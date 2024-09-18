ترأست الدكتورة آمنه خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، اجتماع مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان الثالث للعام 2024، لاستعراض مشاريع ومبادرات المجلس القائمة ومناقشة خارطة فعاليات المجلس والاطلاع على جدول المشاركات المستهدفة للعام الجاري.

حضر الاجتماع عائشة خلفان بن بدر النعيمي – نائب رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان وعضوات مجلس الإدارة وموظفات المجلس وذلك في مقر مجلس سيدات أعمال عجمان وعبر خاصية الاتصال المرئي.

في مستهل الاجتماع رحبت الدكتورة آمنه خليفة بالحضور، وأكدت أن ما حققته وتحققه المرأة وصاحبات المشاريع في عجمان جاء نتيجة الدعم المستمر واللامحدود من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ليُشكل هذا الدعم ركيزة أساسية للنهوض بريادة الأعمال النسائية في الإمارة ويضمن مساهمتها الفاعلة في القطاع الاقتصادي ومسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وتقدمت بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمناسبة مرور 43 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة عجمان.

تناولت أعمال الاجتماع اعتماد محضر الاجتماع الثاني للمجلس 2024، وما تم بشأن المقترحات والتوصيات الخاصة باعمال الاجتماع السابق، كما تم عرض جهود مجلس سيدات أعمال عجمان في تنويع الفعاليات وإطلاق مبادرات ومشاريع نوعية تواكب متغيرات سوق المشاريع ومجال ريادة الأعمال.

واطلع الحضور على تقرير حول منجزات المجلس للربع الثالث من العام الجاري، بحيث نظم المجلس عددا من المبادرات بالتعاون مع الجهات الحكومية في الإمارة ومنها مبادرة "ريوقي" والمعنية بتوفير "الريوق" لموظفي ومتعاملي الجهات الحكومية المشاركة في المبادرة، إلى جانب تنظيم مبادرة "رفوف" والخاصة بتسويق منتجات صاحبات الأعمال ضمن منافذ المبادرة المعتمدة، ليستفيد من المبادرتين 23 مشروع لصاحبات الأعمال من عضوات المجلس.

كما أطلق المجلس خلال الربع الثالث من العام الجاري هويته الجديدة بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية، وأعلن عن تفاصيل الدبلوم التنفيذي "الريادة المستقبلية لسيدات الاعمال في عصر الرقمنة" بالتعاون مع مؤسسة استشراف المستقبل، كذلك نظم المجلس 6 ورش تدريبية في دراسات الجدوى وإدارة المشاريع وغيرها من الورش الموجهة للنشئ ضمن المشاركة في البرنامج الصيفي لحكومة عجمان "صيفنا سعادة".

كما اطلع الحضور على نتائج مشاركة المجلس في مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل، وكذلك توصيات ونتائج الاجتماعات التي عقدها المجلس مع الجهات الحكومية والخاصة.

هذا واستعرض الاجتماع قائمة المشاركات في المؤتمرات والمنتديات المحلية والخليجية والدولية خلال الربع الرابع من العام الجاري وابرز المعارض التي سيشارك فيها مجلس سيدات اعمال عجمان داخل وخارج الدولة.

وأوصى مجلس الإدارة بضرورة تنويع قنوات التعاون مع الجهات المعنية بدعم المرأة وريادة الاعمال النسائية، وزيادة تنظيم الفعاليات الخاصة بمبادرات مجلس سيدات أعمال عجمان لضمان استفادة أكبر عدد من صاحبات المشاريع من عضوات المجلس، وتكثيف الدورات وورش العمل بهدف تعزيز قدرات ومهارات السيدات في مجالات "التسويق، الإدارة، الشؤون المالية، تطوير المنتجات والمشاريع، الابتكار وغيرها".

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