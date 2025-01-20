المنامة: اختتم حوار كوتشي 2025، أحد أبرز مؤتمرات الدبلوماسية من المسار 1.5، أعماله بنجاح في 17 يناير 2025، حيث جمع كبار المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وقادة الأعمال والخبراء في السياسات من الهند ودول مجلس التعاون الخليجي. نظم هذا الحوار مركز أبحاث السياسات العامة (CPPR) بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية في حكومة الهند، وركز على تعزيز العلاقات الهندية الخليجية تحت شعار "سياسة الهند للتوجه غربًا قيد التنفيذ: الشعوب، الازدهار، والتقدم."

ألقى سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كلمة خاصة خلال المنتدى أكد فيها أن التعاون بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي يمثل محركًا رئيسيًا للسلام العالمي والابتكار والنمو الاقتصادي. واختتم المؤتمر بكلمة خاصة ألقاها الأدميرال نائب في. سرينيفاس، AVSM، NM، القائد العام للقيادة البحرية الجنوبية، حيث شدد على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي.

مثّلت السيدة زهراء طاهر، الرئيس التنفيذي لشركة فين مارك كوميونيكيشنس والأمين العام للجمعية البحرينية الهندية، مملكة البحرين في جلسة نقاشية بعنوان "الهند ودول مجلس التعاون الخليجي: الاستفادة من روابط الجالية"، حيث لعبت دورًا محوريًا في تسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للجالية الهندية في تعزيز التجارة والاستثمار والتبادل الثقافي بين البحرين والهند.

وخلال مداخلتها، أكدت السيدة طاهر على الدور الاقتصادي الحيوي الذي تلعبه الجالية الهندية في البحرين، مشيرة إلى مساهماتهم الكبيرة في قطاعات المال والتجارة والرعاية الصحية وريادة الأعمال. كما دعت إلى تعزيز شبكات الأعمال والأطر التنظيمية لضمان بقاء البحرين مركزًا رئيسيًا للشركات الهندية الراغبة في التوسع في منطقة الخليج.

أدار الجلسة السفير فينو راجاموني، وشارك فيها عدد من الشخصيات البارزة في مجالات السياسة والأعمال من الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الدكتور سوريش كومار، السكرتير المشترك لشؤون غرب آسيا وشمال إفريقيا (WANA) في وزارة الشؤون الخارجية الهندية، وطه محمد عبد الكريم، رئيس مجلس الأعمال والمهن الهندي في قطر، وأجيث كولاسيري، الرئيس التنفيذي لشركة "نوكرا روتس"، وجيمس ماثيو، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة "UHY جيمس"، وشهاب كوتوكاد، الناشط الاجتماعي الهندي المعروف.

أكدت السيدة طاهر خلال مشاركتها في حوار كوتشي 2025 على العديد من المجالات الرئيسية التي يمكن أن تعزز فيها البحرين والهند تعاونهما. وشددت على أهمية تشجيع الاستثمارات الهندية في القطاعات المالية والتكنولوجية والصناعية في البحرين، وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية من خلال شبكات أعمال أقوى، وترسيخ مكانة البحرين كبوابة استراتيجية لدخول الشركات الهندية إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي تعليقها على مشاركتها، قالت السيدة زهراء طاهر: "لطالما كانت البحرين مركزًا مزدهرًا للجالية الهندية، التي لعبت دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات التجارية والثقافية بين البلدين. إن تعزيز هذه الروابط من خلال سياسات ومبادرات منظمة سيفتح آفاقًا اقتصادية جديدة لكلا الجانبين. يشرفني أن أكون جزءًا من هذا المنتدى المتميز، الذي يسلط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للتعاون بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال مثل هذه الحوارات، يمكننا استكشاف فرص جديدة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والثقافية، مما يسهم في تحقيق النمو والازدهار المشترك."

يعد حوار كوتشي 2025 منصة رئيسية لمناقشة السياسات وتطوير العلاقات التجارية والدبلوماسية بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي. وقد غطى المؤتمر عدة محاور رئيسية، منها التجارة والاستثمار والتعليم والرعاية الصحية والطاقة والأمن البحري.

-انتهى-

#بياناتحكومية