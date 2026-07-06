الشارقة، الامارات العربية المتحدة: كشفت هيئة الشارقة للمتاحف عن الفعاليات والأنشطة التي سيتم اطلاقها خلال موسمها الصيفي لعام 2026، والذي يتضمن مجموعة متكاملة من البرامج التعليمية المتحفية والتدريبية والفعاليات العائلية والتجارب التفاعلية والمعارض المؤقتة التي تستهدف الأطفال واليافعين والعائلات، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز دور المتاحف كمراكز للتعلم والاكتشاف والإبداع، وترسيخ مكانتها كوجهة ثقافية وترفيهية مفضلة خلال الإجازة الصيفية.

ويستهل الموسم الصيفي فعالياته ببرنامج "سفراء متاحف الشارقة" في دورته الثامنة عشرة، والذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 16 يوليو 2026، على أن يُختتم في 20 يوليو 2026، مستهدفاً اليافعين من الفئة العمرية 13 إلى 17 عاماً. ويقدم البرنامج تجربة تدريبية متخصصة تنمي مهارات الإرشاد المتحفي والتواصل والعرض والتقديم، من خلال جلسات تدريبية وأنشطة تطبيقية وجولات عملية في3 محطات من متاحف الشارقة.

كما يشهد الموسم تنظيم المخيم الصيفي المتميز "مخيم إجازة سعيدة" خلال الفترة من 13 يوليو وحتى 20 أغسطس 2026، والذي يستهدف الأطفال من عمر 7 إلى 12 عاماً، ويقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية والتفاعلية وورش العمل التي تجمع بين التراث والفنون والعلوم في عدد من متاحف الهيئة، بما يسهم في تنمية مهارات المشاركين وتعزيز روح الإبداع والاستكشاف لديهم.

وفي إطار البرامج المتحفية المصاحبة للموسم الصيفي، تنظم الهيئة خلال شهر يوليو مجموعة من الأنشطة والورش المتخصصة، من بينها ورشة "من قلب النخلة" في حصن خورفكان بتاريخ 4 يوليو 2026، وورشة "لجام الخيل المذهب" في متحف الشارقة للآثار بتاريخ 5 يوليو 2026، إلى جانب فعالية "يوم القمر" في متحف الشارقة العلمي بتاريخ 19 يوليو 2026، والتي تأخذ المشاركين في رحلة تفاعلية لاستكشاف عالم الفضاء والفلك.

وخلال شهر أغسطس، يعود برنامج "الأحيائي الصغير" السنوي الذي ينظمه مربى الشارقة للأحياء المائية خلال الفترة من 3 إلى 6 أغسطس 2026، مستهدفاً الأطفال من الفئة العمرية 9 إلى 13 عاماً. ويمنح البرنامج المشاركين فرصة فريدة لاستكشاف عالم الأحياء البحرية والتعرّف عن قرب إلى الكائنات البحرية وبيئاتها المختلفة، من خلال تجارب عملية وتفاعلية تشمل التعرف إلى مهام أخصائي الأحياء البحرية، ومشاهدة عمليات إطعام الكائنات البحرية، والتعرف إلى أنظمة دعم الحياة وجودة المياه، إلى جانب جولات خلف الكواليس وورش تعليمية تسهم في تنمية معارفهم وتعزيز شغفهم بالبيئة البحرية.

كما يشمل شهر أغسطس برنامج "الخطاط الصغير" خلال الفترة من 3 إلى 6 أغسطس 2026 في مدرسة القاسمية – متحف التعليم في الشارقة، حيث يتيح للأطفال فرصة التعرف إلى جماليات الخط العربي وفنون الخط الكوفي من خلال ورش تطبيقية وأنشطة تفاعلية تنمي مهاراتهم الإبداعية والفنية.

وتتواصل الفعاليات العائلية عبر برنامج "الصيف مع الأسرة أحلى" الذي يقام طوال شهر أغسطس في متحف الشارقة العلمي، ويضم مجموعة متنوعة من الورش العلمية والفنية والألعاب التفاعلية والعروض التعليمية التي توفر تجربة تجمع بين المتعة والتعلم لجميع أفراد الأسرة.

كما تستضيف الهيئة ورشة "حكاية قالب" بتاريخ 22 أغسطس 2026 في نصب المقاومة، حيث يتعرف المشاركون إلى تاريخ صناعة الأطباق وتطورها عبر العصور، ويخوضون تجربة فنية تفاعلية لصناعة طبق يدوي باستخدام مادة الجسمونايت وإضافة لمسات إبداعية تعكس ذائقتهم الفنية.

كما تواصل متاحف الهيئة تقديم مجموعة متنوعة من التجارب والأنشطة التفاعلية الدائمة التي تحتضنها قاعاتها ومرافقها المختلفة، ومن أبرزها قاعة "عالم الآثار الصغير" في متحف الشارقة للآثار، والتي تُعد أول قاعة لعلم الآثار التفاعلي على مستوى متاحف الدولة، حيث تتيح للأطفال من الفئة العمرية 5 إلى 12 عاماً خوض رحلة استكشافية ممتعة للتعرف إلى تاريخ الشارقة القديم من خلال أنشطة عملية وتجارب تعليمية تفاعلية تجمع بين الاكتشاف والتعلم وتنمّي الخيال وروح الاستكشاف.

كما يوفر مربى الشارقة للأحياء المائية باقة من التجارب الحية التي تتيح للزوار التفاعل المباشر مع البيئة البحرية، من بينها تجربة إطعام سمك القرش، ومشاهدة إطعام أسماك الحوض الرئيسي، بالإضافة إلى تجربة حوض اللمس التفاعلي التي تمنح الأطفال والعائلات فرصة استكشاف بعض الكائنات البحرية عن قرب والتعرف إليها في بيئة تعليمية تفاعلية. وفي متحف الشارقة العلمي، يمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة من العروض العلمية التفاعلية وأكثر من 50 معرضاً عملياً تغطي مجالات متنوعة من العلوم، بما في ذلك الفيزياء والأحياء والفلك، ما يوفر تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة لجميع أفراد الأسرة.

وعلى صعيد المعارض المؤقتة، يتيح الموسم الصيفي للزوار فرصة استكشاف عدد من المعارض المتنوعة المقامة في متاحف الهيئة، والتي تقدم تجارباً ثقافية ومعرفية تثري زيارة الجمهور خلال فترة الصيف. ومنها معرض “ذاكرة المدن”، وهو المعرض السنوي الحادي والأربعون لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية، المقام في متحف الشارقة للفنون، ويستمر حتى 16 يوليو 2026، ومعرض "من المحارة إلى التاج" في بيت النابودة المتواصل حتى 31 ديسمبر 2026، ومعرض "النباتات المحلية في دولة الإمارات: من جذور الماضي إلى ظلال الحاضر" في متحف الشارقة للتراث والمقام حتى 29 أبريل 2027.

ودعت هيئة الشارقة للمتاحف أفراد المجتمع والعائلات والزوار إلى المشاركة في البرامج والأنشطة المتنوعة التي يتضمنها الموسم الصيفي، والاستمتاع بما تقدمه متاحفها من تجارب تعليمية وثقافية وتفاعلية تثري المعرفة وتعزز روح الاكتشاف والإبداع لدى مختلف الفئات العمرية، بما يجعل من الإجازة الصيفية تجربة ملهمة وحافلة بالتعلم والمتعة. كما دعت الهيئة الراغبين بالمشاركة بالمبادرة بالتسجيل لضمان حجز أماكنهم في البرامج، حيث إن التسجيل في الأنشطة يخضع لتوافر المقاعد.

كما أتاحت هيئة الشارقة للمتاحف للجمهور الاطلاع على تفاصيل الموسم الصيفي وبرامجه وفعالياته المتنوعة من خلال موقعها الإلكتروني، الذي يوفر معلومات شاملة حول متاحف الهيئة ومعارضها وبرامجها التعليمية والتفاعلية. ولمعرفة المزيد، يرجى زيارة: www.sharjahmuseums.ae.

-انتهى-

#بياناتحكومية