وقّعت غرفة قطر مذكرة تفاهم مع مجموعة أكسفورد للأعمال OBG للتعاون في اصدار التقرير الاقتصادي «التقرير: قطر 2025»، والذي يُسلط الضوء على المشهد الاقتصادي في قطر، مع التركيز على أهم الموضوعات مثل التنويع الاقتصادي، توسيع إنتاج الغاز، تحسين بيئة الأعمال، والتقدم في التكنولوجيا والبنية التحتية.

وسوف تمكن هذ الشراكة أعضاء غرفة قطر من الوصول إلى موارد مجموعة أكسفورد للأعمال عبر الإنترنت، والتي تغطي الرؤى الاقتصادية لأكثر من 35 دولة.

وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف، ومن جانب مجموعة أكسفورد للأعمال السيدة فيرناندا براز مديرة المجموعة في قطر، وذلك بمقر الغرفة.

وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، أعرب السيد علي بوشرباك المنصوري، عن سعادته بتجديد الشراكة بين الغرفة ومجموعة أكسفورد للأعمال والتعاون في اصدار تقريرها الاقتصادي القادم عن قطر "التقرير: قطر 2025"، لافتا الى ان التقرير سوف يتناول موضوعات رئيسية مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التنويع الاقتصادي المستدام، وتطبيق التكنولوجيا لتعزيز الأهداف الاقتصادية لقطر.

ومن جانبها أشادت السيدة فرناندا براز بالقيمة الاستراتيجية للتعاون مع غرفة قطر لتقديم تحليل شامل للمشهد الاقتصادي المتطور في قطر.

وأضافت: "إن تعاوننا مع غرفة قطر يمكّننا من تقديم رؤى مركزة حول القطاعات المتكاملة مع الرؤية الاقتصادية لقطر، مع التركيز على مجالات مثل تطوير البنية التحتية، الاستثمار الأجنبي، والتحول الرقمي".

ومن المقرر أن يغطي التقرير: قطر 2025 كل من القطاعات الراسخة والناشئة، وسيقدم تحليلاً للمشهد الاقتصادي الحالي والفرص التي يقدمها. وسيستند المنشور إلى بحث مكثف أجراه فريق مجموعة أكسفورد للأعمال، بما في ذلك المقابلات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين العام والخاص في قطر.

نبذة عن غرفة قطر

غرفة تجارة وصناعة قطر، هي وإحدى أقدم الغرف في دول مجلس التعاون الخليج العربي، حيث يرجع تاريخ تأسسيها لعام 1963.

تعمل الغرفة على تمثيل ودعم وحماية مصالح الأعمال القطرية بأفضل السبل، وتسلط الضوء على الفرص التجارية المتاحة في مختلف القطاعات والصناعات في دولة قطر وخارجها، بالإضافة إلى إصدار شهادات المنشأ للسلع والمنتجات المصدرة والمعاد تصديرها.

تقوم الغرفة بالتنسيق المستمر مع الأعضاء والجهات المعنية لتعزيز علاقات قطر الاقتصادية والترويج لها من خلال استضافة الوفود التجارية وزيارات عمل إلى الخارج وإقامة المعارض التجارية المحلية والدولية، مما يعزز مكانة قطر كمركز دولي ووجهة للأعمال والاستثمار خاصة في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية.

كما تقدم الغرفة لمنتسبيها وللشركات القطرية المهتمة المشورة بشأن القوانين والإجراءات والمراسيم ذات الطابع الاقتصادي والمالي المتعلقة بالمسائل القانونية والتجارية والاقتصادية والفنية، وتزودهم بالمعلومات المتاحة للحفاظ على أعمالهم وتطويرها بشكل أفضل.

تعمل غرفة قطر على ايجاد الطرق المناسبة لتسوية المنازعات ودياً بين الشركات (خارج نطاق القضاء) من خلال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الذي تأسس في عام 2006.

نبذة عن مجموعة أكسفورد للأعمال

تعد مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) شركة عالمية للأبحاث والاستشارات لها حضور في أكثر من 30 دولة، تمتد عبر أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والأمريكيتين. وهي معترف بها دوليًا كمزود متميز ومحترم للمعلومات على أرض الواقع حول أسرع الأسواق نموًا في العالم، والتي يطلق عليها اسم The Yellow Slice، في إشارة إلى اللون المؤسسي لمجموعة أكسفورد للأعمال.

من خلال مجموعة منتجاتها - الأخبار والآراء الاقتصادية؛ واستطلاعات رؤساء تنفيذيين من مجموعة أكسفورد للأعمال؛ وفعاليات ومؤتمرات مجموعة أكسفورد للأعمال؛ والمنصة العالمية، التي تستضيف مقابلات فيديو حصرية؛ ومنشورات The Report - بالإضافة إلى قسم الاستشارات، تقدم مجموعة أكسفورد للأعمال تحليلًا شاملاً ودقيقًا للتطورات الاقتصادية الكلية وعلى مستوى القطاع من أجل فرص استثمارية سليمة وقرارات تجارية.

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