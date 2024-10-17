مشاركة نوعية تعكس التزام المؤسسة بتعزيز الابتكار الرقمي في الرعاية الصحية

نماذج تنبؤية رائدة وحلول استباقية متطورة نحو مستقبل صحي مستدام

الإمارات العربية المتحدة – دبي: تشارك مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2024 الذي يُقام في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر في جناح الحكومة الرقمية بمركز دبي التجاري العالمي، وذلك في إطار التزامها المتجدد بتطوير قطاع الرعاية الصحية في الدولة من خلال تبني الابتكارات التكنولوجية التي تسهم في تحقيق التحول الرقمي المستدام، تماشياً مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025.

وأكّدت سعادة مباركة إبراهيم، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي، والمدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مشاركة المؤسسة في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2024 تأتي تجسيداً لرؤيتها الهادفة إلى تعزيز الابتكار وتطوير الحلول التي من شأنها أن تدعم مسيرة التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية، لافتة إلى أن هذه المشاركة لا تقتصر على استعراض التقنيات الحديثة، بل تعكس التزام المؤسسة بتحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا لبناء منظومة صحية ذكية قادرة على الاستجابة لمتطلبات العصر الرقمي واستشراف المستقبل، في إطار جهودها المتواصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة.

وأضافت أن المؤسسة تضع الريادة في تبني الحلول التقنية المتقدمة في صميم استراتيجياتها، بهدف إحداث نقلة نوعية في تجربة المتعاملين من خلال تسهيل الإجراءات وتقليص الوقت المستغرق في العمليات الروتينية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام المؤسسة بتنفيذ برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" الذي يهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر كفاءة وسلاسة، كما أكدت أن المؤسسة لا تتوقف عند حدود الابتكار الداخلي، بل تسعى إلى تعزيز شراكاتها مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، لتطوير قدراتها ورفع جاهزيتها وضمان تقديم خدمات صحية متقدمة تتماشى مع رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة صحية مستدامة.

التنبؤ بحالة المرضى باستخدام إنترنت الأشياء

وتستعرض مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خلال جيتكس 2024 مجموعة من الابتكارات الرائدة التي تعزز مكانتها ضمن المؤسسات الصحية السبّاقة لتبني الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية، من أبرزها التنبؤ بحالة المرضى باستخدام إنترنت الأشياء، حيث يوفر النموذج الرائد والأول من نوعه على مستوى المنطقة واجهة مخصصة تعرض تنبؤات عن الحالة الصحية للمرضى عن طريق مراقبة العلامات الحيوية وقراءة بيانات المختبر في الوقت الفعلي باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي، بهدف توفير تنبيهات فورية وتوصيات تضمن تدخل الأطباء في الوقت المناسب.

لوحة تقييم أداء الجراحين وفق 14 مؤشراً

تسلّط المؤسسة الضوء خلال مشاركتها في "جيتكس للتقنية 2024" على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التقييم الذاتي لأداء الجراحين، وذلك من خلال 14 مؤشراً رئيسياً، تشمل عدد العمليات الجراحية ونتائجها على المدى القصير والطويل ووقت التعافي والوقت المستغرق لإجراء العملية والمتابعة مع المرضى وغيرها، بهدف تحسين نتائج المرضى وتقليل الحوادث المرتبطة بالعمليات الجراحية وضمان الشفافية في الأداء والتشجيع على التحسين المستمر.

تطبيق التعرف على السكتات الدماغية وتطبيبها عن بعد

كما يتعرف زوار منصة المؤسسة على الحلول الذكية المصممة لعلاج السكتات الدماغية، وتحسين جودة حياة المرضى، والتي تستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليل وقت العلاج وزيادة عمليات استئصال الخثرات الدماغية، حيث تعتمد هذه الحلول على شبكة مركزية تربط أجهزة الاشعة المقطعية المتوفرة في عدد من المنشآت الطبية للتعرف على الأنواع المختلفة من السكتات الدماغية وتحديد أهلية المرضى للعلاج، ومن ثم إرسال التنبيهات والتوصيات الى الفريق المختص عن طريق التطبيق الذكي، مما يسمح بتقديم تقييمات سريرية فورية وتقليل وقت العلاج والحدّ من المضاعفات وتعزيز جودة حياة المرضى.

مشروع تحسين أداء العيادات

وتتضمن مشاركة المؤسسة في "جيتكس للتقنية" استعراض مشروع تحسين أداء العيادات عبر النهج القائم على البيانات من خلال دمج البيانات اللحظية، مثل توفر الأطباء والمواعيد الملغاة وأوقات انتظار المرضى، مع التحليلات التنبؤية باستخدام الذكاء الاصطناعي، لتوقع الطلب على الخدمات الصحية، ويتضمن النظام لوحة معلومات سهلة الاستخدام تقدم رؤى وتقارير مباشرة حول أداء العيادات، ليقوم النظام بإرسال تنبيهات فورية حول سوء استخدام الموارد أو تأخر الأطباء أو زيادة أوقات الانتظار، مما يتيح التدخل السريع وتقليل حالات عدم الحضور وتحسين كفاءة الموارد وتوزيعها بالشكل الأمثل.

نظام نقل المرضى الإلكتروني (E-Transfer)

إضافة إلى ذلك، تكشف مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في "جيتكس 2024" عن النظام الإلكتروني المتكامل لنقل المرضى الذي يهدف إلى تحسين كفاءة وسرعة عملية نقل المرضى بين المنشآت الصحية التابعة لها من خلال تنظيم طلبات النقل عبر نظام "وريد" وتحديد الأدوار والمسؤوليات لضمان استجابة أسرع ومرجعية موثوقة للبيانات​.

تحديثات التطبيق الذكي لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية

وفي إطار جهودها لتنفيذ برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، تعرّف المؤسسة زوار المعرض بآخر التحديثات التي أجرتها على تطبيقها الذكي ليتيح للمستخدمين حجز المواعيد الطبية بسهولة في جميع المنشآت الصحية التابعة لها، بالإضافة إلى توفير إمكانية استلام التقارير الطبية وتقارير الأشعة والمختبرات بشكل فوري بعد صدورها دون الحاجة إلى زيارة المنشآت الصحية أو التواصل المباشر معها.

تطورات نظام "غياث" لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث

وتشمل المبادرات النوعية المشاركة في الحدث أيضاً عرض التحديثات المطبقة على النظام الشامل لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بهدف تعزيز مرونة العمليات الحيوية واستباقيتها وتوفير منصة تفاعلية لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، حيث يقوم نظام "غياث" بالتنبؤ بالمخاطر وإرسال التنبيهات للجهات المختصة، مما يساعد على اتخاذ قرارات سريعة وفعّالة، إلى جانب تمكين المؤسسة من الربط مع الشركاء الاستراتيجيين وضمان استمرارية الخدمات في حالات الطوارئ والأزمات​.

وإلى جانب توفير منصة رائدة لعرض أحدث الابتكارات التكنولوجية، يعدّ جيتكس 2024 فرصةً استراتيجية لتعزيز الشراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، والمشاركة في حوارات مؤثرة حول مستقبل التكنولوجيا والحوكمة الرقمية، وتعكس مشاركة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في هذا الحدث التزامها بتطوير حلول مبتكرة تسهم في استدامة المنظومة الصحية في دولة الإمارات وتحقيق رؤيتها في تعزيز الريادة الرقمية في القطاع الصحي.

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