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دبي، رحبت مدينة إكسبو دبي بـ "مياكو مياكو"، تميمة إكسبو أوساكا كانساي 2025 الرسمية، واستقبلت شخصيات إكسبو 2020 راشد ولطيفة وأوبتي التميمة اليابانية في ساحة الوصل، حيث قدم راشد ولطيفة علم المكتب الدولي للمعارض إلى "مياكو مياكو" كرمز للصداقة والتعاون.
شارك في الزيارة إلى مدينة إكسبو دبي، ممثلون عن إكسبو أوساكا 2025. وتهدف زيارة "مياكو مياكو" إلى دولة الإمارات لتعزيز الوعي بمعرض إكسبو المقبل في أوساكا الذي يحمل شعار "ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات"، والذي ستسلط مشاركة الإمارات فيه الضوء على التقدم الذي أحرزته الدولة في مجال الابتكار والبحث والتطوير في مجالات الرعاية الصحية واستكشاف الفضاء والتقنيات المستدامة.
نبذة عن مدينة إكسبو دبي
- مدينة إكسبو دبي هي مدينة المستقبل الشاملة التي يقودها الابتكار ومحورها الإنسان، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، حيث تلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الإيجابي.
- صممت لتكون نموذجا للتخطيط الحضري المستدام الذي يعزز العمل بشأن المناخ وذلك في مسيرتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العالم 2050 وترفع أهدافها لإذالة الكربون مستوى التنمية الحضرية المسؤولة.
- يدعم نظامها البيئي التعاون بين القطاعات ويوفر نقطة انطلاق للشركات من جميع الأحجام للتوسع والنمو، مما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة ويعزز طموحات التنمية والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- تعيد مجتمعاتها السكنية تعريف الحياة الحضرية، وتجسد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة مع التركيز على رفاهية وسعادة سكانها.
- مليئة بالعروض التعليمية والثقافية والترفيهية ووجهة مفضلة للأحداث ذات الأهمية العالمية، فهي تحتفي بالإبداع البشري والفكر المجدد لإلهام الأجيال المقبلة.
- بما أنها إرث إكسبو 2020 دبي، تواصل مدينة إكسبو دبي تعزيز التواصل بين الشركات والحكومة والمنظمات والمؤسسات التعليمية والمقيمين والزوار، والعمل معا على دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أفضل وأكثر توازناً واستدامة للجميع.
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