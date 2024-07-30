أبوظبي، الامارات العربية المتحدة، في إطار تعاون دولي مشترك مع قوات الشرطة في جمهورية فرنسا الصديقة، باشر فريق الدعم الشرطي الإماراتي مشاركته الدولية في تأمين أولمبياد باريس 2024 الذي افتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة الماضي. وتحمل مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في تأمين هذا الحدث الرياضي الذي وصف بـ "أعظم حدث على وجه الأرض"، أهمية كبيرة، إذ تؤكد مدى الالتزام بالتعاون الدولي والمشاركة في الأحداث والفعاليات الكبرى دعماً للجهود العالمية لضمان أمن وسلام واستقرار المجتمعات الدولية. كما تمثّل خطوة إستراتيجية تخدم الأهداف الوطنية وتعكس رؤية الإمارات العالمية في تعزيز الأمن والسلام الدوليين.

وكان فريق الدعم الإماراتي المشارك قد تلقى تدريباتٍ ميدانيةٍ صارمة وتدريباً لغوياً مكثفاً، استعداداً لهذا الحدث العالمي. ويتولى الفريق؛ الذي يضم أفراداً مدربين ووحدات متخصصة، مساعدة ومساندة الشرطة الفرنسية في ضمان حماية الملاعب والمنشآت الرياضية والطرق المؤدية إليها ومواقع تجمّع الفرق والحشود الكبيرة المرتقب توافدها لحضور هذا الحدث الرياضي العالمي الذي يجمع تحت مظلته أفراداً من جميع أنحاء العالم.

وتقوم وحدات الكلاب البوليسية K9ضمن فريق الدعم الشرطي الإماراتي، بتفتيش وتفقد المناطق المخصصة التي تقع ضمن نطاق مهام الفريق، والذي تلقى مسبقاً تدريباتٍ مكثّفة وتخصصية، وقام بدراسةٍ دقيقة لهذه المناطق قبل مباشرة مهامه بكفاءة واحترافية عالية.

كذلك، باشرت الوحدات المتخصصة من فريق الدعم الإماراتي بتنفيذ دورياتٍ راجلة في عددٍ من المناطق بالعاصمة الفرنسية باريس، ضمن الأدوار الموكلة إليها، في خطوة تعزّز عمق التعاون الثنائي والعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين الإمارات وفرنسا.

وتعكس مشاركة فريق الدعم الشرطي الإماراتي في تأمين دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، مدى الكفاءة والاحترافية العالية التي تتمتع بها الكوادر الشرطية في الإمارات، في ظل دعم القيادة الرشيدة المتواصل والمستمر، التي تحرص على توفير جميع التجهيزات المتقدمة والخبرات التدريبية العالية لمنتسبي الشرطة، لمواصلة الارتقاء بمهاراتهم المتميزة إلى أعلى المستويات العالمية. وسيتاح للقوات الشرطية الإماراتية خلال هذا الحدث الدولي، تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع نظرائهم الدوليين، بما يعود بالنفع على القدرات الأمنية ويسمح بتطوير المهارات في مختلف المجالات.

ويضمّ فريق الدعم الشرطي الإماراتي عناصر نسائية من وزارة الداخلية وعناصر من الكوادر المؤهلة والمدربة يمثلون وحدات متخصصة من مختلف القطاعات الشرطية ووحدات الكلاب البوليسية(K9) وفرق الإسناد الأمني وغيرها. ويحرص فريق الدعم الإماراتي خلال هذه المهمة الدولية على تمثيل الدولة خير تمثيل، وتعزيز سمعة الإمارات الطيبة ودورها الريادي في التعاون والعمل الدولي المشترك.

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