عقد مجلس سيدات أعمال عجمان اجتماعه الأول للعام 2024 برئاسة الدكتورة آمنه خليفة آل علي رئيسة المجلس ـ عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، لمناقشة المشاريع والمبادرات وخطة عمل المجلس للعام الجاري.

حضر الاجتماع في مقر مجلس سيدات أعمال عجمان، عائشة خلفان النعيمي نائب رئيس المجلس وعضوات مجلس الإدارة وعبير الفرج مدير مجلس سيدات اعمال عجمان وموظفات المجلس.

تناول الاجتماع البرامج والمشاريع والمبادرات ضمن خطة المجلس الاستراتيجية للعام الجاري، والجهود المبذولة لتوفير مبادرات استباقية تضمن تنمية مشاريع صاحبات العمل، وخطة المعارض والزيارات والشراكات المستهدفة لدى المجلس خلال الفترة القادمة.

واستعرض الاجتماع مشاريع المجلس للعام 2024 ومنها، ملتقى °360 والهادف إلى تنظيم مجموعة من الجلسات الحوارية التوعوية للتعريف بخطة إمارة عجمان في مجال ريادة الاعمال لمناقشة التحديات والافكار والمقترحات الابتكارية في مجال الاقتصاد والتعليم والرياضة والثقافة والترفيه، كذلك "برنامج نُمكن" والمعني بتنفيذ وتطوير مجموعة من المبادرات ومنها "ريادة الاعمال الزراعية، ريوقي، رفوف، عيادة الاعمال، برنامج فن الطهي".

كما تشمل مشاريع المجلس للعام الجاري برنامج "عيشها بصحة" وهو برنامج مجتمعي لرفع الوعي الصحي وتحسين جودة الحياة، وبرنامج "تلاقي" والهادف إلى تنظيم مجموعة من المجالس والملتقيات المتخصصة، وبرنامج "ريادة الأعمال الاجتماعية" لتنفيذ حزمة من الأنشطة والحملات التثقيفية عن أهمية المشاريع الاقتصادية ذات الطابع الاجتماعي، وبرنامج "زام" والذي يوفر فرصة للباحثين عن عمل بنظام العمل الجزئي، وبرنامج "ناشئ" لتنظيم مجموعة من الفعاليات والمعارض الموجهة لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية بهدف دمج وتأهيل الشباب في مجال ريادة الأعمال، وبرنامج "سيارتي" والمعني بتوفير سيارة بنظام القرض الحسن للراغبات من العضوات الحاصلات على رخصة بدايات.

وخلال الاجتماع ناقشت العضوات آليات تنفيذ البرامج والمبادرات والجدول الزمني بما يتناسب مع زيادة استفادة صاحبات المشاريع من البرامج المطروحة خلال العام الجاري.

وأكدت الدكتورة آمنه خليفة، أن مجلس سيدات اعمال عجمان حريص عل تنفيذ خطة تدريبية شاملة بالتعاون مع شركائه من الجهات الحكومية والخاصة وذلك في مجالات "الإدارة، التسويق، دراسات الجدوى، الزراعة، الابتكار في المنتجات وغيرها"، كما أفادت أن أجندة فعاليات المجلس جاءت متوافقة مع الأحداث والمناسبات الوطنية، منوهة ان المجلس يكثف جهوده الحالية لتوجيه عضواته للاستفادة والمشاركة في حملة السياحة الوطنية الداخلية "أجمل شتاء في العالم".

وأثنت على متابعة وحرص حكومة الإمارات على دعم تنمية أعمال صاحبات الأعمال وتعزيز مساهمتهن الفعّالة في الناتج المحلي، مؤكدة أن تنوع الفرص والمقومات المتاحة سيُمكن صاحبات الأعمال من تحقيق إنجازات ملموسة ويزيد من تأثيرهن المباشر في الاقتصاد.

وأشارت أن مجلس سيدات أعمال عجمان يسعى إلى تعزيز علاقاته من صاحبات الاعمال من خلال تكثيف الزيارات الميدانية، إلى جانب توسيع دائرة شراكاته بحيث وقع المجلس خلال شهر يناير 3 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم.

وأشادت عضوات مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان بزخم وتنوع خطة المجلس للعام الجاري الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في عملية التنمية الشاملة، ليجسد تمكينها محركاً للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وذلك دعما لرؤية المجلس الرامية إلى النهوض بدور المرأة وتمكينها وتحفيزها لتصبح شريكاً في عملية التنمية.

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