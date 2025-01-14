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الإمارات العربية المتحدة - أبوظبي: في إطار دعم الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للمتقاعدين والمستحقين الراغبين في التخطيط المبكر لإدارة شؤون حياتهم المعيشية بما يتوافق مع مواعيد صرف المعاشات، أعلنت الهيئة عن تحديد مواعيد صرف المعاشات التقاعدية لعام 2025؛ حيث تقرر صرف المعاشات لهذا العام في تاريخ (27) من كل شهر، إلا أنه يستثنى من ذلك معاشات أشهر أبريل ويونيو ويوليو حيث تقرر الصرف لهذه الشهور في الخامس والعشرين منها، بينما تقرر صرف معاشات شهري سبتمبر وديسمبر في يوم السادس والعشرين.
وحسب البيانات الخاصة بنهاية عام 2024 من المتوقع أن يستفيد من صرف المعاشات أكثر من 49,000 ألف متقاعد ومستحق، وتصرف هذه المعاشات للمدنيين الخاضعين للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقها، وكذلك من تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها.
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