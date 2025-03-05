دبي – عقد مجلس أمناء "مجرى"، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، اجتماعه الأول لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الأمناء، لمناقشة أبرز المستجدات واستعراض الإنجازات المحققة خلال العام الماضي، إلى جانب وضع آليات العمل وأهداف العام الحالي. وشهد الاجتماع استعراضاً لأبرز المبادرات والقرارات المنفذّة والمستهدفة في كافة المجالات التي تسهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات في الدولة.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري: "تواصل دولة الإمارات مسيرتها نحو إرساء دعائم مستقبل مستدام عماده التعاون والابتكار والتكنولوجيا، مدفوعة بتوجيهات القيادة الرشيدة وجهودها الحثيثة في دعم ممارسات المسؤولية المجتمعية وتحفيز مساهمات القطاع الخاص في المبادرات المجتمعية. ويأتي اجتماع مجلس أمناء "مجرى" الأول لهذا العام استكمالاً لهذه المسيرة ودعماً للجهود الرامية الى تحقيق المستهدفات الوطنية وتشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مبادرات ومشاريع تترك أثراً مجتمعياً مستداماً وتدعم الممارسات المسؤولة، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية ورؤية "نحن الإمارات 2031"".

حضر الاجتماع معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع؛ وسعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد نائب رئيس مجلس الأمناء؛ وسعادة مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب؛ وسعادة عائشة أحمد يوسف، وكيل وزارة تنمية المجتمع، وسعادة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ وسعادة حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة سلامة عجلان العميمي، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، وسعادة عبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ومريم القصاب، مدير مكتب رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وبدور الرقباني، عضو في مجلس أمناء جامعة الأمريكية في الشارقة، والدكتورة مريم السويدي، وساره شو، المدير التنفيذي للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية (مجرى).

ناقش الاجتماع الخطط والمبادرات المقترحة التي من شأنها دعم أهداف الصندوق وتلبية المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مجالات المسؤولية المجتمعية لقطاع الأعمال، كما تطرق إلى أهم الإنجازات التي تحققت في العام 2024، مركّزاً على أبرز خطط العمل المحددة والمراحل المقرر استكمالها للوصول إلى النتائج المرجوة على صعيد المؤسسة والمجتمع والدولة، حيث تمّ تسليط الضوء على الشراكات الاستراتيجية للصندوق ومبادرات القطاع الخاص، كما تم بحث مقررات الدورة الثانية من مبادرة وسام الأثر المجتمعي وآليات التقييم والتطوير، بالإضافة إلى مخرجات خلوة الأثر التي أجريت في العام الماضي، وملف الشباب ومستجدات لجنة الأثر المستدام.

وبدورها، أشارت ساره شو، المدير التنفيذي للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى"، الى الدور المحوري الذي يؤديه صندوق "مجرى" في دعم تقدّم المجتمع وازدهاره، عبر إطلاق مبادرات شبابية تسهم في تنمية مهارات الشباب وتعزز مشاركتهم في المشاريع المجتمعية، إضافة الى تطوير البرامج وإقامة الفعاليات التي من شأنها حثّ مؤسسات القطاع الخاص على صياغة استراتيجيات ومبادرات تعود بالنفع على المجتمع الإماراتي والدولة ككل.

وأضافت: "شكّل هذا الاجتماع محطة مهمة في استراتيجيتنا نحو دعم الجهود الوطنية وتعزيز المسؤولية المجتمعية في الشركات الخاصة بالدولة، من خلال استعراض كافة الخطط والمخرجات المحققة والمستهدفة ومواءمتها مع الأولويات الوطنية وتطلعات الحكومة. ونتطلع من خلاله إلى ابتكار مزيد من المبادرات واعتماد آليات جديدة لتعزيز التنمية المستدامة وإشراك القطاع الخاص في المجتمع، بما يعزز دور الصندوق كجهاز اتحادي يدعم المشاريع المستدامة ويسهم في إحداث تأثير مجتمعي ملموس".

وفي ختام الاجتماع، أكّد أعضاء المجلس التزامهم بالمقترحات والاستراتيجيات الموضوعة، مشيرين إلى أهميتها في تحقيق مستهدفات الصندوق الرامية إلى توجيه مساهمات القطاع الخاص نحو مشاريع التنمية التي تتماشى مع الأولويات الوطنية وتشجيع المبادرات المجتمعية، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات الريادية على صعيد المسؤولية المجتمعية.

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