الإمارات العربية المتحدة – دبي، عقد مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية اجتماعه الخامس لعام 2024، برئاسة سعادة الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس الإدارة، وحضور سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، وأعضاء المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تمحورت حول متابعة مستويات الأداء المؤسسي وتقييم سير العمل، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية في الدولة وتعزيز تنافسيته.

وأكّد سعادة الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المجلس مستمر في تبني السياسات وتحويل الابتكار إلى عمل مؤسسي يضمن مواصلة التميز والتطوير في تقديم الخدمات الصحية، وذلك من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية والتقنيات الحديثة التي من شأنها تعزيز كفاءة العمليات وتحسين تجربة المرضى، مشدداً على دور المؤسسة في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جاهزية النظام الصحي لمواجهة التحديات المستقبلية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في القطاع الصحي على الصعيدين المحلي والعالمي.

من جهته، أشار سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إلى أن المؤسسة وضمن صميم استراتيجيتها تواصل الجهود المبذولة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية وتطوير منظومة الرعاية الصحية، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية "نحن الإمارات" 2031 ومئوية الإمارات 2071، مؤكداً على أهمية تحقيق التكامل بين جميع الجهات المعنية في القطاع الصحي لضمان تعزيز كفاءة النظام الصحي وتقديم خدمات شاملة لأفراد المجتمع وبناء مستقبل صحي مستدام للأجيال المقبلة.

وتضمن جدول أعمال مجلس الإدارة في جلسته الخامسة لهذا العام النظر في توصيات لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة التطوير والتحسين، واستعراض تقارير النصف الأول من العام الجاري، بهدف مناقشة سبل تعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بمستويات الأداء المؤسسي، كما تناول الاجتماع تقييم الأداء المالي وتحليل البيانات، بهدف استخلاص الأفكار والخطط الاستراتيجية المستقبلية للمؤسسة.

كما استعرض المجلس أبرز إنجازات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث حصلت المؤسسة على ثمانية اعتمادات وشهادات وجوائز عالمية مرموقة تعكس التزامها بالتميز في تقديم الرعاية الصحية، أبرزها التصنيف الدولي في المرونة المؤسسية، وشهادة الاعتماد في المواصفات القياسية الدولية “آيزو” في نظام إدارة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى حقوق الملكية الفكرية لنظام "غياث" لإدارة الطوارئ والأزمات وضمان استمرارية الأعمال، وجائزة الدكتور براتاب سي ريدي للتميز عن منصةE-ETMNA) )، حيث تأتي هذه الإنجازات تتويجاً لجهود المؤسسة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة في قطاع الرعاية الصحية.

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