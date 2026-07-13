دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من المخيم المهني 2026، الذي يتيح لطلبة المدارس الإماراتيين في الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر فرصة اكتساب خبرات عملية والتعرّف عن قرب على قطاع الفضاء والتخصصات المهنية الداعمة له.

ويُقام المخيم خلال الفترة من 10 إلى 21 أغسطس 2026 في مقر مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث يهدف إلى دعم الطلبة في استكشاف مساراتهم الأكاديمية والمهنية المستقبلية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إلى جانب المجالات المؤسسية التي تسهم في دعم عمليات المركز ومهامه الفضائية الوطنية.

وخلال المخيم، سيتعرّف المشاركون على إدارات المركز ومهامه، إلى جانب اكتساب خبرات عملية ضمن بيئة العمل في مركز محمد بن راشد للفضاء. كما يهدف البرنامج إلى تعزيز فهم الطلبة للأدوار التقنية والعلمية والتنظيمية التي تسهم في تطوير قطاع الفضاء في دولة الإمارات.

ويأتي المخيم المهني ضمن جهود مركز محمد بن راشد للفضاء المستمرة لاستقطاب وتنمية المواهب الإماراتية الشابة، وتعزيز الوعي بالفرص المتاحة في قطاع الفضاء الوطني، والمساهمة في بناء قدرات المستقبل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

يمكن للطلبة الراغبين في المشاركة التقديم عبر إرسال سيرتهم الذاتية إلى البريد الإلكتروني careercamp@mbrsc.ae قبل 25 يوليو 2026.

للاستفسارات الإعلامية:

فريق الإعلام – مركز محمد بن راشد للفضاء

mbrsc@quillmena.com

حول مركز محمد بن راشد للفضاء:

مركز محمد بن راشد للفضاء مركزًا علميًا وتقنيًا متقدمًا، يسعى إلى جعل دولة الإمارات رائدة عالميًا في خدمات واستكشاف الفضاء.

انطلق المركز في عام 2006 بفريق صغير من المهندسين المخلصين، ومنذ ذلك الحين تطوّر ليصبح حاضنة لبرنامج الإمارات الوطني للفضاء، داعمًا للأبحاث العلمية، وبانيًا لقطاع فضاء مستدام في الدولة. ويضم المركز برنامج تطوير الأقمار الاصطناعية، وبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، ومشروع الإمارات لاستكشاف القمر، إلى جانب مشاريع أخرى.

ضمن برنامج الأقمار الاصطناعية، قام المركز ببناء وتطوير وتشغيل عدة أقمار اصطناعية لرصد الأرض، من بينها: دبي سات-1، دبي سات-2، خليفة سات، أول قمر اصطناعي تم تطويره بالكامل على يد مهندسين إماراتيين، بالإضافة إلى محمد بن زايد سات، القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة، واتحاد - سار، أول قمر اصطناعي راداري للمركز.

أما في إطار برنامج الإمارات لرواد الفضاء، يضم المركز حاليًا أربعة رواد فضاء، قام اثنان منهم بمهام إلى محطة الفضاء الدولية، من بينهما أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، التي خاضها رائد الفضاء معالي الدكتور سلطان النيادي.

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