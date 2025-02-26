معدل عائد حتى الاستحقاق 4.18% على إعادة إصدار الشريحة التي تستحق في أغسطس 2028 و 4.21% على إعادة إصدار الشريحة التي تستحق في سبتمبر 2029 بفارق نقطة أساس واحدة عن سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة

الإمارات العربية المتحدة، أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية "T-Sukuk" المقوّمة بالدرهم الإماراتي، بقيمة 1.1 مليار درهم لشهر فبراير وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية للربع الأول لعام 2025 كما تم نشره على موقع الوزارة.

وشهد مزاد برنامج صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل الثمانية بنوك الموزعين الأساسيين على الشريحة المستحقة في أغسطس 2028 والشريحة المستحقة في سبتمبر 2029، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 7.1مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.5 مرة. ويظهر نجاح المزاد في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 4.18% للشريحة المستحقة في أغسطس 2028 و4.21% للشريحة المستحقة في سبتمبر 2029 وذلك بفارق نقطة أساس واحدة عن سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة وذلك في وقت الإصدار.

تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: https://mof.gov.ae/federal-debt-management-office-ar/

-انتهى-

#بياناتحكومية