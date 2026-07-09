المنامة – جامعة الخليج العربي: ​​​​​نظمت كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الخليج العربي حفل ختام العام الأكاديمي 2025–2026، استعرض خلاله عميد الكلية الأستاذ الدكتور محمد مددين أبرز إنجازات الكلية خلال العام، موضحًا ما تحقق في مسيرتها نحو التميز الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع الجامعي، وسلط الضوء على النجاحات التي تحققت في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي والأنشطة الطلابية والمجتمعية، بما يعكس تطور الأداء المؤسسي وتعزيز جودة المخرجات التعليمية.

وخلال الحفل، تم استعراض مجموعة من الإنجازات الأكاديمية والبحثية، من أبرزها تطوير البرامج التعليمية، والتقدم في مسارات الاعتماد الأكاديمي، وتنفيذ مبادرات تحسين جودة التعليم، إلى جانب إبراز مشاركات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية والملتقيات البحثية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

كما تناول الحفل الأنشطة المجتمعية والتطوعية التي نفذتها الكلية، والتي أسهمت في تعزيز دورها المجتمعي وترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية في المجال الصحي. وتم كذلك تسليط الضوء على الشراكات المحلية والإقليمية التي دعمت العملية التعليمية والبحثية وأسهمت في تطوير بيئة التعلم والتدريب.

وتخلل الحفل تكريم عدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، تقديرًا لإسهاماتهم في دعم مسيرة الكلية وتعزيز جودة الأداء وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. كما شهد الحفل تكريم عميد الكلية السابق الأستاذ الدكتور عبدالحليم ضيف الله، عرفانًا بجهوده وإسهاماته خلال فترة توليه العمادة، وما قدمه من خدمات أسهمت في تطوير الكلية وتعزيز مكانتها الأكاديمية.

واختُتم الحفل بالتأكيد على جملة من الرسائل الرئيسة، من أبرزها توثيق منجزات الكلية خلال العام الأكاديمي وإبراز أثرها في تطوير جودة التعليم والتعلم، وتعزيز ثقافة الابتكار والتميز بين الطلبة ومنسوبي الكلية، ودعم روح الانتماء المؤسسي والعمل الجماعي، بما يسهم في مواصلة تحقيق الأهداف الأكاديمية والبحثية والمجتمعية للكلية خلال السنوات المقبلة.

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