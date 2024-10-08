الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025:

الميزانية الأكبر مقارنة بالسنوات المالية السابقة ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد

71.5 مليار درهم مصروفات عامة بنسبة نمو 3.1% مقارنة بالسنة السابقة

71.5 مليار درهم إيرادات عامة بنسبة نمو 2.7% مقارنة بالسنة السابقة

27.859 مليار درهم مخصص لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات بنسبة 39% من الميزانية

25.570 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية بنسبة 35.7%

2.581 مليار درهم لقطاع البنية التحتية والاقتصادية بنسبة 3.6%

2.864 مليار درهم لقطاع الاستثمارات المالية بنسبة 4%

12.624 مليار درهم مصاريف اتحادية أخرى بنسبة 17.7%

الإمارات العربية المتحدة - اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم وبإجمالي مصروفات تقديرية بلغ 71.5 مليار درهم مع تحقيق مبدأ التوازن بين الإيرادات العامة والمصروفات المقدرة. وتُعَد هذه الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ويأتي اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022-2026).

وتتوزع الميزانية المالية 2025 على القطاعات الرئيسية وتشمل قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، وقطاع الشؤون الحكومية، وقطاع البنية التحتية والاقتصادية، وقطاع الاستثمارات المالية، إضافة إلى مصاريف اتحادية أخرى. وقد تم تخصيص مبلغ 27.859 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات بنسبة 39% من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد، منها مبلغ 10.914 مليار درهم بنسبة 15.3% لبرامج التعليم العام والجامعي، و 5.745 مليار درهم بنسبة 8% للخدمات الصحية ووقاية المجتمع، و 3.744 مليار درهم بنسبة 5.2% للشؤون الاجتماعية، و 5.709 مليار درهم بنسبة 8% للمعاشات التقاعدية، و1.746 مليار درهم بنسبة 2.5% للخدمات العامة.

ولقطاع الشؤون الحكومية تم تخصيص مبلغ 25.570 مليار درهم بنسبة 35.7% من إجمالي الميزانية، ولقطاع البنية التحتية والاقتصادية تم تخصيص موازنة بقيمة 2.581 مليار درهم بنسبة 3.6% من إجمالي الميزانية، ولقطاع الاستثمارات المالية تم تخصيص مبلغ 2.864 مليار درهم بنسبة 4% من إجمالي الميزانية، كما تم تخصيص مبلغ 12.624 مليار درهم بنسبة 17.7% من إجمالي الميزانية للمصاريف الاتحادية الأخرى.

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