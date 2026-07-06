شراكة مع أكثر من 55 شريكاً و60 باقة ومنتجاً سياحياً

تخفيضات تصل إلى 75% على أشهر العلامات المحلية والعالمية

30 سبيكة ذهبية وقسائم مشتريات بقيمة 100 ألف درهم بانتظار الفائزين

7 آلاف هدية للأطفال تحمل هوية شخصية "شمسة"

5 سحوبات رقمية كبرى تغطي أشهر مراكز التسوق بالإمارة

مدينة شمسة الترفيهية في قلب الشارقة

الشارقة، تشهد عروض صيف الشارقة 2026 التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة إقبالاً واسعاً من الزوار، منذ انطلاق فعالياتها في الأول من يوليو الجاري في جميع مدن ومناطق الإمارة، وسط إقبال لافت على تخفيضات الموسم الصيفي الممتد حتى الخامس عشر من سبتمبر المقبل، والتي تشمل عروضاً حصرية على أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية في مختلف المراكز والأسواق والمتاجر بالإمارة، بتعاون استراتيجي مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين.

وتجمع عروض صيف الشارقة تحت مظلتها أكثر من 55 شريكاً من القطاعين الحكومي والخاص، وتقدم أكثر من 60 باقة ومنتجاً سياحياً صُممت لتناسب مختلف الفئات العمرية والاهتمامات، إلى جانب أكثر من 700 جائزة رصدتها الحملة للمتسوقين والزوار طوال فترتها، إذ تشارك في فعاليات هذا الموسم، التي تتواصل لأول مرة لمدة 114 يوماً متتالية، مجموعة كبيرة من المنشآت الفندقية وكبرى مراكز التسوق والمحال التجارية والوجهات السياحية والترفيهية في الإمارة، حيث كانت العروض الفندقية قد انطلقت مبكراً منذ 25 مايو الماضي بخصومات جاذبة على الإقامة والضيافة، تلتها العروض الواسعة والتخفيضات الحصرية المتواصلة حالياً في قطاع التجزئة.

وتوفر عروض هذا العام للمتسوقين والزوار فرصة الاستفادة من تخفيضات وعروض حصرية على مختلف المنتجات والسلع تصل إلى 75%، تشمل الأزياء والعطور والإكسسوارات والأجهزة الإلكترونية والمنتجات المنزلية وغيرها، إلى جانب عروض خاصة بالمطاعم والمقاهي والمنشآت الفندقية بأسعار تنافسية، كما يستفيد قطاع التجزئة من تيسير منح تصاريح العروض الترويجية بأسعار تفضيلية وتنافسية لمدة ثلاثة أشهر متواصلة، بما يدعم المنافذ والمحلات التجارية ويعزز الحركة الاقتصادية في الإمارة.

نموذج سياحي بوجهات متنوعة

وأكد سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أن "عروض صيف الشارقة 2026" تأتي في إطار جهود الهيئة وشركائها لتقديم موسم صيفي متكامل يعكس تنوع المقومات السياحية والترفيهية التي تزخر بها الإمارة، ويعزز مكانتها وجهةً مفضلة للعائلات والزوار من داخل الدولة وخارجها. وأوضح أن البرنامج صُمم ليقدم تجارب متنوعة تستثمر ما تتميز به إمارة الشارقة من مقومات طبيعية وثقافية تمتد بين المدينة والساحل والصحراء، إلى جانب باقة متكاملة من الفعاليات والأنشطة والعروض التي تلبي تطلعات مختلف الفئات العمرية والشرائح المجتمعية.

وأضاف سعادته أن هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، تواصل تطوير تجربة الزائر من خلال توظيف الحلول الرقمية والابتكارات الذكية، بما في ذلك تطبيق "عروض الشارقة" وتقنيات الواقع المعزز والسحوبات الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز التفاعل مع الفعاليات والعروض المقدمة، والارتقاء بتجربة الزائر. كما أشار إلى أن تمديد الموسم حتى منتصف سبتمبر، بعد إطلاق عروض الضيافة وباقات الإقامة الفندقية في وقت مبكر من هذا العام، يجسد رؤية الهيئة الهادفة إلى تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية على امتداد فصل الصيف، بالتعاون مع مختلف الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تعزيز جاذبية الإمارة ودعم استدامة نمو القطاع السياحي.

دعم ملموس لقطاع التجزئة

من جانبه، أكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الغرفة وضعت هذا العام ترسيخ نمو قطاع التجزئة في مقدمة أولوياتها، عبر ابتكار أدوات دعم ملموسة لمجتمع الأعمال، وتتمثل في تيسير إصدار تصاريح العروض الترويجية بإجراءات مرنة، الأمر الذي يتيح للمنشآت التجارية تقديم تخفيضات نوعية للمستهلكين، مضيفاً أن التسهيلات تنعكس مباشرة على نشاط البيع والشراء في مختلف الأسواق ومراكز التجزئة بالإمارة، وتمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة فرصة لتوسيع قاعدة عملائها والمنافسة خلال ذروة الموسم الصيفي، فضلاً عن إسهام هذه الآلية في تنشيط حركة السياحة وإنعاش السوق المحلي وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع التجارة والتجزئة، وهو ما يجسّد التزام الغرفة الراسخ بدعم مجتمع الأعمال وتمكينه من المساهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي التي تتبناها إمارة الشارقة.

جوائز قيمة و5 سحوبات رقمية كبرى

وتتضمن فعاليات عروض صيف الشارقة لهذا العام 700 جائزة قيمة و51 جائزة كبرى توزع على 5 سحوبات رقمية كبرى تنطلق اعتباراً من 18 يوليو الجاري، حيث يُقام السحب الأول في ميغا مول، ويتواصل عبر أربع مراحل في صحارى سنتر في 1 أغسطس، والشارقة سنترال في 15 أغسطس، ومول الرحمانية في 29 أغسطس، على أن يختتم الموسم بالسحب النهائي في 06 مول بتاريخ 15 سبتمبر، وتشمل الجوائز 30 سبيكة ذهبية لثلاثين فائزاً، وقسائم شراء قيمة وهدايا تسوق مقدمة من مراكز التسوق المشاركة يفوز بها 20 فائزاً عبر التسوق المباشر أو من خلال الاشتراك في السحوبات عبر تطبيق "عروض الشارقة" الذكي، إلى جانب جوائز وقسائم شراء ومكافآت فورية تقدمها المراكز التجارية المشاركة طوال فترة العروض.

وتستهدف العروض الترويجية تقديم موسم استثنائي يعزز من مكانة إمارة الشارقة كوجهة صيفية عائلية رائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث تتضمن برنامجاً متكاملاً يجمع بين الترفيه والتسوق واكتشاف المعالم السياحية، بمشاركة مجموعة من كبرى مراكز التسوق والمحال التجارية والفنادق والوجهات السياحية والترفيهية في الإمارة، فيما تستعد شخصية "شمسة"، الأيقونة الرسمية للعروض لإضفاء المزيد من البهجة والسعادة على أجواء الموسم من خلال فعاليات تفاعلية مبتكرة وتجارب عائلية مميزة تمتد عبر مراكز التسوق والوجهات السياحية في جميع أنحاء الإمارة وتسعد الأطفال ورواد التسوق.

مدينة شمسة في قلب الشارقة

وتتميز عروض صيف الشارقة هذا العام بتنوع الفعاليات والتجارب الصيفية، حيث تطلق ضمن الحملة "مدينة شمسة الترفيهية" التي تستقبل الزوار بأنشطتها في قلب مدينة الشارقة التي تعكس البيئة الحضرية، إلى جانب ورش عمل تفاعلية في عطلات نهاية الأسبوع داخل مراكز التسوق المشاركة، وحضور شخصية "شمسة" المجسمة خلال السحوبات الكبرى للتفاعل مع العائلات والأطفال، فضلاً عن توزيع أكثر من 7,000 هدية للأطفال تحمل الهوية البصرية الحصرية لشخصية "شمسة" كمكافآت للمتسوقين عند الشراء من المراكز المشاركة.

فعاليات وتجارب تسوق وضيافة مميزة

كما تتيح عروض الصيف لزوار الشارقة وسكانها فرصة الاستمتاع بمجموعة من أبرز المعالم والوجهات السياحية في الإمارة، بما في ذلك جزيرة النور التي تقدم تجربة فريدة تجمع بين الطبيعة والفنون والثقافة، وحديقة لؤلؤ المملكة المائية التي توفر تجارب مائية وترفيهية للعائلات والأطفال، ومدينة الشارقة السياحية بما تضمه من مرافق وتجارب متنوعة، إضافة إلى حديقة مليحة الوطنية التي تتيح للزوار استكشاف الطبيعة الصحراوية والتجارب البيئية والتراثية والمغامرات الخارجية، كما تمتد الخيارات السياحية إلى شواطئ الساحل الشرقي في خورفكان ودبا الحصن وكلباء بواجهاتها البحرية ذات المعايير العالمية، فضلاً عن فعاليات سوق الفلي التراثي وحملة "العودة إلى المدارس" ومفاجآت أخرى سيتم الإعلان عنها خلال فترة العروض.

سحوبات إلكترونية وتطبيق ذكي

وتشهد عروض صيف الشارقة في موسمها الجديد تفعيل تطبيق "عروض الشارقة" والذي صُمم لتمكين الزوار والمتسوقين من المشاركة في السحوبات الإلكترونية بسهولة والتعرف على جميع الفعاليات والأنشطة الخاصة بالعروض، مع التوجه نحو تطوير تجربة المستخدمين عبر تمكين شخصية "شمسة" من التفاعل الحي مع الجمهور والرد على استفسارات الجمهور.

كما خصصت اللجنة المنظمة منصة إلكترونية متكاملة عبر الموقع الرسمي www.shjsummer.ae، تضم معلومات مفصلة حول أبرز العروض والفعاليات والتخفيضات والباقات الفندقية وروابط مباشرة للحجز لدى الشركاء المشاركين، ويمكن للمتسوقين أيضاً الاشتراك في السحوبات والفوز بجوائز قيمة عند إجراء عمليات شراء من مراكز التسوق في إمارة الشارقة أو حجز الفنادق عبر الموقع الإلكتروني المخصص.

لمزيد من الاستفسارات والتفاصيل يرجى التواصل مع:

علي الجندي

مسبار للعلاقات العامة والإعلام

ali@misbar-me.com

أحمد الدويري

مسبار للعلاقات العامة والإعلام

ahmad.aldwairi@misbar-me.com

-انتهى-

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