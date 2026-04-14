أبوظبي : وثّق «التقرير السنوي لشبكة الأكاديمية العالمية للإنتربول 2025» مساهمات أكاديمية ربدان كشريك تدريب معتمد، مسلطاً الضوء على دورها المتنامي ضمن شبكة دولية مرموقة تضم نخبة من مؤسسات التعليم المتخصص في إنفاذ القانون في العالم.

وقال سعادة جيمس أنتوني مورس، رئيس أكاديمية ربدان: «يعكس توثيق مساهمات أكاديمية ربدان في التقرير السنوي لشبكة الأكاديمية العالمية للإنتربول عمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ونضجها، ويؤكد التزامنا المشترك بتطوير القيادات التنفيذية وتعزيز الكفاءات المهنية ضمن مجتمع إنفاذ القانون العالمي».

وأضاف سعادته: «نتطلع إلى توسيع نطاق هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة من خلال مبادرات تدريبية مشتركة، وبحوث تطبيقية، وتبادل أكاديمي يسهم في تعزيز مرونة المؤسسات، ودعم إعداد قيادات أمنية استشرافية قادرة على التعامل مع التحديات العالمية المعقدة والمتغيرة».

وضمن مخرجات هذا التعاون، أتمّ 24 طالباً و2 من أعضاء الهيئة التدريسية من أكاديمية ربدان بنجاح برامج تدريبية متخصصة لدى الأكاديمية العالمية للإنتربول حتى ديسمبر 2025، ما يعكس التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي ضمن منظومة دولية متقدمة.

وشملت البرامج التدريبية مجالات مكافحة الإرهاب السيبراني، والتحقيق في الجرائم السيبرانية والأدلة الجنائية الرقمية، وحماية التراث الثقافي، والجرائم البيئية وأمن المناخ، ما يعزز جاهزية الكوادر الوطنية للتعامل مع التحديات الأمنية المعاصرة.

وشارك 4 خبراء دوليين من شبكة الأكاديمية العالمية للإنتربول كممتحنين خارجيين لأطروحات برنامج الماجستير في القيادة الشرطية والأمنية، ممثلين لشبكة الأكاديمية العالمية للإنتربول من السويد وكولومبيا والهند والأرجنتين، ما يعزز البعد الدولي للبرامج الأكاديمية في أكاديمية ربدان.

وشارك أعضاء من الهيئة التدريسية في أكاديمية ربدان كذلك كمستشارين أكاديميين وممتحنين لمشاريع التخرج ضمن برنامج القيادة التنفيذي للإنتربول، في خطوة تعكس الثقة الدولية في خبرات الأكاديمية وقدرتها على دعم إعداد القيادات الأمنية على المستوى العالمي.

ونظمت عدد من المحاضرات والفعاليات الأكاديمية المشتركة بين أكاديمية ربدان ومنظمة الإنتربول خلال عام 2025، ما يسهم في تعزيز تبادل المعرفة وتطوير القدرات المؤسسية.

ويعكس هذا التعاون المتكامل تطور الشراكة بين الجانبين من مرحلة الاتفاق الرسمي إلى مستوى مساهمات أكاديمية وتنفيذية ملموسة تسهم في إعداد قيادات إنفاذ قانون رفيعة المستوى على الصعيد الدولي.

ويمثل إدراج مساهمات أكاديمية ربدان في تقرير صادر عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) محطة نوعية في مسار نشاطها الدولي، ويعزز مكانتها ضمن المنظومة العالمية للتعليم والتدريب الأمني في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

ويأتي هذا التطور امتداداً للشراكة الاستراتيجية التي أُبرمت بين أكاديمية ربدان والأمانة العامة للإنتربول في فبراير 2025، والتي أرست إطاراً مؤسسياً للتعاون في مجالات البحث والتدريب وتبادل المعرفة، وصولاً إلى تعاون مستدام وفاعل ضمن إطار شبكة الأكاديمية العالمية.

عن أكاديمية ربدان

أكاديمية ربدان مؤسسة حكومية تعليمية بمستويات عالمية تم إنشاؤها لتنسيق وتعزيز مخرجات التعلم للمنظمات والأفراد في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وتأسست الأكاديمية رسمياً بموجب قانون رقم (7) لسنة 2013 الصادر عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي معتمدة من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتُعد الأكاديمية أول مؤسسة تعليم عالٍ حكومية في دولة الإمارات تنال اعتماد الرابطة الجنوبية للكليات (SACSCOC)، والأولى عالميًا بين المؤسسات المتخصصة في مجالات الدفاع والأمن وإدارة الأزمات التي تحظى بهذا الاعتماد الأكاديمي الدولي المرموق.

كما أن أكاديمية ربدان أول مؤسسة تعليم عالي في العالم متخصصة في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات تحصل على أعلى تصنيف من فئة «5 نجوم» ضمن تقييم «كيو إس ستارز» العالمي للجامعات في فئات: التعليم، والمرافق، والتوظيف، والمشاركة العالمية، والتطوُّر الأكاديمي، والحوكمة.

وتتبنى الأكاديمية نموذج التعليم المزدوج، الذي يدمج بين الدراسة الأكاديمية والتدريب المهني المتخصص، مع الاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة، وإتاحة الساعات المعتمدة القابلة للتحويل بين المسارات الأكاديمية والمهنية، بما يعزز مرونة الانتقال بين البرامج والوظائف، ويرسخ التكامل بين التعليم وسوق العمل. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://ra.ac.ae/

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع: مكتب الاتصال المؤسسي (cco@ra.ac.ae) أو التواصل مع السيد / يزيد البدارين