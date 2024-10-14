أبوظبي: تشارك دائرة الطاقة، ضمن منصة حكومة أبوظبي، في معرض جيتكس جلوبال 2024 أكبر حدث للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم، والذي سيقام خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، وتهدف الدائرة لتسليط الضوء على أبرز الابتكارات والحلول الرقمية في قطاع الطاقة، والجهود المبذولة لتسريع عجلة التحول الرقمي في الإمارة.

ويشهد المعرض حضوراً عالمياً كبيراً، ومشاركة واسعة من الشركات الناشئة والرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتنقل والتكنولوجيا المستدامة، والتي تستعرض أحدث ابتكاراتها وحلولها التقنية ومبادراتها المستقبلية التي تسهم في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل رقمي مستدام.

وأكد سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: "أن مشاركة دائرة الطاقة في معرض جيتكس تهدف إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه في تطوير الإمكانيات والقدرات والحلول الرقمية في قطاع الطاقة، كما يعتبر المعرض فرصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات والاطلاع على أحدث الابتكارات والمبادرات التكنولوجية، مما يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز كفاءة واستدامة قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي".

وأضاف سعادته: "تُظهر مشاركتنا هذا العام التزامنا بمواصلة جهود التحول الرقمي في الإمارة، حيث نستعرض أبرز المبادرات الرقمية والحلول المبتكرة التي تعزز تجارب المتعاملين، كما تدعم هذه الجهود مساعي الدائرة لتعزيز التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والابتكار في مجال حلول الطاقة المستدامة والصديقة للبيئة".

وقال سعادته: "نحن في دائرة الطاقة نعمل على تعزيز الابتكار كجزء أساسي من استراتيجيتنا في قطاع الطاقة، واعتباره عنصراً محورياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف كفاءة الطاقة والاستدامة، بالإضافة إلى الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما نهدف إلى تعزيز التعاون مع جميع الأطراف المعنية وتوفير بيئة ملائمة للابتكار، مما يساعدنا على مواجهة التحديات البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية".

ومن المبادرات الرقمية الجديدة التي تستعرضها الدائرة تطبيق الواقع الافتراضي للتوعية بأنظمة الغاز وكيفية التعامل معها، والذي يوفر تجربة تفاعلية شاملة لمحاكاة إجراءات السلامة، حيث يمكن للمستخدمين التنقل في مباني وفلل افتراضية والتفاعل مع استخدام الغاز البترولي المسال بشكل آمن، إضافة لتعلُّم بروتوكولات السلامة من خلال لوحات تعليمية وسيناريوهات تحاكي الواقع، كما يساهم التطبيق في تثقيف المستخدمين حول إرشادات الامتثال وتعريفهم بمزايا السلامة ومسؤوليات الصيانة، مع تقديم محاكاة واقعية للتعامل مع حالات الطوارئ المتعلقة بتسرب الغاز.

كما تستعرض الدائرة تطبيق EnergiX، وهي لعبة تفاعلية رقمية تعليمية متاحة على نظاميIOS وAndroid للهواتف المحمولة، تستهدف الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً لزيادة وعيهم وتشجيعهم السلوكيات الإيجابية في ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ومشاركتهم في العديد من الموضوعات المتعلقة بالحفاظ على الموارد الطبيعية والاستدامة.

وتقدم دائرة الطاقة مجموعة من المواضيع المرتبطة بالاستدامة مثل جهود إزالة الكربون من القطاع، وتعزيز الحلول المبتكرة لتسريع التحول في قطاع الطاقة إلى مصادر نظيفة ومتجددة، مع التركيز على أحدث السياسات والمبادرات التي أطلقتها مؤخراً مثل التحديث الجديد لاستراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، وسلسلة تقارير استشراف المستقبل، وأهم المبادرات في الحفاظ على موارد الطاقة والمياه.

تجدر الإشارة إلى أن دائرة الطاقة قد وضعت أهدافاً طموحة لتحويل خدمات الطاقة والمياه في الإمارة إلى أنظمة رقمية يسهل استخدامها والوصول إليها. كما تسعى لتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات الأساسية عبر منصات رقمية متطورة، مما يضمن سعادة المتعاملين واستمرارية تقديم الخدمة وفقاً لأفضل المعايير العالمية.

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