أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن فتح باب الترشيح لجوائز التنوع والشمولية لعام 2024، وتقبل الترشيحات من جميع الأفراد أو المؤسسات في قطاع الطيران، في حين يغلق باب الترشيحات الساعة 23:59 بتوقيت وسط أوروبا من يوم 17 أبريل 2024. وتحتفي النسخة الخامسة من هذه الجوائز السنوية بالتميز في التنوع والشمول ضمن ثلاث فئات:

جائزة القدوة الملهمة: تكرم النساء اللاتي يشغلن مناصب رفيعة في قطاع الطيران، ونجحن بإحداث تأثير كبير في أجندة النقل الجوي من خلال مساهماتهن البارزة ودعمهن المستمر لأجندة التنوع والشمولية. ويمكن للنساء العاملات في قطاع الطيران الترشح لهذه الجائزة .

جائزة رائدات في قطاع الطيران: تكرم النساء في قطاع الطيران ممن تقل أعمارهن عن 40 عاماً، وأظهرن قدرات قيادية متميزة لدعم التنوع والشمولية، وإحداث تأثيرات إيجابية في القطاع. ويمكن للنساء العاملات في قطاع الطيران الترشح لهذه الجائزة .

جائزة فريق التنوع والشمولية: تُمنح لشركات الطيران التي تركت تأثيراً إيجابياً ملموساً على صعيدي التنوع والشمولية هذا المجال. ويمكن لشركات الطيران الأعضاء في الاتحاد الدولي للنقل الجوي الترشح للجائزة .

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "لقد أثبتت صناعة الطيران أنها قادرة على التجدد. وعلى مدى خمس سنوات كرمت هذه الجوائز التقدم الملحوظ الذي أحرزه قطاع الطيران في مجال التنوع والشمول، ولا سيما في تحسين التوازن بين الجنسين. أشجع العديد من المتخصصين في مجال الطيران الذين يعملون بجد في هذا المجال على أن يشاركونا إنجازاتهم في هذا المجال لإحداث فرق. ومع كل العمل اللافت هذا المجال أنا متأكد من أن أمام لجنة التحكيم مهمة صعبة في تقييم الترشيحات، ونتطلع إلى الاحتفال بالمشاركات الفائزة في اجتماعنا العام السنوي والقمة العالمية للنقل الجوي في دبي في يونيو المقبل".

وترعى الخطوط الجوية القطرية الجائزة حيث يحصل كل فائز على جائزة قدرها 25000 دولار (للفائز عن كُل فئة أو إلى المؤسسات الخيرية التي يُرشحونها).

بدوره قال أنطونيو شولتيس، رئيس إدارة المسار المهني للموظفين في مجموعة الخطوط الجوية القطرية: "يعد قطاع الطيران مجتمعاً عالمياً حقيقياً، إذ يوفر حوالي 90 مليون فرصة عمل للأشخاص من جميع الأعمار والخلفيات والتخصصات في أنحاء العالم، وينعكس هذا التنوع في مجموعة الخطوط الجوية القطرية، ونفخر بعملنا المستمر لتعزيز النهج متعدد المواهب والثقافات خصوصاً فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالجنسين".

ومن خلال الالتزام بمبادرات التنوع والشمول في مجال الأعمال، فإن المؤسسات تعد نفسها للمستقبل حيث صار التنوع والشمول عنصراً رئيسياً في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومن خلال جوائز التنوع والشمول، ودليل أفضل الممارسات 25by2025، يساعد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) المؤسسات عبر قطاع الطيران بالكامل على أن تصبح أكثر تنوعًا وشمولاً.

وشهدت النسخ الأربع من جوائز الاتحاد الدولي للنقل الجوي لجوائز التنوع والشمول عدداً من الترشيحات بلغ 224 ترشيحاً، ويأتي الفائزون بهذه الجوائز من مختلف أنحاء العالم ويمثلون شركات الطيران والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التعليمية.

وتتولى لجنة تحكيم مستقلة ترأسها كارين والكر، رئيسة تحرير مجلة (Air Transport World) تقييم الترشيحات المقدمة لهذا العام. وتضم اللجنة الفائزين بجوائز العام 2023، وهم:

بوبي خوزا: مديرة هيئة الطيران المدني في جنوب أفريقيا

كاميلا توريتا : رئيسة لجنة التنوع والإنصاف ورابطة طياري الخطوط الجوية «آلابا»

رئيسة لجنة التنوع والإنصاف ورابطة طياري الخطوط الجوية «آلابا» وبالنيابة عن خطوط فيرجن أتلانتيك الجوية: دونا كودرينغتون، مدير أول ومستشار قانوني

ويمكن الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بتقديم الترشيحات من خلال زيارة الرابط هنا

ومن المقرر الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز إياتا للتنوع والشمولية خلال فعاليات الاجتماع العام السنوي الـ 80 للاتحاد الدولي للنقل الجوي، والقمة العالمية للنقل الجوي.

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