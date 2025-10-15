لاستعراض أحدث مشاريعها الرقمية ومنصاتها الإلكترونية

الإمارات العربية المتحدة: تشارك وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في فعاليات الدورة الخامسة والأربعين لمعرض "جيتكس جلوبال"، والتي تُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة (13-17) أكتوبر 2025م. حيث تستعرض الوزارة أبرز مشاريعها ومنصاتها الرقمية المبتكرة في إطار مساهمتها في مسيرة التحول الرقمي في الدولة، مبيّنة جهودها لترسيخ ثقافة المشاركة السياسية وتعزيز مستوى الوعي بالحياة النيابية في دولة الإمارات، بما يراعي خصوصية تجربتنا الوطنية.

وتأتي مشاركة الوزارة في معرض "جيتكس جلوبال"، والذي يُعد أكبر حدث عالمي للتقنية والتحول الرقمي، انعكاسًا لحرصها على تعزيز حضورها وإبراز دورها المحوري في تطوير الحياة النيابية في الدولة استناداً إلى مبادئ الابتكار والشفافية والتفاعل المجتمعي، وبما يسهم في نشر ثقافة المشاركة السياسية في دولة الإمارات تماشياً مع مستهدفات خطتها الإستراتيجية ورؤية "نحن الإمارات 2031"؛ لبناء بنية تحتية رقمية أكثر مرونة وكفاءة، وتبني الجيل القادم من التقنيات المتطورة، وصناعة حكومة ذكية وديناميكية قادرة على استشراف المستقبل وتحقيق الريادة العالمية.

وتستعرض الوزارة في هذا المعرض (ثلاثة) مشاريع رقمية رئيسةتمثل محاور متقدمة في خطتها لتطوير بنيتها التقنية، وهي: الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة، والذي تم تصميمه وفق نظام التصميم الموحد ومعايير النفاذ الرقمي بما يتيح لجميع أفراد المجتمع، بما فيهم أصحاب الهمم وكبار المواطنين، الوصول السهل والفعال إلى الخدمات والمعلومات الرقمية، مع تعزيز قنوات التواصل الشفافة مع الجمهور.

كما تستعرض الوزارة منصة الاتصال الذكي، والتي تم تخصيصها لأرشفة المواد الإعلامية المتعلقة بالحياة النيابية في الدولة ومشاركتها بسهولة، بما يعزز الاتصال المؤسسي الشفاف، كذلك تستعرض الوزارة منصة التصويت (Election Voting Kiosk)، والتي تتيح لزوار المعرض تجربة عملية للإدلاء بالصوت الانتخابي وفق الآليات التي تم اتباعها في إجراء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بما يضمن الدقة والشفافية، ويشجع الناخبين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات سواء من داخل الدولة أو من خارجها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تختص بالتنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي فيما يتعلق بمباشرة المجلس الوطني الاتحادي لاختصاصاته، والمشاركة في إعداد التشريعات ذات الصلة بدور المجلس، والإشراف على شؤون الإعلام المتعلقة بالحياة النيابية. كما تضطلع الوزارة بدور أمانة اللجنة الوطنية للانتخابات، بما يتضمنه ذلك من إشرافها على تسيير شؤون اللجنة الوطنية للانتخابات من النواحي الإدارية والمالية والفنية، إضافة إلى دور الوزارة المحوري في ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية ورفع مستوى الوعي بطبيعة الحياة النيابية في الدولة، بما يتماشى مع توجهات قيادتنا الرشيدة، ويعزز خصوصية مسيرة التجربة النيابية في دولة الإمارات.

-انتهى-

#بياناتشركات