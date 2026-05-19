ابوظبي : قام الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة بزيارة جناح مجموعة تسليح القابضة خلال مشاركتها في فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر ايسنار 2026 أبوظبي، حيث اطلع على أحدث حلول وأنظمة التخزين الذكي للأسلحة (SWS) التي تقدمها الشركة.

واستمع وزير الداخلية البحريني إلى شرح من سالم المطروشي الرئيس التنفيذي لمجموعة تسليح القابضة , حول التقنيات المتطورة التي تعتمدها أنظمة التخزين الذكي للأسلحة، ودورها في تعزيز مستويات الأمان والتحكم الإلكتروني وإدارة الأسلحة والذخائر وفق أعلى المعايير الأمنية الحديثة، بما يسهم في دعم جاهزية المؤسسات الأمنية والعسكرية.

كما تعرف على أبرز الابتكارات والحلول الأمنية التي تعرضها شركة “تسليح” في المعرض، خاصة الأنظمة الذكية التي تعتمد تقنيات رقمية متقدمة لمراقبة وإدارة عمليات التخزين والتتبع، بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي في القطاع الأمني.

ويعد معرض ISNR أبوظبي من أبرز الفعاليات المتخصصة في مجالات الأمن الوطني والأمن السيبراني وتقنيات الشرطة وإنفاذ القانون، ويشهد مشاركة واسعة من الشركات العالمية والإقليمية المتخصصة في الحلول الأمنية والدفاعية .

