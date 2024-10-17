دبي، الإمارات العربية المتحدة: زار منصة هيئة كهرباء ومياه دبي المشاركة في معرض "جيتكس جلوبال 2024" عدد من كبار الشخصيات والوفود العالمية والمسؤولين في مؤسسات وشركات محلية وعالمية كبرى. وزار منصة الهيئة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش؛ وسعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، حيث استمعا من معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى شرح حول المبادرات والمشاريع المستدامة التي تنفذها الهيئة باستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة.

كما عقد معالي سعيد الطاير لقاءات مع مسؤولين كبار في عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات العالمية الرائدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث التقى معاليه ستيفن يي، رئيس شركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى؛ ونعيم يزبك، مدير عام شركة مايكروسوفت في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وأيال شتاينبرغ، مدير عام المجتمع التقني وهندسة المتعاملين في "آي بي إم"؛ وشكري عيد، مدير عام شركة "آي بي إم" لمنطقة الخليج والمشرق العربي وباكستان؛ وديفيد ميدز، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة سيسكو؛ ومحمد أمين، النائب الأول لرئيس شركة "ديل تكنولوجيز" في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، ووليد يحيى، مدير عام "ديل تكنولوجيز" في دولة الإمارات.

وأكد معالي الطاير، أن هذه اللقاءات تتيح تبادل الأفكار وأفضل التجارب مع الزوار من شركاؤنا في البيئة الرقمية والتحول الرقمي وتسهم في تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية بين هيئة كهرباء ومياه دبي والشركات العالمية الرائدة والذين لدينا معهم شراكة استراتيجية مستقبلية وحالية، إضافة إلى تبادل المعارف والخبرات والاطلاع على أحدث الابتكارات الرقمية والخدمات الذكية التي تقدمها هذه الشركات الرائدة، للاستفادة منها في تعزيز قدرات الهيئة في تقديم حلول ذكية ومستدامة تدعم التحول الرقمي . وباتت دبي مركزاً عالمياً يستقطب مئات آلاف الشركات العالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى دولة الإمارات، لتعزيز مكاننتها كمركز إقليمي للتكنولوجيا، بما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في جعل "جيتكس جلوبال” أحد أكبر معارض التقنية والتكنولوجيا في العالم ومنصة عالمية لتبادل الخبرات و بناء شراكات والاطلاع على أحدث الابتكارات الرقمية والخدمات الذكية للاستفادة منها في تعزيز حلول ذكية ومستدامة، وتسلط مشاركة الهيئة في معرض "جيتكس جلوبال" الضوء على دورها المحوري في تعزيز مسيرة التحول الرقمي والمساهمة في تعزيز تنافسية دبي على المستوى العالمي.

وتعرض منصة الهيئة في جيتكس جلوبال 2024 مبادراتها الرقمية المبتكرة، وتقنياتها وحلولها المتطورة التي تدعم جهودها في تعزيز البنية التحتية الرقمية لإمارة دبي.

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