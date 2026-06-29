لويس أبي نادر: الحوار يؤكد التزامنا الراسخ بأن نكون منصة تجمع النمو والابتكار والتعاون بين دول أمريكا اللاتينية والكاريبي والعالم

محمد القرقاوي: "حوار القمة" في أمريكا اللاتينية منصة استراتيجية لترجمة الطموحات المشتركة إلى مسارات تعاون عملية ومؤثرة

عن حوار القمة – أمريكا اللاتينية والكاريبي 2026:

القمة العالمية للحكومات تجمع أكثر من 30 دولة من أمريكا اللاتينية والكاريبي والشرق الأوسط والعالم

أكثر من 70 متحدثاً من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية

أكثر من 120 شركة ومؤسسة من القطاع الخاص

35 جلسة ضمن 6 محاور تناقش الأولويات الاستراتيجية والاقتصادية والتكنولوجية والحكومية

15 اجتماعا ولقاء رفيع المستوى لتعزيز الشراكات وتحقيق نتائج عملية قابلة للتنفيذ

دبي، : بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبرعاية فخامة لويس أبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان، أعلنت مؤسسة القمة العالمية للحكومات تنظيم حوار القمة العالمية للحكومات 2026، في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في مدينة كاب كانا بجمهورية الدومينيكان، يومي 20 و21 نوفمبر 2026، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين وممثلي المنظمات الدولية وشركاء القمة العالمية للحكومات.

ويأتي تنظيم النسخة الثانية من القمة ثمرة للشراكة الاستراتيجية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية الدومينيكان، واستكمالا للاتفاق الاستراتيجي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفخامة الرئيس لويس أبي نادر، خلال القمة العالمية للحكومات 2026، بهدف توسيع نطاق التعاون وترسيخ مكانة القمة العالمية للحكومات منصةً دوليةً رائدة لتعزيز الشراكات بين دولة الإمارات ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وأكد فخامة لويس أبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان، لدى استقباله وفداً من دولة الإمارات ضم سعادة محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة محمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن حوار القمة العالمية للحكومات لأمريكا اللاتينية والكاريبي يجسد الرؤى المشتركة للدومينيكان ودولة الإمارات بتعزيز الحوار والتعاون والشراكات الدولية الهادفة لتعزيز النمو والابتكار والتكامل الاقتصادي وتبادل الخبرات وصناعة الفرص المستقبلية.

وقال فخامته: "تتشرف جمهورية الدومينيكان باستضافة هذا الحوار الإقليمي، الذي يؤكد مجدداً التزامنا الراسخ بأن نكون منصة تجمع النمو والابتكار والتعاون بين دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والعالم".

محمد القرقاوي: العلاقات مع الدومينيكان نموذج للشراكات الدولية الإيجابية

وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الدومينيكان تمثل نموذجاً متقدماً للشراكات الدولية الإيجابية القائمة على التنمية المشتركة واستشراف الفرص المستقبلية، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تشهد تطوراً مستمراً مدفوعاً برؤية مشتركة تركز على تعزيز الجاهزية للمستقبل ومواكبة المتغيرات العالمية.

وقال معاليه: يشكل حوار القمة العالمية للحكومات في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي منصة استراتيجية لترجمة الطموحات المشتركة إلى مسارات تعاون وشراكات نوعية ومشروعات عملية تعود بالنفع على المجتمعات، من خلال جمع الحكومات وقادة الأعمال والمؤسسات الدولية تحت مظلة واحدة لتبادل الخبرات واستشراف التحولات العالمية وتطوير حلول مبتكرة للتحديات التنموية، وتعزز جاهزية الحكومات وقدرتها على صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لشعوبها.

محمد الشرهان: تنامي التعاون المشترك مع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

وأكد محمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن تنظيم حوار القمة في جمهورية الدومينيكان يجسد العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي ومسارها التصاعدي، في ظل تنامي التعاون المشترك في مجالات التنمية الاقتصادية والابتكار وتحديث العمل الحكومي والاستثمار والسياحة والنمو المستدام.

وقال الشرهان إن الحوار يرسخ دور القمة منصة عالمية تجمع الحكومات وصناع القرار لتبادل الخبرات وبناء شراكات نوعية تدعم التنمية المستدامة وتعزز جاهزية الحكومات للمستقبل، مشيراً إلى أن تنظيم النسخة الثانية من الحوار يأتي استكمالاً لما حققته النسخة الأولى التي استضافتها جمهورية الدومينيكان عام 2025، من نجاح، وشكلت محطة مهمة في مسيرة التعاون الدولي.

35 جلسة و70 متحدثاً في 6 محاور

وتشهد النسخة الثانية من الحوار، توسعاً كبيراً من حيث الحجم والتأثير، وتمثيلا أوسع للدول وبرنامجا أكثر شمولاً للجلسات واللقاءات التنفيذية، وتركيزا أكبر على تحقيق نتائج عملية وشراكات طويلة الأمد، حيث يشارك فيها أكثر من 70 متحدثاً من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية، وممثلون عن أكثر من 30 دولة من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والشرق الأوسط ومختلف مناطق العالم، إلى جانب أكثر من 120 شركة ومؤسسة من القطاع الخاص.

وتتضمن أجندة الحوار 35 جلسة تناقش الأولويات الاستراتيجية والاقتصادية والتكنولوجية والحكومية، و15 اجتماعاً ولقاءً رفيع المستوى لتعزيز الشراكات وتحقيق نتائج عملية قابلة للتنفيذ، وتركز على ستة محاور رئيسية تشمل؛ الاقتصاد الجيوسياسي والاستثمار الاستراتيجي، والسياحة والثقافة واقتصادات التجربة، والتعاون الدولي والتكامل الإقليمي، واستشراف مستقبل الحكومات، والخدمات اللوجستية والربط العالمي، ورأس المال البشري ومستقبل العمل.

وينظم الحوار بالشراكة بين القمة العالمية للحكومات وحكومة جمهورية الدومينيكان ومركز تحليل السياسات العامة (CAPP)، بمشاركة عدد من أبرز المؤسسات الإقليمية والدولية، من بينها بنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB)، وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (CAF)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ورابطة دول الكاريبي (ACS)، والجماعة الكاريبية (CARICOM)، والمركز اللاتيني للإدارة من أجل التنمية (CLAD)، والمركز الإفريقي للتدريب والبحوث الإدارية من أجل التنمية (CAFRAD)، إضافة إلى شركاء وأعضاء القمة العالمية للحكومات والمستثمرين وقادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

منصة للتعاون الإقليمي والدولي

يذكر أن النسخة الأولى التي استضافتها جمهورية الدومينيكان عام 2025، شكلت محطة مهمة في مسيرة التعاون الإقليمي والدولي، وجمعت ممثلي 22 دولة و29 متحدثاً و59 شركة ومؤسسة رائدة من خلال 14 جلسة و10 لقاءات استراتيجية تناولت مستقبل الحكومات والتحول الاقتصادي والسياحة والابتكار والتعاون الإقليمي.

كما شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين القمة وحكومة الدومينيكان بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير المبادرات المشتركة وترسيخ منصة طويلة الأمد للحوار والتعاون.

يذكر أن القمة العالمية للحكومات ومنذ تأسيسها عام 2013، جمعت القمة العالمية للحكومات مشاركين من أكثر من 160 دولة، من بينهم 145 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 3500 متحدث، ما رسخ مكانتها كإحدى أبرز المنصات العالمية المعنية باستشراف مستقبل الحكومات وصناعة السياسات العامة.

-انتهى-

#بياناتحكومية