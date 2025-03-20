دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفاءً بشهر القراءة في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يصادف شهر مارس من كل عام تحت شعار "الإمارات تقرأ"، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي 11 فعالية معرفية باللغتين العربية والإنجليزية، على مدار الشهر بمشاركة نخبة من موظفي الهيئة وباقة من المعنيين والكتّاب والمتحدثين المحليين والعالميين.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نحرص على ترسيخ ثقافة القراءة في المجتمع وبناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم والمعرفة، وتشجيع الموظفين وكافة المعنيين على جعل القراءة عادة يومية. وفي "عام المجتمع" في دولة الإمارات العربية المتحدة، تركز فعاليات الهيئة خلال "شهر القراءة" على تحفيز جميع أفراد المجتمع وتمكينهم من المساهمة في دفع عجلة التقدم الجماعي."

وتنظم الهيئة خلال شهر مارس 2025 العديد من الفعاليات والمسابقات لتشجيع الموظفين وطلاب أكاديمية الهيئة على القراءة، ومنها محاضرات توعوية بالتعاون مع جهات محلية وعالمية كدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ومجموعة تايلور وفرانسيس الدولية المتخصصة في نشر الكتب والمجلات الأكاديمية، وشركة "لكس للبحوث" الاستشارية، ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، ونخبة من موظفي الهيئة. وتنظم الهيئة أيضاً معرض الكتاب الافتراضي بالتعاون مع أبرز الموزعين في دولة الإمارات، وفعاليات لتشجيع أطفال موظفي الهيئة في مراكز رعاية الأطفال (الحضانات) التابعة للهيئة على القراءة، وتحدي تلاوة القرآن الكريم لطلاب أكاديمية الهيئة، بالإضافة إلى جلسات "شاركنا بساعة" للتبادل المعرفي بين الموظفين في مختلف قطاعات الهيئة.

وتضم الهيئة 6 مراكز معرفية تحوي على آلاف الكتب والمصادر المعرفية الرقمية والورقية في مختلف المجالات، تهدف الهيئة من خلالها إلى تشجيع الموظفين على القراءة وتنمية روح الثقافة وتعزيز مسيرة المعرفة والابتكار في الهيئة. وخلال عام 2024 تم الاستفادة من أكثر من 250,228 مادة من مصادر المعرفة الرقمية التي توفرها الهيئة.

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