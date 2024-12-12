دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة: أعلنت هيئة دبي للطيران المدني عن استعدادها للمشاركة في معرض "رجال الأعمال والطائرات الخاصة (ميبا)" الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في موقع معرض دبي للطيران بمطار آل مكتوم الدولي في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

ويُعد هذا الحدث منصة بارزة تجمع أكثر من 145 جهة عارضة، ويُتوقّع أن يستقطب في دورته لهذا العام ما يزيد عن 10 آلاف زائر من 95 دولة، بما في ذلك الشخصيات البارزة في قطاع الأعمال وكبار المستثمرين وصنّاع القرار والخبراء من قطاع طيران رجال الأعمال، لاستكشاف أحدث الاتجاهات التي تشكّل مستقبل الصناعة.

وأكد سعادة محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، أهمية المشاركة في هذا الحدث العالمي، مشيرًا إلى دوره في تعزيز مكانة الهيئة على الساحة العالمية. وقال: "تأتي مشاركتنا في معرض ميبا انسجامًا مع رؤية الهيئة لجعل دبي مطارًا للعالم، حيث نواصل جهودنا لتحقيق الريادة من خلال خلق الفرص لتعزيز الأمن والسلامة ودعم البنية التحتية لقطاع الطيران المدني".

وأضاف: "سنسلّط خلال المعرض لهذا العام الضوء على مجموعة من الخدمات المتميزة التي تقدمها الهيئة لدعم قطاع الطيران، والتي تجسّد التزامنا بتطبيق أعلى معايير الجودة والابتكار، وتعزيز دور دبي كمركز عالمي للطيران المدني. كما نهدف إلى إبراز جهود الهيئة المتواصلة في استشراف المستقبل وتقديم حلول مبتكرة تعزز من كفاءة العمليات وتدعم استدامة قطاع الطيران، وبالتالي ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة في هذا القطاع على المستوى الإقليمي والعالمي."

وضمن مشاركتها، ستعرض هيئة دبي للطيران المدني أبرز خدماتها، إلى جانب تعريف الزوّار من الأفراد والشركات على آليات الحصول على هذه الخدمات، والتي تشمل: خدمة تصاريح الأنشطة التجارية لقطاع الطيران (طلب إصدار تصريح مزاولة نشاط يتعلق بقطاع الطيران)، وخدمة تصاريح هبوط الطائرات (طلب إصدار تصريح هبوط طائرة خاصة أو ركاب أوشحن)، وغيرها من الخدمات ذات الصلة.

كما تسعى الهيئة إلى متابعة التطورات العالمية في قطاع الطيران الخاص والطائرات ذات التصميمات الجديدة والمبتكرة، والتعرف على المتعاملين الجدد في قطاع الطيران الخاص، والتقنيات الحديثة التي لجأت إليها بعض الشركات في قطاع الطيران، إلى جانب العمل على تعزيز علاقاتها مع الشركات الأخرى المشاركة ورجال الأعمال.

ويمثّل معرض ميبا، الذي يُصنف كحدث رائد في مجال طيران رجال الأعمال في المنطقة، مركزًا عالميًا يجمع رواد صناعة الطيران لتوقيع صفقات استراتيجية والإعلان عن الابتكارات المستقبلية، وتقديم فرص للتواصل القيّم، إلى جانب توفير مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المبتكرة التي تمنح الحضور تجربة استثنائية، ما يرسخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للطيران ومركزًا للتجارة والاستثمار.

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