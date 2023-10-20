العاصمة الإماراتية تواصل استضافة بطولات "يو إف سي" بنزالات حاسمة على ألقابها إلى جانب تنظيم فعالية "ليلة النزال" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي و"يو إف سي"، جزء من مجموعة TKO القابضة، تمديد شراكتهما الحالية إلى عام 2028، والتي تنظم "يو إف سي" بموجبها إحدى فعالياتها ذات الأرقام المُميزة سنوياً في العاصمة، على أن تتضمن نزالات حاسمة على لقب البطولة. وتمتد هذه الشراكة لتشمل أيضاً إقامة فعاليات "ليلة النزال" إضافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ورسخت "يو إف سي" علاقتها الوطيدة طويلة المدى مع أبوظبي، مع تنظيم 18 فعالية في المنطقة منذ عام 2010. ووقعت المؤسسة اتفاقية شراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في عام 2019، والتي شهدت استضافة العاصمة الإماراتية أبرز نجوم رياضات الفنون القتالية المختلطة، بمن فيهم حبيب نور محمدوف، بطل العالم السابق للوزن الخفيف الذي دافع عن لقبه بنجاح في نزالات عديدة في أبوظبي؛ وكونور ماكغريغور، بطل العالم السابق في وزنّين، وإسرائيل أديسانيا، المتحدي الأول على اللقب والبطل السابق للوزن المتوسط. وفي إطار هذه الاتفاقية، احتضنت أبوظبي 9 من فعاليات "يو إف سي" بمشاركة ألمع المواهب العالمية، والتي استمتع بها الجمهور من مختلف أنحاء العالم، وساعدت على نمو شعبية هذه الرياضة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال سعادة سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "حقق تنظيم بطولات "يو إف سي" سنوياً في أبوظبي زخماً كبيراً، مستقطباً جمهور الفنون القتالية المختلطة إلى الإمارة لمتابعة أهم وأفضل نزالاتها. وعلى مدار السنوات الماضية، مهدت هذه الشراكة الطريق لتعزيز حضور "يو إف سي" على الساحة الدولية، بالتزامن مع تكريس مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لرياضات النزال. ويؤكد تمديد هذه الاتفاقية قدرتنا على استضافة أبرز البطولات والفعاليات التي تُلبي تطلعات مجتمعنا وزوارنا على حد سواء، وتمنحهم المزيد من التجارب المفعمة بالحماس والترفيه. ونمضي في تعميق أطر شراكتنا مع "يو إف سي"، ومواصلة نهج الابتكار بما يسهم في دفع نمو هذه الرياضة في الإمارات والمنطقة".

من جانبه، قال دانا وايت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "يو إف سي": "أبوظبي هي واحدة من الأماكن المفضلة لدي في العالم، فهي وجهة رائعة بمجتمعها ومطاعمها وفنادقها. وقد حظيت بفرصة تنظيم مجموعة من أهم النزالات في تاريخ "يو إف سي" في أبوظبي، وسنقدم المزيد من الفعاليات المُذهلة مستقبلاً خصوصاً مع إطلاق فعاليات "ليلة النزال" في المنطقة العام القادم".

واجتذبت نزالات "يو إف سي" الآلاف من جمهورها إلى أبوظبي منذ عام 2010، ووضعت الإمارة محط أنظار العالم لمتابعة مواجهاتها عبر شاشات التلفزيون من خلال خدمة البث الخاصة بالمؤسسة، والتي تصل إلى أكثر من 900 مليون منزل فيما يزيد على 170 دولة.

وفي إطار هذه الشراكة، احتضنت أبوظبي سلسة من 3 فعاليات منفصلة تحت اسم "جزيرة النزال" خلال الجائحة، حيث تحولت جزيرة ياس أثناء فترة الإغلاق التي عاشها العالم بأسره إلى وجهة آمنة أتاحت للرياضيين استئناف نشاطهم ومنافساتهم. وأصبحت هذه الفعاليات نموذجاً تحتذي به المؤسسات والمدن المستضيفة للبطولات الرياضية حول العالم.

ويأتي الإعلان عن تمديد الشراكة قبل انطلاق نزالات يو إف سي 294: مخاتشيف ضد فولكانوفسكي 2، التي بيعت تذاكرها بالكامل، يوم السبت 21 أكتوبر في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس. وفي النزال الرئيسي الثاني بـ "يو إف سي 294"، يواجه حمزات شيماييف المقيم في دولة الإمارات منافسه كامارو عثمان. وشهدت "يو إف سي 280" العام الماضي إقبالاً جماهيرياً واسعاً، وفاز خلالها إسلام مخاتشيف بلقب الوزن الخفيف متغلباً في الجولة الثانية على تشارلز أوليفيرا.

ويستمتع الجمهور بأسبوع كامل من التجارب والأنشطة التي تحتفي بالفنون القتالية المختلطة مع عودة "أسبوع أبوظبي للتحدي" بنسخة أكبر هذا العام في جميع أرجاء العاصمة، بما في ذلك مناطق للمشجعين والحفلات الموسيقية والعروض الكوميدية وغيرها الكثير.

يذكر أن أبوظبي نظمت بنجاح عدداً من أبرز البطولات الرياضية الكبرى، بالاعتماد على ما تتميز به من بنية تحتية عالمية المستوى، وتجارب ومعالم سياحية رائعة، وسهولة السفر إليها عبر شبكة رحلات جوية واسعة تربطها بالعالم، إلى جانب التعاون القائم مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص.

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لمحة عن مؤسسة يو إف سي

يو إف سي UFC هي شركة الفنون القتالية المختلطة الأبرز عالمياً ومقرها مدينة لاس فيغاس لاس بولاية نيفادا الأمريكية. وتتمتع الشركة بقاعدة تضم أكثر من 700 مليون مشجّع حول العالم، بما يشمل 243 مليون متابع عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي. وتقوم المؤسسة بإنتاج أكثر من 40 فعالية حية سنوياً في باقة من أبرز الصالات الرياضية حول العالم، كما تقوم ببثّ برامجها لما يزيد على 900 مليون أسرة في أكثر من 170 دولة. ويضم سجل المؤسسة الحالي نخبة من أقوى رياضيي الفنون القتالية المختلطة ممن يمثلون أكثر من 80 دولة. وتوفر يو إف سي فايت باس، وهي خدمة الاشتراك الرقمي الرائدة عالمياً والمتخصصة بالرياضات القتالية والفعاليات الحصرية. ويقع مقر يو إف سي في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية وتعد جزءاً من مجموعة تي كي أو القابضة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TKO). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: UFC.com ومتابعة صفحة الشركة على فيسبوك Facebook.com/UFC، وصفحاتها على X وسناب شات وإنستاجرام وتيك توك: UFC@.