما سنواصل دعم التزام البنك الصناعي والتجاري الصيني بالنموّ المستدام."

وجدير بالذكر أن الإصدارات المصنفة في إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية و المؤسسية من ناسداك دبي قد وصلت اليوم إلى مستوى ملحوظ يبلغ 26.45 مليار دولار، في حين بلغت إصدارات السندات الخضراء في ناسداك دبي وحدها 18.55 مليار دولار. وسيساهم إدراج السندات الخضراء الصادرة عن البنك الصناعي والتجاري الصيني بتعزيز مكانة ناسداك دبي كمركز عالمي للأدوات والمنتجات المالية المعنية بالبيئة والاستدامة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن ناسداك دبي:

ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. تستقبل البورصة جهات الإصدار من شتى أنحاء العالم والتي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري. سوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي. وتتخذ بورصة ناسداك دبي من مركز دبي المالي العالمي مقراً رئيسياً لها.