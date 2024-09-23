الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أعلنت منصة "شباب من أجل الاستدامة"، التابعة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، عن فتح الباب أمام الشباب اعتباراً من 19 سبتمبر لتقديم طلبات الانتساب في دورة برنامج المنصة لعام 2025.

وتعد "شباب من أجل الاستدامة" منصة عالمية تركز على إعداد الجيل القادم من قادة الاستدامة، حيث تعمل على دعم جهود التحول في قطاع الطاقة من خلال تزويد الشباب بالمهارات الأساسية والمعارف وفرص التواصل لتهيئتهم لمهن ووظائق المستقبل وتمكينهم من بناء مسيرة مهنية فاعلة والمساهمة في بناء مستقبل مستدام.

وتوفر منصة "شباب من أجل الاستدامة" برنامجين هما برنامج "سفراء الاستدامة" ويستقطب الطلبة في دولة الإمارات ويوفر تجربة تعليمية قيّمة تشمل القيام بزيارات ميدانية لمشاريع شركة "مصدر" الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، والتواصل مع رواد مؤثرين في دولة الإمارات، بالإضافة إلى المشاركة في فعاليات عالمية مثل مؤتمر (COP29)؛ وبرنامج "قادة مستقبل الاستدامة" الذي يضم مجموعة مختارة من الطلبة الدوليين والشباب المهنيين حيث يتيح لهم إمكانية التواصل مع قادة قطاعات عالميين والتعامل مع أهم المسرعات والحاضنات، والمشاركة في فعالية بارزة مثل "أسبوع نيويورك للمناخ".

وفي هذه المناسبة، قالت الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في "مصدر" ومديرة منصة "شباب من أجل الاستدامة": "تساهم منصة شباب من أجل الاستدامة منذ إطلاقها في عام 2016 بدرو رئيسي في دعم مساعي دولة الإمارات لتطوير مهارات وكفاءات الشباب بهدف إعداد جيل من قادة المستقبل، حيث ساهمت في تمكين أكثر من 41 ألف شاباً وشابة من خلال توفير ورشات عمل وأنشطة متخصصة".

وأكدت الدكتورة فوازعلى ضرورة تمكين الجيل القادم وتزويدهم بالمهارات والأدوات الضرورية لايجاد الآليات اللازمة لمواجهة التأثيرات المترتبة على التغير المناخي حيث تتيح المنصة للشباب المجال للمشاركة بشكل فاعل في تطوير حلول مبتكرة تدعم الجهود المناخية العالمية وتساعد في مواجهة التحديات الملحة التي يواجهها العالم".

من جانبها، قالت زينب آل علي، مدير إدارة التوعية وعلاقات الشركاء الاستراتيجيين في شركة "مصدر": "تهدف منصة "شباب من أجل الاستدامة" إلى بناء جيل يمتلك الأدوات والقدرات التي يحتاجها لقيادة الجهود نحو مستقبل أكثر استدامة. ونحن نحرص على توفير التوجيه والإرشاد لأعضاء المنصة وتزويدهم بالمعرفة والمهارات وفرص التواصل اللازمة من أجل إعداد شبكة عالمية من سفراء الاستدامة المؤهلين والقادرين على ترجمة اهتمامهم وشغفهم بعالم الاستدامة إلى جهود فاعلة ونتائج ملموسة. فقادة المستقبل يحتاجون إلى ما هو أكثر من التعليم، وتتمحور مهمتنا حول تمكين صناع التغيير المستدام والمبتكرين الشباب، وتوفير لهؤلاء الشباب الموهوبين ما يحتاجون من موارد ودعم لتطوير مهاراتهم الأساسية في مجالات العمل للمساهمة بدور فاعل في دفع عجلة التحول في قطاع الطاقة".

ويشمل جدول البرنامج لعام 2025 زيارات ميدانية للمشاريع الرائدة التابعة لشركة "مصدر" مثل محطة الظفرة للطاقة الشمسية وبرنامج الإمارات لطاقة الرياح، حيث يتعرف المشاركون عن كثب على مشاريع طاقة عالمية ضمن الدولة وخارجها. كما تتيح المنصة للمشاركين توسيع نطاق علاقاتهم والتواصل مع قادة القطاعات وصناع القرار وخبراء من شركات بارزة، بهدف مساعدتهم على بناء شبكة علاقات مهمة وزيادة معارفهم والحصول على التوجيه والإرشاد من قبل خبراء متمرسين.

ومع فتح باب التسجيل في دورة العام 2025 من برامج منصة "شباب من أجل الاستدامة"، يسلط خريجو المنصة الضوء على المهارات والمزايا التي اكتسبوها من خلال مشاركتهم في مبادرة عالمية ساهمت في تأهيلهم ليكونوا ضمن الجيل القادم من قادة مستقبل الاستدامة وصنّاع التغيير الإيجابي المستدام.

وقالت آمنة الحمادي، خريجة دفعة برنامج "قادة مستقبل الاستدامة" لعام 2024: "يتميز البرنامج الذي يمتد على مدار 12 شهراً بنهج شامل وقيّم يجمع بين المعارف الأساسية، وتطوير المهارات، وتوفير الإرشاد والتوجيه ويوفر فرص التواصل مع الخبراء. ومن أهم التجارب التي خضتها خلال البرنامج هي زيارة اليابان، حيث شاركت هناك في دورات تدريبية حول الحياد الكربوني والقيادة، فكانت تجربة تعليمية غنية وفريدة وساهمت بدور محوري في تشكيل معرفتي حول الاستدامة وتعزيز مهارات القيادة من منظور عالمي".

من جهتها، قالت زين الطويل، خريجة برنامج "قادة مستقبل الاستدامة" لعام 2023: "لعبت منصة "شباب من أجل الاستدامة" دوراً أساسياً في رسم طريق رحلتي نحو إطلاق شركتي الناشئة في مجال الاستدامة "يلو". لقد كانت تجربة مهمة أتاحت لي التعرف أكثر على عالم الاستدامة، والتواصل مع أشخاص يشاركونني ذات التفكير والاهتمام، فضلاً عن مساعدتي في تطوير مهاراتي الشخصية والمهنية".

وتركز منصة "شباب من أجل الاستدامة" على تنمية المهارات من خلال ورش عمل تفاعلية ودورات تدريبية لتطوير المهارات العملية لدى المشاركين في مجالات مثل الحد من تغير المناخ، وتقنيات الطاقة المتجددة، وممارسات الأعمال المستدامة.

وبإمكان الشباب المهتمين بالمشاركة في برنامج المنصة لعام 2025 تقديم طلبات الانتساب واغتنام أحد الأماكن المحدودة عبر الموقع www.y4s.ae الذي يتيح إمكانية التسجيل ويوفر كافة المعلومات اللازمة.

نبذة حول مصدر

تعد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى شركات الطاقة المتجددةالأسرع نمواً في العالم ورائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، حيث تعملعلى تطوير ونشر تقنيات طاقتي الشمس والرياح والطاقة الحرارية الأرضيةونظم بطاريات تخزين الطاقة وتقنيات الهيدروجين الأخضر، لتسهم فيتسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة ودعم الجهود العالمية لتحقيق أهدافالحياد المناخي. تأسست "مصدر" في عام 2006، وتطور وتستثمر فيمجموعة واسعة من المشاريع التي تنتشر في أكثر من 40 دولة حول العالم،حيث يتجاوز إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريع الشركة الـ 20 جيجاواط، لتوفر بذلك طاقة نظيفة وبتكلفة مناسبة لمختلف دول العالم بمايسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

شركة "مصدر" مملوكة من قبل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركةبترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"،وتستهدف "مصدر" تعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها فيمجال الطاقة المتجددة لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأنتصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.

-انتهى-

#بياناتحكومية