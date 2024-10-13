عجمان: حصدت دائرة التنمية السياحية في عجمان المركز الأول ضمن فئة المؤسسات الصغيرة من القطاع العام على مستوى المنطقة العربية إحدى فئات الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة 2024 المرموقة.

ويُعد هذا التكريم دافعاً مميزاً لتعزيز سمعة الدائرة باعتبارها منظمة مسؤولة ومستدامة، ومثالًا تحتذي به الجهات ومنظمات القطاع العام الأخرى، بالإضافةً إلى التشجيع على دمج مفاهيم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في إطار عملها الأساسي.

وتولي دائرة التنمية السياحية في عجمان تعزيز جَودة حياة العاملين والمتعاملين في القطاع السياحي أولوية استراتيجية كُبرى، حيث تتبع عدداً من السياسات والاستراتيجيات وأنظمة العمل الداعمة للاستدامة، وتنمية الاقتصاد، وتوفير فرص الرفاهية للمجتمع وزوار الإمارة فضلاً عن ترسيخ ثقافتها.

كما تعمل الدائرة على إطلاق البرامج والمبادرات السياحية والمجتمعية بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين على مدار العام، إضافةً إلى حرصها على إشراك الموظفين وأفراد المجتمع فيها، وذلك ضمن جهودها في تعزيز مفاهيم ومبادئ المسؤولية الاجتماعية، وتبني الممارسات المستدامة وتطبيقها في مختلف المجالات الحيوية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: "فخورون بحصولنا على الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة عن فئة القطاع العام، والتي تمثل التزام الدائرة بتمكين المجتمع وتعزيز جَودة الحياة للعاملين والمتعاملين في القطاع السياحي. وسنواصل مع شركائنا الاستراتيجيين تعزيز التنمية المستدامة للقطاع السياحي في عجمان واستكشاف فرص جديدة ومميزة، تسهم في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية رائدة".

من جانبٍ أخر، تستند الجائزة إلى معايير متكاملة في عملية التقييم، تشمل؛ رؤية ورسالة المؤسسة والقيم التي تتبعها، والتزام الإدارة العليا بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والنهج الاستراتيجي للمؤسسة وسياساتها، ومدى إِشراك أصحاب المصلحة، وكيفية قياس النتائج والتقارير الداخلية، والإبلاغ والإفصاح عن مؤشرات الأداء البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما تشمل الأداء البيئي من حيث نظام الإدارة البيئية، والتحسين والوعي البيئي، بالإضافة إلى الأداء الاجتماعي، وتوافر برامج التواصل مع المجتمع، والشراكات والمشاريع التعاونية، والإبداع.

وقد عقدت الدورة السابعة عشرة من الجوائز العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تحت رعاية الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة.

وتكرم هذه الجوائز شركات المنطقة العربية التي تظهر مهارات قيادية استثنائية، فضلاً عن الالتزام الراسخ بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

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