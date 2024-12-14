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المكتب الإعلامي لحكومة عجمان : أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بأداء فريق عمل حكومة عجمان خلال العام 2024، والذي جعل من التميز ليس نهاية الطريق، بل هو بداية لمسيرة طويلة من التطوير والابتكار، وخلق من التحديات فرص للنجاح واستغلال الموارد المتاحة بكل كفاءة لتحقيق الأهداف.
جاء ذلك خلال لقاء سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، صباح اليوم، في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري في عجمان، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، مديري الدوائر والقيادات في حكومة عجمان، والذين يشكلون فريق عمل واحد يعمل بتناغم وانسجام تحت قيادة سموه.
وقال سمو ولي عهد عجمان: إن عام 2024 كان عاما حافلا بالعطاء والإنجاز وعامرا بالخير على الجميع بفضل جهود وتفاني فريق العمل الموحد الذي يستشعر قيمة التميّز الحقيقي في ترّسيخ العمل الحكومي المشترك المحلي والاتحادي من أجل خدمة الناس وتحقيق الرفاه والرخاء لكل فرد وتعزيز سعادة الإنسان وجودة حياته ومستقبل الأجيال.
وأضاف سموه إن قيادتنا علمتنا أن لا مكان للمستحيل لذا تمضي حكومة عجمان بعزيمة وبهمة عالية لتحقيق رؤيتها التي تكبر كل يوم بعطاء وإنجاز كل الجهات والمؤسسات فيها، ونتطلع من الجميع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والطموحات بمزيد من العزيمة والإصرار في العام 2025 بإذن الله.
وعبر عدد من مديري الدوائر الحكومية بعجمان، خلال اللقاء، عن مباركتهم لسمو ولي عهد عجمان التكريم المستحق بوشاح محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024، والذي يؤكد إسهامات سموه القيّمة في تعزيز مسيرة التطور والإنجازات وتمكين رحلة الريادة الحكومية.
وأكدوا أن رؤية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أحدثت فارقاً في كل المبادرات والمشاريع التي تم اطلاقها في عجمان والتي جعلت من الإمارة وجهة مميزة تواكب تطلعات الدولة وخططها المستقبلية، مشيرين إلى أن سموه نموذج يُحتذى به في تحقيق التميز والبذل والعطاء، والفخر بإنجازاته ونجاحاته ومجددين العهد لسموه بالعمل بروح الفريق الواحد من اجل استمرار المسيرة المباركة لرفعة وازدهار وطننا الغالي وإمارتنا الحبيبة.
من جانب آخر، أرسل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، رسالة خاصة بالبريد الإلكتروني لكل موظف في حكومة عجمان، أكد فيها سموه أن حصوله على وشاح "محمد بن راشد آل مكتوم"؛ هو تكريم لكل موظفي في حكومة عجمان، وتقدير لعطائهم وجهدهم وتفانيهم، فقد كانوا عماد هذا النجاح وأساس كل إنجاز تحقق.
ودعا سمو ولي عهد عجمان الموظفين بمضاعفة الجهد وحشد الطاقات وتقديم أفكار خلاقة وإسهامات ملهمة ترفد مسيرة الوطن المباركة وتثري العمل الحكومي.
وقال سموه في الرسالة: "شكرا لكم جميعا على ما قدمتموه، ودعوة مني لكم بمضاعفة الجهد وحشد الطاقات وتقديم أفكار خلاقة وإسهامات ملهمة ترفد مسيرة الوطن المباركة وتثري العمل الحكومي.. طموحاتنا دائما كبيرة، وما نصبو إليه من رفعة وازدهار لوطننا الغالي يتطلب منا جميعاً الاستمرار، وبروح الفريق الواحد".
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