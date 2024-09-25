المكتب الإعلامي لحكومة عجمان : ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، جلسة المجلس التنفيذي للعام 2024، التي عُقدت في قاعة المجلس التنفيذي في المقر الإداري للديوان الأميري، حيث أكّد سموه في مستهل الجلسة أن حكومة عجمان تواصل عملها بتعاون وتكاتف، مستمدةً العزيمة من الرؤية المشتركة لعجمان 2030.

ومع انطلاق العام الدراسي الجديد، تمنّى سمّوه للطلبة عاماً دراسياً حافلاً بالمعرفة والنجاح، مؤكداً على أهمية التعليم كأحد المحاور الرئيسية في رؤية عجمان التي تسعى إلى تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لدعم الطلاب وتحقيق طموحاتهم.

وأكّد سموه على التزام الحكومة الراسخ بمبادئ الشفافية والكفاءة في إدارة موارد الإمارة، لضمان تحقيق التنمية المستدامة ودعم ازدهارها الاقتصادي بما يخدم مصالح المجتمع.

واعتمد المجلس، خلال الاجتماع، مشروع الحساب الختامي العام لحكومة عجمان للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وأشاد سموه بالجهود المبذولة من قبل كافة الفرق والجهات الحكومية المعنية التي عملت على ضمان الإدارة المالية الرشيدة، مما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي، ويعكس التزام الحكومة بتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية للإمارة.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على ضرورة الاستمرار في تطوير الأنظمة المالية والإدارية، لتعزيز القدرات التنافسية للحكومة وتلبية احتياجات المجتمع، بحيث يتم تصميمها بشكل يركز على تقديم برامج ومبادرات ومشاريع مبتكرة تتضمن استراتيجيات واضحة تهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية واحتياجات المواطنين والمقيمين، وتحقيق تحسينات ملموسة في جودة الحياة.

واستمع أعضاء المجلس إلى وضع التعليم الحكومي والخاص في الإمارة، وحركة النقل المدرسي، وتقييم انسيابية مرور الحافلات المدرسية، والجهود المبذولة لضمان سلامة الطلاب من خلال المعنيين من الجهات الحكومية، حيث وجّه سمّوه الجهات المختصة بضرورة التنسيق المستمر مع وزارة التربية والتعليم لضمان أن تعمل جميع المؤسسات التعليمية في الإمارة كمنظومة واحدة لدعم الطلاب وتوفير بيئة تعليمية ملائمة.

كما وجّه سموّه بالاهتمام بالأنشطة الرياضية الطلابية في المدارس لتعزيز صحة الطلاب وتنمية مهاراتهم البدنية والاجتماعية. بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات وأنشطة توعوية ومجتمعية تهدف إلى إشراك الطلاب في برامج متنوعة، تعزز من وعيهم وتفاعلهم الإيجابي مع محيطهم. لدعم تنمية شخصية الطلبة من كافة النواحي الاجتماعية والنفسية والثقافية، ما يؤدي إلى تحسين جودة تجربتهم التعليمية ويعزز تطورهم الشامل.

كما اطّلع أعضاء المجلس على بعض سياسات التطوير العقاري التي تهدف إلى تعزيز الثقة في المنتجات العقارية المتاحة في الإمارة، وضمان جودة المشاريع العقارية، وجذب الاستثمارات، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية موثوقة وجاذبة، ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للإمارة.

-انتهى-

#بياناتحكومية