دبي، الإمارات العربية المتحدة - في إطار التزامها بتقديم خدمات مبتكرة تسهم في تحقيق رفاهية المواطنين وتحسين جودة الحياة، تشارك مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بقوة في فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2024، الذي يعد من أهم المنصات العالمية في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي. وتستعرض المؤسسة خلال هذا الحدث مجموعة واسعة من الخدمات الذكية والتقنيات المتقدمة التي تهدف إلى تعزيز قطاع الإسكان، تحسين كفاءة إدارة الأصول والمشاريع، وتقديم حلول رقمية مبتكرة تتماشى مع رؤية دبي للتحول الرقمي.

وفي هذا السياق، أكد السيد ظلال خليفة الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بالمؤسسة، على أهمية هذه المشاركة قائلاً: "إن معرض جيتكس يمثل منصة مثالية لإبراز جهود المؤسسة في التحول الرقمي وتبني أحدث الابتكارات التكنولوجية في مجال الإسكان. من خلال مشاركتنا، نهدف إلى تقديم حلول متطورة تعزز من كفاءة عملياتنا وتلبي احتياجات المواطنين بكفاءة وسرعة."

من جانبه، أضاف طلال آل علي، مدير إدارة التحول الرقمي، أن المؤسسة تعمل على تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة توفر خدمات مبتكرة وقيمة مضافة للمواطنين، حيث تتعاون مع جهات حكومية وخاصة لتقديم حلول تكنولوجية ذكية تساهم في تحسين الخدمات الإسكانية وإدارة المشاريع بطريقة تفاعلية وفعالة.

نظام الشراكات الإلكتروني (الشريك الذكي)

يعد "الشريك الذكي" نقلة نوعية في مجال إدارة الشراكات بين المؤسسة والجهات الحكومية والخاصة داخل الدولة وخارجها. يوفر النظام منصة رقمية متكاملة تسهل على الشركاء تقديم طلباتهم وإدارة شراكاتهم بكفاءة عالية، ويتيح توقيع العقود إلكترونياً عبر التوقيع الرقمي من خلال التكامل مع منصة UAEPass. كما يمكّن النظام الشركاء من إدارة الملفات الشخصية ومتابعة سير العقود والمهام المشتركة، مما يسهم في تعزيز التواصل وتحقيق الأهداف المشتركة بكفاءة. إضافة إلى ذلك، يوفر النظام تقارير ولوحة أداء تعرض حالة الشراكات وأدائها بشكل واضح، مما يتيح اتخاذ قرارات استراتيجية مستندة إلى بيانات دقيقة.

منصة المشاريع الاستثمارية

تقدم منصة المشاريع الاستثمارية نافذة رقمية تفاعلية تتيح للمستثمرين استعراض الفرص الاستثمارية التي تقدمها المؤسسة. هذه المنصة تقدم معلومات شاملة حول المشاريع الإسكانية، بما في ذلك المواقع الجغرافية وبيانات التطوير، مما يسهم في تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مدروسة. من خلال هذه المنصة، تعزز المؤسسة الشفافية والتعاون مع المستثمرين وتفتح الباب أمام شراكات استثمارية محلية ودولية تسهم في دفع عجلة التطوير.

نظام توثيق المشاريع عبر كاميرات Time-lapse

من خلال تقنية التصوير المتقطع Time-lapse، توفر المؤسسة حلاً متقدماً لتوثيق مراحل تنفيذ المشاريع الإسكانية على مدار الوقت. هذه التقنية تتيح للمؤسسة متابعة تقدم المشاريع بشكل دقيق، وتوفر للمشرفين والمهندسين والمستثمرين إمكانية رؤية سير العمل عبر فترات زمنية طويلة. تتمثل الفائدة الأساسية لهذه التقنية في تحسين مراقبة الجودة وتسهيل التواصل مع العملاء والمستثمرين، مما يسمح لهم بمشاهدة التقدم المحرز دون الحاجة إلى زيارات ميدانية متكررة. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم المؤسسة هذه الفيديوهات كأداة تسويقية لعرض تقدم المشاريع وجذب مستثمرين جدد.

نظام الدرون (Drone) لتوثيق المشاريع

تقنية الطائرات بدون طيار (الدرون) تتيح للمؤسسة مراقبة وتوثيق مراحل تنفيذ المشاريع الإسكانية بشكل مستمر من زوايا مختلفة. يتيح هذا النظام تسجيل الفيديوهات الجوية للمشاريع، مما يقدم رؤية شاملة للوضع الحالي للمشاريع ويعزز من الشفافية في التواصل مع المستثمرين والعملاء. هذه التقنية تعتبر أداة متقدمة لرصد التقدم الميداني، وتحسين التخطيط والتسويق للمشاريع الإسكانية من خلال تقديم رؤى فورية حول حالة البناء والتطوير.

نظام إدارة الأصول بالمؤسسة

يمثل نظام إدارة الأصول أداة شاملة تساهم في تحسين كفاءة إدارة دورة حياة الأصول الإسكانية. بدءاً من تسجيل الأصول، مروراً بمتابعة حالتها وصيانتها، وحتى عمليات الاستبدال، يوفر النظام حلولاً تقنية تساعد المؤسسة في تحسين التخطيط وتخفيض التكاليف التشغيلية. من خلال النظام، يمكن للمؤسسة مراقبة أداء الأصول وتحليل بياناتها بشكل مستمر، مما يمكنها من اتخاذ قرارات استراتيجية تعزز الكفاءة والإنتاجية. كما أن تحسين إدارة الأصول يسهم في تقديم خدمات صيانة أسرع وأكثر فاعلية، مما يؤدي إلى زيادة رضا المتعاملين.

خدمة الاتصال المرئي المباشر (Live Video Call)

في إطار جهودها لتعزيز تجربة العملاء، تقدم المؤسسة خدمة الاتصال المرئي المباشر، التي تتيح للمواطنين التواصل مع موظفي خدمة العملاء بشكل شخصي عبر الفيديو. هذه الخدمة توفر

للمستخدمين إمكانية طرح استفساراتهم وحل مشكلاتهم دون الحاجة إلى زيارة مكاتب المؤسسة. كما تسهم هذه التقنية في تقليل الزحام وتقديم الدعم الفوري للمواطنين، مما يعزز من كفاءة وسرعة الخدمة ويضمن تواصلاً فعالاً بين المؤسسة والجمهور.

منصة إماراتي – خدمات اسكانية

تتيح منصة "إماراتي" الإلكترونية للمواطنين التقديم على الخدمات الاسكانية بشكل سلس وسهل. توفر المنصة قناة إضافية لتقديم الخدمات الإسكانية، حيث يمكن للمستخدمين متابعة حالة طلباتهم والاطلاع على المستجدات في أي وقت ومن أي مكان. هذه الخدمة تأتي في إطار سعي المؤسسة لتبسيط الإجراءات وتوفير حلول تقنية متقدمة تعزز من راحة المتعاملين وتلبي احتياجاتهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

خدمة التواصل عبر واتساب

في إطار توسيع قنوات التواصل مع الجمهور، أطلقت المؤسسة خدمة تواصل عبر تطبيق "واتساب"، تتيح للمواطنين متابعة آخر المستجدات المتعلقة بخدمات المؤسسة والقوانين والمبادرات الجديدة. هذه الخدمة تمكّن المستخدمين من التواصل مع المؤسسة بسهولة والحصول على المعلومات بشكل فوري. يعد واتساب قناة فعالة وسريعة لتلبية احتياجات الجمهور وتعزيز مستوى التواصل بين المؤسسة والمواطنين.

حول مؤسسة محمد بن راشد للإسكان:

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان هي مؤسسة حكومية تهدف إلى تقديم حلول سكنية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات مواطني إمارة دبي. وتقدم المؤسسة مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك الخدمات الإسكانية والمالية والتكميلية للقطاع الهندسي والاستعلامية والخدمات الذكية وخدمات الموظفين. تلتزم المؤسسة بتعزيز خدماتها الذكية وتوفير تجربة مستخدم سلسة من خلال التركيز على الابتكار والتميز، وتسعى لتوفير الحياة الكريمة والاستقرار للمواطنين من خلال تقديم الخدمات الإسكانية الاستباقية والمستدامة، ووضع السياسات المرنة، وعقد الشراكات الإستراتيجية، والحرص على الاستغلال الأمثل للموارد.

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