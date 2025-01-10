

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار استراتيجيتها المستدامة للنهوض بالقطاع الثقافي والمعرفي على مدار الخمسين عاما المقبلة، تستعد مكتبة محمد بن راشد، لاستقبال عام 2025، بمجموعة مميزة من الفعاليات الأدبية والفنية والأمسيات الشعرية والموسيقية خلال شهر يناير؛ وذلك بمشاركة نخبة من الكُتّاب والمبدعين والعازفين.

وتبدأ الفعاليات مع أمسية شعرية بعنوان «قصائد.. هُنَّ»، والتي تتميز بتنوع غني من الألوان الشعرية ومن بينها الغزل، والفخر، والوصف، والقصائد الوجدانية. ويشارك في الأمسية مجموعة من أبرز الأصوات الشعرية المعاصرة بالعالم العربي، حيث يقدمن قراءات شعرية لأهم الدواوين والقصائد، بالإضافة إلى فقرة عزف مميزة على آلة العود مع أنغام الكلمات والأشعار.

وتستضيف المكتبة، خلال شهر يناير الجاري، نخبة من الكتّاب والمبدعين العرب والأجانب ممن كتبوا أعمالًا بلغات غير لغتهم الأم في أمسية بعنوان «حوار الثقافات عبر الأدب»، والتي تسلط الضوء على الإبداع الأدبي العابر للحدود، وتناقش التحديات التي واجهها الكتّاب في التعبير عن أفكارهم، والأثر الثقافي لهذه الأعمال في تعميق التواصل الثقافي بين المجتمعات. وتتضمن الفعالية قراءات مختارات من أبرز الأعمال الأدبية، ونقاشات حول تجارب الكتّاب في الكتابة بلغات أخرى، إضافة إلى استعراض دور الترجمة في الوصول إلى جمهور عالمي. وتختتم الأمسية بحفل توقيع مجموعة من الكتب التي تعكس تنوع الثقافات والأفكار.

كما تتعاون مكتبة محمد بن راشد مع مسرح دبي الوطني وكورال شرقيات، لتقديم أمسية إبداعية فنية حول المسرح الغنائي الرحباني بعنوان «المسرح الغنائي – مسرح الرحابنة أنموذجًا»، والتي تستعرض تجربتهما الرائدة في المزج بين الموسيقى اللبنانية والشعر والأداء المسرحي، إلى جانب مناقشة أهمية المسرح الغنائي ودوره الثقافي وسبل استمراره وتطويره ليلبي أذواق وتطلعات الأجيال الجديدة. وتسلط الفعالية الضوء على مجموعة مختارة من الأعمال الشهيرة للأخوين رحباني مع فيروز، ومن بينها فيلم «بياع الخواتم»، ومسرحية «جسر القمر»، التي جمعت بين الدراما والموسيقى بأسلوب مبتكر يمزج بين الأصالة والتجدد.

يذكر أن مكتبة محمد بن راشد، منذ افتتاحها، تقود جهودا رائدة في نشر المعرفة وتعزيز الإبداع ودعم وتعزيز المشهد الثقافي على المستويين الوطني والعربي، من خلال برامج وفعاليات مستدامة ومتجددة على مدار العام تلبي اهتمامات مختلف أفراد المجتمع.

ويمكن للراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل حول برنامج فعاليات شهر يناير، أو الاطلاع على أبرز المستجدات والمواعيد الخاصة بالأنشطة والأمسيات المتعددة على مدار العام، زيارة الموقع الرسمي لمكتبة محمد بن راشد www.mbrl.ae، ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

نبذة عن مكتبة محمد بن راشد:

تأسست مكتبة محمد بن راشد، بموجب «قانون إنشاء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم لسنة 2016»، في إطار رؤية سموه لتطوير مجتمع المعرفة في إمارة دبي وكافة الإمارات بالدولة. لتصبح واحدة من أكثر المبادرات الثقافية والمعرفية الطموحة بالعالم العربي.

تهدف المكتبة إلى تحفيز الشغف بالمعرفة بين كافة الأفراد ولا سيما فئة الشباب، الذين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة، والحفاظ على الأدب والثقافة والإرث العربي، من خلال دعم وتشجيع القراءة والبحث والإبداع وريادة الأعمال، عبر الوصول المجاني إلى مجموعة متميزة من الكتب والمواد المعرفية الأخرى، إلى جانب تقديم خدمات معلوماتية عالية الجودة وإطلاق فعاليات ثقافية مميزة.

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