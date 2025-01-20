جدة: جاءت مشاركة مجموعة فقيه للرعاية الصحية في مؤتمر ومعرض الحج 2025، بصورة متألقة، بصفتها الراعي الذهبي للحدث الذي يحمل هذا العام شعار (الطريق إلى النسك).

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود المجموعة لدعم الابتكار في مجال الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن، وتعزيز جودة الخدمات الصحية في المنطقة الغربية، خاصة في ظل التوسع الكبير الذي تشهده المواسم الدينية وزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين.

وقد توجت هذه المشاركة المتميزة للمجموعة ورعايتها الذهبية لمؤتمر ومعرض الحج بتكريم مهم من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ومعالي وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة ضمن شركاء النجاح في هذا الحدث المهم.

العيادة الذكية

وقد حظي جناح مجموعة فقيه بإقبال وتفاعل كبير من الزوار والحاضرين، مع استعراض أحدث الابتكارات والتقنيات الطبية التي تقدمها المجموعة لتحسين تجربة الحجاج الصحية وضمان سلامتهم، ومن بينها كبسولة العيادة الذكية المتنقلة، وهي تقنية مبتكرة لرعاية المرضى في مواقع وجودهم بالأماكن العامة، وهي فكرة إبداعية من المنتظر أن توفر لضيوف الرحمن تجربة فحص وعلاج سريعة وسلسة.

كما تفاعل الزوار مع العروض التوضيحية والخدمات التفاعلية التي قدمها فريق العمل، حيث نالت التقنيات الذكية لإدارة الأزمات الصحية وإجراءات الطوارئ إعجاب الحاضرين.

مذكرات تفاهم

وتأكيدًا على التزامها بتقديم خدمات طبية متطورة تدعم جهود المملكة في تحسين تجربة ضيوف الرحمن، وقّعت المجموعة العديد من مذكرات التعاون مع العديد من الأطراف الحكومية والخاصة مثل وزارة الحج والعمرة وشركة أشرقت وشركة إسناد المستقبل للمقاولات وشركة عز الرشاد لخدمات الحجاج وشركة إثراء الجود، حيث التقت رغبة الأطراف المختلفة في التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات لتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وعلى رأسها الرعاية الصحية التي تحتل مجموعة فقيه فيها موقعًا رياديًّا في المنطقة الغربية والمملكة.

مشروعات واعدة

وخلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج 2025، قدمت مجموعة فقيه للرعاية الصحية عرضًا شاملًا لأهم مشروعاتها في المملكة وخاصة المنطقة الغربية، والتي تهدف إلى تعزيز منظومة الرعاية الصحية وتلبية احتياجات السكان والحجاج والمعتمرين على حد سواء.

ومن أبرز هذه المشروعات الرائدة التي يجري تنفيذها في المنطقة الغربية، بمدينة جدة: مستشفى د. سليمان فقيه – أبحر الجنوبية، ومركز د. سليمان فقيه الطبي – أبحر الشمالية، ومركز د. سليمان فقيه الطبي – حي الزهراء. أما مشاريع مكة المكرمة فتتمثل في مستشفى د. سليمان فقيه – وجهة مسار، ومركز د. سليمان فقيه الطبي – العوالي، كما أنه من المنتظر أن يتم قريبًا افتتاح مستشفى د. سليمان فقيه بالمدينة المنورة.

وذلك إلى جانب التطوير المستمر لتعزيز كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية القائمة بالفعل، بالإضافة إلى توظيف التقنيات الطبية الحديثة لتعزيز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة.

وأكدت المجموعة أن هذه المشاريع تمثل قفزة نوعية في مجال الرعاية الصحية، حيث ستسهم في تعزيز البنية التحتية الصحية لتلبية احتياجات سكان المنطقة وزوارها من الحجاج والمعتمرين، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

جلسة حوارية

وجاءت مشاركات مجموعة فقيه للرعاية الصحية في الجلسات الحوارية لتكشف عن رؤية المجموعة في كيفية دعم الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، فقد شارك النائب الأول لرئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية البروفيسور أيمن بن أسعد عبده في جلسة (الرعاية الصحية وطب الحشود: استباقية وجاهزية) ضمن أعمال مؤتمر ومعرض الحج، حيث أكد على دور القطاع الخاص في مشاركة الدولة ودعم القطاعات المختلفة حتى تصبح تجربة الحج متميزة صحيًّا، بمعايير جودة عالية، وحتى تخلو الرحلة المباركة من كل ما يعكر سلامة الحجاج من أمراض أو مشكلات صحية طارئة. كما أشار إلى أهمية دور الممارسين الصحيين، وضرورة دعمهم للوصول إلى أعلى مستويات التأهيل من أجل تأدية هذه المهمة الوطنية النبيلة على الوجه الأكمل.

يذكر أن مجموعة فقيه للرعاية الصحية تأسست عام 1978 على يد الدكتور سليمان فقيه، ورسّخت مكانتها الريادية في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة بأعلى معايير الجودة في المملكة العربية السعودية.

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