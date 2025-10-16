عجمان: في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التحوّل الرقمي في الخدمات المالية الحكومية، وتطوير منظومة الدفع الذكي في الإمارة، أطلقت دائرة المالية في عجمان، بحضور سعادة مروان آل علي، مدير عام الدائرة، خدمات سداد ذكية جديدة خلال مشاركتها في فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025 تحت مظلة منصة حكومة عجمان.

وتفصيلاً، أطلقت الدائرة خدمة الدفع الإلكتروني عبر المنظومة المحلية الذكية لبطاقات "جيوَن" التي فعّلها بنك الإمارات العربية المتحدة المركزي في وقت سابق هذا العام. وبالتعاون مع بنك أبوظبي الأول – شركة ماغناتي، تم ربط الخدمة مع منصة "سداد عجمان"؛ لتضاف إلى قنوات الدفع المرنة والسلسة التي توفرها المنصة لمواكبة تطلعات المتعاملين وتحسين الخدمات المقدَّمة إليهم.

وتُعَدُّ "جيوَن" أول بطاقة دفع وطنية أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتهدف إلى تعزيز السيادة المالية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتوفير حلول دفع مبتكرة وآمنة بديلة عن بطاقات الدفع العالمية؛ مثل فيزا وماستركارد، بما يقلل الاعتماد على الشبكات العالمية. وتتميز البطاقة بتقنيات أمان متقدمة، ويمكن استخدامها في جميع قنوات الدفع، بما فيها السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، والمشتريات الإلكترونية، ونقاط البيع في المتاجر.

كما أعلنت الدائرة عن توفير خدمة "انجز الآن وسدد لاحقاً" عبر "سداد عجمان"، متيحةً للمتعاملين الاستفادة من إمكانية تقسيم المدفوعات إلى أقساط شهرية من دون فوائد، أو تأجيل الدفع لفترة محددة عند سداد الرسوم أو المعاملات.

وأكد سعادة مروان آل علي أن هذه الإطلاقات تأتي في إطار خطة استراتيجية شاملة لتوسيع نطاق خدمات الدفع الذكية، ضمن جهود دائرة المالية في عجمان الرامية إلى توفير خيارات سداد مرنة تلائم مختلف شرائح المجتمع، وتقديم حلول متقدمة تمكّن المتعاملين من تسديد الرسوم الحكومية والمدفوعات اليومية بطريقة ميسّرة وآمنة.

وقال سعادته: " تمثّل هاتين الخدمتين إضافة نوعية إلى منظومة خدماتنا الرقمية، وتجسّد التزامنا بتعزيز الابتكار في منظومة الدفع الحكومي؛ لتمكين المتعاملين من الاستفادة من أحدث الحلول التقنية في هذا المجال. كما تعكس حرصنا على تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة والاستدامة المالية في إمارة عجمان بما يدعم تحقيق أهداف رؤية عجمان 2030".

وأوضح سعادته: "من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع المؤسسات المالية في القطاع الخاص، نوفر خيارات جديدة للسداد، تتيح للمتعاملين مرونة أكبر في إدارة التزاماتهم المالية، بما يتماشى مع توجهات الإمارة نحو التحول الرقمي والاقتصاد غير النقدي".

وتستعرض الدائرة خلال مشاركتها في المعرض مجموعةً من المشاريع والمبادرات المبتكرة التي تسلّط الضوء على التطور الذي حققته في مجالات إدارة الموارد المالية، وتوظيف أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي والبيانات؛ لتعزيز كفاءة العمل المالي والارتقاء بتجربة المتعاملين.

ومن أبرز المشاريع التي تعرضها هذا العام نظام "استدامة"؛ وهو نظام مالي ذكي متكامل يضم أربع وحدات مترابطة تعمل على إدارة دورة حياة الموازنة والمبادرات والتنفيذ المالي والتقارير في بيئة سحابية موحدة، ما يعزز الشفافية والحوكمة المالية في حكومة عجمان.

وتعكس مشاركة دائرة المالية بعجمان في هذا المعرض العالمي الرائد للتقنية والابتكار التزام الدائرة بدعم توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي الشامل، وترسيخ مكانتها كمؤسسة رائدة في تطوير أنظمة مالية ذكية تسهم في تحقيق كفاءة الإنفاق، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

-انتهى-

#بياناتحكومية