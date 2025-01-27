دبي: أعلنت شركة بروميثيوس ميديكال انترناشيونال، الشركة الرائدة المتخصّصة في تدريب الطوارئ الطبية واستشارات المخاطر الطبية التابعة لريسبونس بلس ميديكال، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الرعايّة الطبيّة قبل دخول المستشفى، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2025، الذي سيعقد في الفترة من 27 إلى 30 يناير في مركز دبي التجاري العالمي.

وستقدم شركة بروميثيوس خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي، بعض منتجاتها الرائدة في فئتها ومجموعاتها المتقدّمة لعلاج الصدمات، بما في ذلك الدمى الطبية للتدريب الواقعي - سيمبوديز. كما ستعرض بروميثيوس مهاراتها في مجال التدريب على الاستجابة الطبيّة الطارئة في الحدث كما ستستعرض تميزها في مجال الحوكمة السريريّة، والتي تشمل جوانب شتى، بدءاً من تقييم وتطوير السياسات الطبيّة، والاستعداد للطوارئ والمرونة، إلى التدريب من خلال المحاكاة والتمرين.

وبدوره، عقب ستيفن واينز، الرئيس التنفيذي لشركة بروميثيوس ميديكال انترناشيونال عن هذه المشاركة المرتقبة بقوله: "تركز مشاركة بروميثيوس في معرض ومؤتمر الصحة العربي على توسيع نطاق تأثيرها العالمي من خلال مشاركة خبراتها العالميّة مع العملاء عبر مناطق جغرافيّة جديدة، وتقديم أفضل حلول إدارة المخاطر الطبيّة للمؤسسات على مستوى العالم. وتوضح مشاركتنا التزام بروميثيوس بلعب دور مؤثر في تشكيل مستقبل صناعة الرعاية الصحيّة في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات القادمة".

وبصفتها شركة رائدة عالميّاً في مجال خدمات ما قبل المستشفى والطوارئ والخدمات الطبيّة العسكريّة، فإن مهمة بروميثيوس تكمن في تعزيز المعرفة بمهارات الطوارئ الطبيّة، وتقديم تدريب طبي متخصص لرعاية الإصابات، بالإضافة إلى استشارات متعلقة بإدارة الطوارئ الجماعيّة. تقدّم بروميثيوس خدماتها لمجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الدفاع ومقدمي خدمات الطوارئ الطبية والوكالات الحكوميّة والشركات الخاصة.

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