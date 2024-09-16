أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : حصلت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على الجائزة الذهبية ضمن الجوائز العالمية للتميز في مجال المسؤولية المجتمعية 2024، تقديراً لنجاحها في تنفيذ مشروعها لمبادرات المسؤولية المجتمعية، الذي يُعتبر نموذجاً رائداً في هذا المجال على المستويين المحلي والدولي.

وقد تصدرت الدائرة ما يزيد على 500 جهة مرشحة لنيل الجائزة من خلال مبادراتها للمسؤولية المجتمعية التي استقطبت أكثر من 2200 متطوّع ساهموا بـ 23,534 ساعة تطوّع، استفاد منها 150 ألف شخص في الإمارة.

وقال سعادة سعيد علي عبيد الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "يعكس حصولنا على الجائزة الذهبية للتميز في المسؤولية المجتمعية مدى نجاح مبادراتنا في هذا المجال، مؤكدةً التزامنا بتحقيق رسالتنا الرامية إلى إثراء الحياة عبر تمكين أبوظبي وصون مقوماتها السياحية والثقافية، والارتقاء بها، والمشاركة الفعّالة في دعم مجتمعنا وجهود المحافظة على بيئتنا الطبيعية، ما يجعل إمارتنا الوجهة الأفضل للعيش والعمل والزيارة. ونطمح إلى تقديم نموذج إيجابي للمسؤولية المجتمعية سواء للجمهور أو الشركاء عبر صياغة معايير عالمية جديدة للتميز، والمضي قدماً في ترك بصمة ملموسة ومستدامة تمهد الطريق لتعزيز جودة حياة مجتمعنا وزوارنا في أبوظبي".

يذكر أن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قد نفذت عديداً من مشاريع المسؤولية المجتمعية الرائدة على مدار الأعوام الماضية، والتي تستهدف البيئة والحياة البرية وصون التراث وغيرها، دعماً لتطور الوجهة السياحية، والحفاظ على مقوماتها إرثاً للأجيال الحالية والمقبلة.

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة إلى توحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي

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