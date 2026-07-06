أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي رسميًا عن مواعيد الدورة الثانية من بينالي أبوظبي للفن العام، وشعارها. حيث ستنطلق فعاليات البينالي في مدينة العين بتاريخ 23 أكتوبر 2026، في حين سيتم الافتتاح في أبوظبي يوم 15 نوفمبر 2026، ليحوّل المساحات العامة في المدينتين إلى منصات حيوية لإبراز التعبيرات الفنية المتنوعة والتفاعل المجتمعي.

وتقام الدورة الثانية من بينالي أبوظبي للفن العام بإدارة فنية من إلفيرا ديانغاني أوسيه ، المديرة السابقة لمتحف برشلونة للفن المعاصر (ماكبا)، حيث تركز على شعار "الدار: قاموس لمفهوم المكان المشترك". واستناداً إلى خبرات ديانغاني الواسعة في مجال الأعمال الفنية المقدمة في الفضاءات العامة الداعمة للتفاعل المجتمعي ، ومن خلال الأعمال الفنية الموزعة في مواقع متعددة يتناول البينالي مفهوم «الدار» باعتباره حالة متحوّلة وجماعية ومختلفة الأبعاد، وليس موقعًا جغرافيًا ثابتًا. كما يسلط هذا الحدث الضوء على الممارسات الفنية القائمة على البحث، ويقدم برامج تفاعلية مجانية للجمهور، بالإضافة إلى أنه يمنح الأولوية للتفاعل المستدام بدلًا من العروض المؤقتة، داعيًا الجمهور إلى التواصل مع الفن في فضاءاتهم اليومية

في دورته الافتتاحية التي حملت عنوان "للعامة" لِسنة 2024-2025 حقق بينالي أبوظبي للفن العام نجاحاً كبيراً، واستمراراً لطابعه بتقديم مجموعة من الأعمال والتكليفات الفنية لِفنانين من دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف أنحاء العالم، والتي صُممت خصيصاً لمساحات عامة مختارة، و تعد من الركائز الأساسية للممارسة الفنية في المساحات العامة، تواصل النسخة الثانية من بينالي أبوظبي التزامها بتعزيز الروابط العميقة بين الفنانين والمجتمعات المحلية والمكان. حيث ننوه هنا أنه منذ ذلك الحين قد تم اقتناء عدد من الأعمال المشاركة في النسخة الأولى أو الإبقاء عليها كتركيبات فنية دائمة طويلة الأمد، بما يسهم في إثراء مشهد الفن العام المتنامي في إمارة أبوظبي.

وستتبنى النسخة المقبلة من البينالي مفهوم الفن العام ليس بوصفه تدخلاً جمالياً فحسب، بل باعتباره ممارسة مدنية تسهم في تعزيز المشاركة والتأويل والإنتاج المشترك للمعنى، بما يرسخ إحساساً جماعياً بالمكان. كما يعكس هذا النهج الواقع المتعدد الطبقات للمشهد الحضري والثقافة المادية في أبوظبي، ويتيح فضاءً للتفاعل والحوار بين الفن والمجتمع.

تُحول مبادرة "أبوظبي للفن العام"، المشاهد الطبيعية في الإمارة إلى منصات للتعبير الثقافي والحوار والتبادل الفكري. وانطلاقاً من التزام دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بحماية التراث الثقافي وصونه والترويج له وتعزيزه، تساهم هذه المبادرة في ترسيخ فضاء عام مستدام يحتفي بالذاكرة الجماعية، ويواكب في الوقت ذاته تطلعات المستقبل من خلال دعم التراث الإبداعي.

نبذة عن أبوظبي للفن العام

أبوظبي للفن العام هي مبادرة أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في إطار التزامها الراسخ بتكليف وإنتاج أعمال الفن العام في الإمارة، مع تركيز أساسي على إشراك المجتمع. وتسهم المبادرة في تعزيز الإرث الإبداعي والبنية التحتية الثقافية وجودة الحياة والرفاه الاجتماعي لسكان العاصمة، وذلك من خلال صناعة المكان وترسيخ الذاكرة الجمعية. وتقدّم مبادرة "أبوظبي للفن العام" كلاً من "بينالي أبوظبي للفن العام" و"منار أبوظبي".

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة paad.ae

نبذة عن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي

تعمل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على صون وحماية وتعزيز التراث الثقافي للإمارة، إلى جانب دعم الإبداع والابتكار في مختلف القطاعات الثقافية والإبداعية. ومن خلال مبادراتها وشراكاتها، تسهم الدائرة في تنمية المشهد الثقافي، وترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة ثقافية عالمية.

لمزيد من المعلومات عن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والوجهة، يرجى زيارة dct.gov.ae و abudhabiculture.ae

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إشيتا سينغ

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ishita.singh@ogilvy.com

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