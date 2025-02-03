أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يحتفي مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، الصرح الشامل المعني بقيادة مسيرة البحث والتطوير في أبوظبي ودفع أولويات البحث الاستراتيجي لدولة الإمارات، بشهر الابتكار 2025 عبر تقديم منصة متكاملة تمكّن الجيل القادم من الباحثين والمبتكرين وطلبة التخصصات العلمية من تحقيق تطلعاتهم، مجسداً مبادئ عام المجتمع الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تحت شعار "يداً بيد".

ويواصل المجلس التزامه بتمكين الطلاب ورعاية المواهب في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز على إعداد الجيل القادم من الباحثين والمبتكرين من خلال إلهام الفضول العلمي وصقل المهارات الأساسية لديهم لدفع عجلة الاكتشافات المستقبلية في العلوم والتكنولوجيا، معززاً مكانة أبوظبي ودولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للبحث والتطوير.

وعلى مدار شهر فبراير، سيطلق المجلس فعاليات تفاعلية للشباب والمجتمع في التخصصات العلمية "STEM"، مسلطاً الضوء على المواهب البحثية الصاعدة في دولة الإمارات.

كما سيركز المجلس على إشراك العقول الشابة وعامة الجمهور من خلال تجارب عملية تجعل العلوم والتكنولوجيا أقرب إلى الواقع. وفي 11 فبراير، تزامناً مع اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، سيسلط المجلس الضوء على الخريجات المتميزات من برنامج “NexTech” التابع للمجلس، والذي أتاح الفرصة لـ100 طالب وطالبة إماراتيين في التخصصات العلمية لمتابعة دراساتهم العليا في 25 جامعة عالمية مرموقة، بما في ذلك كامبريدج وييل ومانشستر وكالتيك. كما يتيح البرنامج للطلاب العمل على مشاريع بحثية رائدة واكتساب خبرات عالمية لدفع عجلة الابتكار المستقبلي.

ولأول مرة، سيحول المجلس المراكز التجارية في أبوظبي و ضواحيها إلى ساحات تفاعلية للذكاء الاصطناعي والروبوتات، وذلك في الفترة من 10 إلى 16 فبراير في كل من ياس مول في أبوظبي والعين مول والظنة مول في الظفرة، حيث سيتاح للأطفال والعائلات فرصة بناء الروبوتات وتدريبها واستكشاف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف على تكنولوجيا الكم بطريقة تعليمية ممتعة. ستشمل هذه الفعاليات نظام تعلم تفاعلي، حيث يكسب المشاركون شارات رقمية للابتكار عند إكمال التحديات. كما سيلتقي الجمهور بباحثين مبتكرين من معهد الابتكار التكنولوجي، في حين ستُعرض أسماء الفائزين الشباب على لوحة "مواهب المستقبل"، مما يحفز الآخرين على السير على خطاهم.

وفي 18 فبراير، من خلال ملتقى الابتكار من معهد الابتكار التكنولوجي، سيعقد المجلس، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جلسة خاصة لاستعراض منصتي خارطة الإمارات للأبحاث ومركز الأبحاث (ResearchHUB)، واللتين تعيدان تشكيل آلية التعاون والابتكار في مجال البحث والتطوير.

تهدف هذه المنصات إلى سد الفجوة بين الباحثين والقطاع الحكومي والقطاع الصناعي، مما يسهل تبادل المعرفة وتعزيز الشراكات بسرعة وفعالية. كما تعمل على تسريع الاكتشافات العلمية وتحفيز البحث والتطوير الموجه نحو المجال الصناعي، وذلك من خلال إتاحة فرص التمويل والمشاريع البحثية والموارد الابتكارية في بيئة مركزية واحدة.

ستوفر مبادرات مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة خلال شهر الابتكار 2025 الأدوات والفرص التي يحتاجها الشباب ليتحولوا إلى قادة المستقبل في العلوم والتكنولوجيا. ومن خلال تمكين الطلاب وتعزيز الفضول العلمي لديهم وإتاحة إمكانية الوصول المباشر إلى أحدث الأبحاث والتقنيات، يواصل المجلس جهوده لترسيخ منظومة بحثية مزدهرة تسهم في الارتقاء بمكانة أبوظبي والإمارات في مجال التكنولوجيا المتقدمة على المستوى العالمي.

نبذة عن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة

مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، الصرح الشامل المكلف بتطوير منظومة البحث والتطوير وقيادة أولويات البحوث الاستراتيجية في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة. مسؤول عن تسريع جهود أبوظبي البحثية في الأوساط الأكاديمية والصناعية، ودمج الأموال للاستثمار الفعال وقيادة السياسات واللوائح لاتخاذ القرارات بسرعة، ويقوم مركز أبوظبي لبحوث التكنولوجيا بتوجيه الحلول التكنولوجية المتقدمة. وتأسيس أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام كموطن مرغوب للمواهب التكنولوجية المتقدمة ومركز عالمي للابتكار.

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