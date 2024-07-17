دبي: أطلقت جمارك دبي فعاليات صيف الملكية الفكرية لعام 2024 تحت شعار "ابتكر، احمِ" والتي تنظمها إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع السياسات والتشريعات، وتهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار والإبداع بين مختلف شرائح المجتمع، حيث تشمل الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة، من بينها ورش عمل متخصصة حول كيفية حماية الأفكار والابداعات يقدمها فريق قسم التوعية والتثقيف، كما تتضمن الفعاليات مسابقات مبتكرة لتحفيز الاجيال على الابتكار وتقديم أفكارهم المبدعة.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار سعي جمارك دبي لدعم الاقتصاد الوطني من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية لتشجيع الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والابتكار وتحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة تحفز على الإبداع والابتكار.

وقد شاركت وحدة الكلاب الجمركية في فعاليات اليوم الأول لصيف الملكية الفكرية التي انعقدت في مقر مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وشهدت تفاعلاً كبيراً ومثمراً بين الأطفال المشاركين في هذه الفعالية الصيفية، حيث بلغ عددهم 45 طفل، وتستمر فعاليات صيف الملكية الفكرية حتى نهاية شهر أغسطس 2024، حيث يتضمن البرنامج العديد من الأنشطة التثقيفية والتوعوية الموجهة لمختلف الفئات العمرية، بهدف نشر ثقافة الملكية الفكرية وتحفيز المجتمع على الابتكار والإبداع.

وقال يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية: " نحرص على القيام بدور حيوي في توعية المجتمع وتثقيفه حول مخاطر واضرار البضائع المقلدة وضرورة مكافحة التعديات على حقوق الملكية الفكرية، وتمثل فعاليات صيف الملكية الفكرية لعام 2024 فرصة مهمة لتوجيه رسائل التوعية والتثقيف للأجيال الجديدة من الأطفال المشاركين في الأنشطة الصيفية، مع العمل على تعزيز شراكتنا مع كافة الجهات الحكومية في مجال مكافحة البضائع المقلدة من خلال الفعاليات المشتركة حيث تتيح انشطتنا الصيفية في حماية حقوق الملكية الفكرية لشركائنا في الجهات الحكومية الاستفادة من محتوى الفعاليات التي ننظمها ليساهموا معنا في دعم جهود التوعية والثقيف بهذه الحقوق".

وأضاف: " في إطار الأنشطة والفعاليات التي ننظمها باستمرار للتوعية بمكافحة البضائع المقلدة تم في النصف الأول من العام الحالي تنظيم 6 فعاليات توعية وتثقيف لمختلف الفئات حضرهاً 6064 مشاركاً وأقيمت 6 فعاليات مخصصة لتوعية الأجيال الجديدة من طلاب المدارس والجامعات بحماية حقوق الملكية الفكرية حضرها 309 طالباً وطالبة، وتعزز فعاليات صيف الملكية الفكرية قدرتنا على الوصول إلى الأطفال المشاركين في الأنشطة الصيفية لأضافتهم إلى الفئات المستهدفة في انشطتنا وفعالياتنا".

وتعد الفعاليات التي تنظمها جمارك دبي في صيف الملكية الفكرية من الأنشطة الصيفية الأساسية التي تحرص الدائرة على الاستمرار في اقامتها خلال فترة العطلة الصيفية كل عام، لضمان تحقيق أفضل النتائج في تعزيز دور الدائرة بحدمة المجتمع.

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