أبوظبي- في إنجاز جديد يعكس التزامه بالابتكار والاستدامة، حصد مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي جائزة الابتكار في الاستدامة لعام 2024 (Sustainability Innovation Award) عن "برنامج الحافلات الخضراء" في قطاع النقل العام عن فئة "جائزة إطلاق العام للحافلة الكهربائية المستدامة".

وتُمنح هذه الجائزة المرموقة للمؤسسات تقديراً لابتكارها وتميزها في تطوير وتنفيذ مشاريع تساهم في حماية البيئة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف الاستدامة على المستويين المحلي والإقليمي، حيث تعتبر الجائزة فرصة لتسليط الضوء على الجهود الرائدة في هذا الإطار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تميز مشروع "برنامج الحافلات الخضراء"

وتميز "أبوظبي للتنقل" في الدورة الحالية من الجائزة من خلال مشروعه الرائد "برنامج الحافلات الخضراء"، والذي يعتبر بمثابة خطة عمل شاملة لتقييم وتشغيل حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي، لتقييم واختيار أفضل التكنولوجيا والحلول في مجال الهيدروجين والكهرباء وتقديمها لسكان وزوار ومقيمين إمارة أبوظبي بحيث تكون تلك الحلول أكثر ملاءمة للبيئة المحلية، ما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويحد من انبعاثات الكربون.

جهود متواصلة للتميز في الاستدامة

وفي هذا السياق، أعرب سعادة عبدالله المرزوقي، مدير عام مركز النقل المتكامل، عن فخره بهذا التكريم الذي يعكس الجهود المتواصلة لتحقيق التميز في مجال الاستدامة. وأضاف "إن برنامج الحافلات الخضراء ليس مجرد مبادرة بيئية، بل هو جزء من استراتيجيتنا الأوسع لتحسين جودة الحياة في أبوظبي، وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة."

ويؤكد "أبوظبي للتنقل" أن الجائزة ستكون حافزأً لمزيد من الابتكار وتطوير المبادرات التي تسهم في بناء مستقبل أخضر ومستدام لأبوظبي. كما يجدد التزامه في تعزيز موقعه كرائد في مجال النقل المستدام من خلال تبني التقنيات الحديثة والممارسات البيئية الفعالة، بما يحقق مستقبل أكثر استدامة لأبوظبي ويتماشى مع الأهداف البيئية للإمارة.

نبذة عن أبوظبي للتنقل:

تعد "أبوظبي للتنقل" الهوية المؤسسية الجديدة التي أطلقها مركز النقل المتكامل، تماشياً مع رؤية أبوظبي الطموحة للبقاء في طليعة المدن الأكثر تقدماً حول العالم، وتهدف إلى إنشاء منظومة تنقل ذكية آمنة ومستدامة وتنافسية في جميع أنحاء الإمارة.

وتعمل "أبوظبي للتنقل" على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لاستيعاب النمو السكاني والازدياد المروري المقدّر في الإمارة، وتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، إضافة إلى دمج التقنيات الأكثر تطوراً في سبيل تعزيز ممارسات التنقل المستدام.

ويشمل نطاق "أبوظبي للتنقل" الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي بالإضافة إلى ترخيص السائقين والمركبات مما يعزز الالتزام بتطوير منظومة التنقل في المنطقة.

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