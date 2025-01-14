دبي، الإمارات العربية المتحدة: يدعم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي جهود الهيئة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتأهيل الشباب وتمكينهم باعتبارهم محرك التغيير الإيجابي وحجر الأساس لتحقيق الأهداف الوطنية الطموحة وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات المتسارعة وتحقيق الاستدامة والحياد الكربوني.

ويسهم مجلس شباب الهيئة في تسريع العمل لتحقيق المبادرات الوطنية التي تستهدف الشباب، وتوفير المساحات والفرص للعمل المناخي الشبابي، ومنح المنبر لإيصال أصوات الشباب وحلولهم المبتكرة لتسريع عجلة انتقال الطاقة واستشراف وصنع المستقبل المستدام. ومنذ أكتوبر 2019 وحتى نهاية ديسمبر 2024، نظم مجلس شباب الهيئة 74 فعالية، و23 محاضرة توعوية، و 6رحلات تثقيفية وزيارات ميدانية، وشارك في 10 منتديات ومؤتمرات عالمية، واستضاف 13 وفداً ضمن برنامج زيارات المقارنات المعيارية، كما تم انتداب مجموعة من أعضاء المجلس في 4 من البرامج الوطنية والعالمية خلال عامي 2023- 2024. إلى جانب ذلك، أطلق المجلس العديد من المبادرات، وأكثر من 10 منصات اتصال لدعم جسور التواصل بينه وبين موظفي الهيئة من الشباب.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "انطلاقاً من توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحرص على الاستثمار في كوادرنا الشابة وتمكين الشباب المواطن ليكونوا الجيل المقبل من قادة الاستدامة. ونعمل على ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة التي باتت في طليعة الدول التي تولي الشباب اهتماماً خاصاً، ودعم القفزات الهائلة التي حققتها دولة الإمارات لتمكين الشباب وتأهيلهم وتعزيز حضورهم المتصاعد في مراكز صنع القرار، ومشاركتهم الفاعلة في النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة. ونلتزم بإيصال أصوات الشباب وحلولهم المبتكرة، وإشراكهم في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي. وانسجاماً مع الأجندة الوطنية للشباب 2031، نوفر كافة المقومات التي تمكّن الشباب من مواكبة التطورات التكنولوجية وامتلاك مهارات المستقبل، ليكونوا شركاء فاعلين في إحداث التغيير الإيجابي."

وتضم الكوادر البشرية في الهيئة 2,920 من الموظفين الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عاماً، أي بنسبة 27.3% من موظفي الهيئة، فيما وصلت نسبة تمكين الشباب في الهيئة في مناصب إدارية إلى 36.44%.

بدورها، قالت عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي: "يحظى مجلس الشباب بدعم الإدارة العليا في الهيئة للارتقاء بدوره الفعال وتوسيع نطاق عمله. ويسهم المجلس في تعزيز وعي الشباب وتأهيلهم وتمكين مهاراتهم التقنية وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة ليكونوا حجر الأساس في التنمية المستدامة والشاملة. ويتعاون المجلس عن كثب مع المجالس الشبابية الوطنية والمؤسسات المحلية والعالمية لاستثمار مواهب الشباب وطاقاتهم، وتعزيز إنتاجيتهم في كافة القطاعات التنموية وخاصة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وتوطيد دعائم الهوية الوطنية، ليكون الشباب ركيزة رئيسية لمواصلة مسيرة تميز وريادة الهيئة العالمية على كافة الأصعدة."

شهر الابتكار

ضمن مشاركة الهيئة في فعاليات شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر 2024"، أطلق مجلس شباب الهيئة مبادرة "مبتكرو الهيئة الشباب" لتسليط الضوء علـى موظفي الهيئة المتميزين، وتكريمهم وتقدير إسهاماتهم وابتكاراتهم الفعالة.

شهر رمضان المبارك

خلال شهر رمضان المبارك 2024، أطلق المجلس النسخة الثالثة من مبادرة "شبابنا فخرنا" لتكريم الرواد الشباب في مجال العمل التطوعي والمجتمعي والإنساني.

اليوم العالمي لمهارات الشباب 2024

بالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب 2024، نظم مجلس شباب الهيئة فعالية "يوم المهارات" بالتعاون مع مركز "سكيل لاب" الذي تديره باقة من الكفاءات الإماراتية الشابة. واشتملت الفعالية التي شارك فيها 55 موظفاً شاباً من الهيئة، على ورش عمل فنية لتطوير مهارات شباب الهيئة في عدة مجالات.

منتدى المرأة العالمي – دبي 2024

خلال منتدى المرأة العالمي – دبي 2024، وفي جلسة بعنوان "شباب يقودون التأثير العالمي والتغيير المجتمعي"، ناقشت المهندسة عائشة الرميثي، نائب مدير في مركز الاستدامة والابتكار، ورئيسة مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي؛ وريم المنصوري - مدير بالإنابة – التميز وعضوة اللجنة النسائية؛ وريم العوضي، نائب مدير – الإعلام الرقمي، تأثير الشباب وقدرتهم على إحداث تغيير مجتمعي ملموس والمساهمة في مسيرة البناء والتنمية، إضافة إلى دورهم المحوري في قطاع الطاقة وتعزيز جهود الاستدامة.

عيد الاتحاد

بمشاركة العديد من الشباب والشابات وبالتزامن مع "عيد الاتحاد الـ53"، نظم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي رحلة تثقيفية إلى حي الشندغة التاريخي والمناطق التراثية في إمارة دبي، والتي تعد بمثابة المهد الذي انطلقت منه إنجازات دبي المعاصرة، ورمزاً اجتماعياً وثقافياً لمدى التلاحم والترابط بين أبناء الإمارات.

مؤتمر الشباب

بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، نظم المجلس مؤتمر الشباب لتسليط الضوء على الأشواط الكبيرة التي قطعها الشباب على طريق تأهيلهم وإعدادهم ليكونوا الجيل القادم من قادة المستقبل وتضمن المؤتمر سلسلة من الفعاليات والجلسات النقاشية بمشاركة ما يزيد عن 100 شاباً وشابة، والعديد من المجالس الشبابية المحلية والمؤسسية، ومنها مجلس دبي للشباب، مجلس شباب هيئة الطرق والمواصلات، مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع، ومجلس دو للشباب.

جلسات نقاشية

نظم مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع ومجلس شباب الهيئة جلسة توعوية بعنوان "استدامة الطاقة لأجيال المستقبل"، وذلك ضمن سلسلة "لقاء عبر الأجيال" التي تنظمها الوزارة. وشارك في الجلسة مجموعة من كبار المواطنين والشباب، لتعميق معارفهم حول سبل تعزيز الاستدامة بجميع جوانبها البيئية والاجتماعية والاقتصادية، والاطلاع على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي الريادية في التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

اليوم الدولي للتسامح

بمناسبة اليوم الدولي للتسامح الذي يصادف 16 نوفمبر من كل عام، نظم مجلس الشباب بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش جلسة نقاشية بعنوان "الشباب والتسامح" ضمن سلسلة جلسات برنامج "حديث الشباب" بحضور ما يزيد عن 80 شاباً وشابة.

تمكين الشباب

أثمرت جهود الهيئة لتمكين الشباب والمرأة عن حصول المهندسة عائشة الرميثي، رئيسة مجلس شباب الهيئة؛ والمهندس خليفة الشيبة، عضو مجلس الشباب على وسام دبي للموظف الشاب ضمن جوائز دبي للتميز الحكومي لعامي 2021 و 2024. وفازت المهندسة عائشة الرميثي بجائزة القيادات النسائية المستقبلية في مجال الطاقة 2024 التي يقدمها تحالف المرأة في مجال الطاقة المتجددة «WiRA»، تقديراً لجهودها المثمرة في رفع مستوى مشاركة المرأة والشباب في العمل المناخي والطاقة المتجددة، وتشجيعهم على إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة. وحصدت الرميثي أيضاً جائزة "أفضل امرأة قيادية شابة" التي تقدمها "مجموعة أينوك" لتكريم الرائدات في قطاع الطاقة وذلك ضمن الدورة الثانية من "جائزة المرأة في الطاقة" 2024.