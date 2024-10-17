أطلقت غرفة عجمان خلال مشاركتها ضمن جناح حكومة عجمان في معرض جيتكس جلوبال 2024، "منصة الاستثمار في عجمان" لتوفير خدمة نوعية مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف التعريف والترويج للفرص الاستثمارية في الإمارة ودعم بيئة الأعمال التنافسية وزيادة الانتاجية تحقيقاً لرؤية عجمان 2030.

وتتجسد أهمية المنصة فيما تقدمه من قيمة مُضافة للمستثمرين عبر توفير معلومات وتحليلات شاملة تُسهم في رصد فرص الاستثمار المتاحة، لاسيما في ظل الربط مع منصة عجمان للبيانات المفتوحة، إلى جانب الدور الحيوي للمنصة في تنمية الأعمال وزيادة الإنتاجية واكتشاف أسواق جديدة محلية ودولية، وتسهيل الوصول إلى قائمة بأبرز الوكلاء والموردين بحسب الأنشطة لتكوين شراكات فعالة.

هذا وأكد سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، أن الغرفة حريصة على المشاركة سنوياً في معرض جيتكس تحت مظلة حكومة عجمان بهدف استعراض أحدث مشاريع الغرفة التقنية، وتوطيد العلاقات وبحث فرص التعاون مع الجهات المشاركة في المعرض، والاطلاع على أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات والحلول التقنية التي يمكن تبنيها لتحسين الأداء المؤسسي وتطوير الخدمات والمبادرات الأمر الذي يتوافق مع القيم المؤسسية لغرفة عجمان القائمة على الريادة والابتكار والمرونة والاستباقية.

مشيداً بأهمية معرض "جيتكس العالمي" والذي يُصنف كأضخم حدث تقني إقليمي وعالمي مستدام يجمع النوابغ والعقول المبتكرة والشركات الرائدة لرسم مستقبل التكنولوجيا والابتكار في العالم.

من جانبها قالت فاطمة العوضي مدير إدارة تقنية المعلومات في غرفة عجمان، "حكومة عجمان لها دور ريادي في دعم حضور ومشاركة الجهات الحكومية في معرض جيتكس العالمي لضمان تعزيز مكانة الإمارة كمركز ابتكاري مستدام يوفر بيئة خدمية رقمية تدعم تحسين جودة الخدمات الحكومية وتُسهل ممارسة الأعمال وتساهم في جودة الحياة، وغرفة عجمان تسعى خلال مشاركتها في نسخة المعرض الحالية إلى عرض أحدث خدماتها الداعمة لتنمية اقتصاد الإمارة وزيادة فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات".

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#بياناتحكومية